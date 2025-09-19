Amazon की धमाकेदार डील, पहली बार सबसे कम कीमत में मिलेगा यह Mac Mini, कीमत बस इतनी apple mac mini 2024 at lowest price ever at amazon great indian festival sale 2025, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon की धमाकेदार डील, पहली बार सबसे कम कीमत में मिलेगा यह Mac Mini, कीमत बस इतनी

ऐप्पल फैन्स के लिए अच्छी खबर है। Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Apple Mac Mini 2024 अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसे 47,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। देखें कीमत और खासियत की पूरी डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:23 PM
ऐप्पल फैन्स के लिए अच्छी खबर है। Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Apple Mac Mini 2024 अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिलेगा। जी हां, नए M4 चिप वाला ऐप्पल का मैक मिनी, कंपनी का लेटेस्ट कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप जिसमें एडवांस्ड ऐप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर है, अब भारत में अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। खरीदार एलिजिबल क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर बेस M4 Mac Mini मॉडल को 47,990 रुपये में खरीद सकते हैं, जो लॉन्च प्राइस से 10,000 रुपये से ज्यादा सस्ता है। अक्टूबर 2024 में भारत में लॉन्च हुए इस नए Mac Mini में बेस कॉन्फिगरेशन में 16GB रैम और 256GB एसएसडी स्टोरेज है। इसे 24GB रैम और 512GB स्टोरेज तक अपग्रेड किया जा सकता है।

सबसे कम कीमत में Mac Mini (2024)

दरअसल, अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है, जिसमें हेडफोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और गेमिंग गियर पर शानदार डील्स मिलेगी। एसबीआई कार्डधारक 10 प्रतिशत की तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही ईएमआई, कूपन और एक्सचेंज ऑफर के जरिए डील्स को और भी ज्यादा किफायती बना सकते हैं।

2024 मैक मिनी बेस वेरिएंट वर्तमान में अमेजन पर 51,990 रुपये में उपलब्ध है, जो इसकी लॉन्च प्राइस 59,990 रुपये से कम है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 4,000 रुपये की एडिशनल इंस्टैंट छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रभावी कीमत 47,990 रुपये हो जाती है, जो भारत में इस पीसी की अब तक की सबसे कम कीमत है।

Apple Mac Mini 2024 के स्पेसिफिकेशन्स

M4 चिप वाले मैक मिनी में ऐप्पल का 3nm प्रोसेसर, रे ट्रेसिंग के साथ 10 सीपीयू और 10 जीपीयू कोर, और ऑन-डिवाइस ऐप्पल इंटेलिजेंस के लिए 16-कोर न्यूरल इंजन है। यह डिवाइस एक साथ तीन एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। 2023 मैक मिनी की तुलना में, M4 बेस मॉडल 16GB रैम के साथ आता है, जिसे 24GB तक अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि स्टोरेज 256GB एसएसडी से शुरू होती है, जिसे 512GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.3, तीन थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, दो यूएसबी 3 टाइप-सी पोर्ट, एक एचडीएमआई पोर्ट, ईथरनेट और एक 3.5 एमएम हेडफोन जैक दिया गया है। मैक मिनी का डाइमेंशन 127×127×49.7 एमएम और वजन 0.67kg है।

