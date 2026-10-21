अब 'लिमिट' में खरीदना होगा iPhone, केवल 2 यूनिट ही ऑर्डर कर पाएंगे भारतीय

अब आप ऐप्पल इंडिया वेबसाइट से एकसाथ दो से ज्यादा iPhone नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल ने आईफोन की खरीद को 2 दो यूनिट प्रति ग्राहक तक सीमित कर दिया है। ऐप्पल ने क्यों लगाई यह पाबंदी, चलिए जानते हैं..

ग्राहक एक ही मॉडल की दो यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं या एक ही ऑर्डर में दो अलग-अलग आईफोन ले सकते हैं।

भारतीयों को अब नया iPhone लिमिट में ऑर्डर करना होगा। अगर आप भी iPhone खरीदने जा रहा है, तो यह खबर आपके लिए है। खबर है कि भारत में, ऐप्पल ने प्रति ग्राहक आईफोन की खरीद को दो यूनिट तक सीमित कर दिया है। यानी अब ग्राहक कंपनी के वेबसाइट से एक बार में दो से ज्यादा आईफोन नहीं खरीद पाएंगे। यह पाबंदी कंपनी के सभी आईफोन मॉडलों पर लागू होती है। ग्राहक एक ही मॉडल की दो यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं या एक ही ऑर्डर में दो अलग-अलग आईफोन ले सकते हैं, लेकिन वे अपने शॉपिंग बैग में तीसरा आईफोन नहीं जोड़ सकते।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, यह पाबंदी ऐप्पल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन, 'iPhone Duo' की 23 अक्टूबर को होने वाली रिटेल लॉन्चिंग से पहले लगाई गई है। ऐप्पल के ऑनलाइन स्टोर को देखने पर पता चलता है कि खरीदारी की यह लिमिट सिर्फ 'आईफोन डुओ', 'आईफोन 18 प्रो' और 'आईफोन 18 प्रो मैक्स' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य आईफोन मॉडलों पर भी लागू होती है।

कैसे काम करती है ऐप्पल की पाबंदी, चलिए बताते हैं यह पाबंदी शॉपिंग बैग में मौजूद आईफोन की कुल संख्या पर लागू होती है, न कि किसी एक मॉडल के केवल दो यूनिट खरीदने की लिमिट पर। उदाहरण के लिए, ग्राहक 'आईफोन डुओ' के दो यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर एक 'आईफोन डुओ' और एक 'आईफोन 18 प्रो' को मिलाकर खरीद सकते हैं। यही नियम 'आईफोन 17' सहित अन्य मॉडलों पर भी लागू होता है। हालांकि, अगर आप तीसरा डिवाइस जोड़ते हैं, फिर भले ही वह कोई अलग मॉडल ही क्यों न हो, तो ऐप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर एक वॉर्निंग दिखाई देने लगती है।

वेबसाइट पर दिखने वाले वॉर्निंग मैसेज में लिखा है: "हर ग्राहक ज्यादा से ज्यादा 2 आईफोन खरीद सकता है। कृपया चेकआउट करने से पहले अपने ऑर्डर में आईफोन की कुल संख्या ठीक कर लें।"

इसका मतलब यह है कि जो खरीदार परिवार के सदस्यों के लिए या उपहार के तौर पर आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ऐप्पल से सीधे ऑर्डर करते समय दो यूनिट की लिमिट का ध्यान रखना होगा।

ऐप्पल आईफोन की खरीद को सीमित क्यों कर रहा है? ऐप्पल ने इस पाबंदी को लागू करने का कारण आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है। हालांकि, खरीद की लिमिट तय करने से रीसेलर्स को थोक में खरीदारी करने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे लॉन्च के दौरान आम ग्राहकों के लिए ज्यादा डिवाइस उपलब्ध हो सकें। कंपनी ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं। 2007 में जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, तब भी ऐप्पल ने रीसेलिंग को रोकने के लिए प्रति ग्राहक केवल दो यूनिट खरीदने की लिमिट तय की थी।