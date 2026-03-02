M4 प्रोसेसर के साथ आया नया iPad Air, कीमत iPhone 17 से भी 18 हजार रुपये कम
Apple ने नया iPad Air लॉन्च कर दिया है, जिसमें लेटेस्ट M4 प्रोसेसर देकर इसे पहले से ज्यादा पावरफुल और AI-ready बनाया गया है। बेहतर परफॉर्मेंस, Wi-Fi 7 सपोर्ट और बड़े डिस्प्ले विकल्प के साथ यह टैबलेट अब Pro जैसी क्षमता कम कीमत में देने का दावा करता है।
टेक कंपनी Apple ने अपने आईपैड लाइनअप को अपडेट करते हुए नया iPad Air (2026) लॉन्च कर दिया है। इस बार कंपनी ने अपने मिड-प्रीमियम टैबलेट को बड़ा अपग्रेड देते हुए इसमें लेटेस्ट Apple M4 chip प्रोसेसर दिया है। यह वही चिपसेट है जिसे पहले केवल हाई-एंड डिवाइस में मिल रहा था। नए iPad Air के साथ Apple ने साफ संकेत दिया है कि अब पावरफुल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस सिर्फ Pro सीरीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा।
नए iPad Air की सबसे बड़ी खासियत इसका M4 प्रोसेसर है, जो पिछले जनरेशन मॉडल की तुलना में काफी फास्ट और ज्यादा efficient माना जा रहा है। कंपनी का दावा है कि यह टैबलेट अब वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-एंड गेमिंग जैसे हैवी टास्क भी आसानी से कर सकता है। खास बात यह है कि यह डिवाइस AI बेस्ड फीचर्स और आने वाले Apple Intelligence टूल्स के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे यूजर्स को भविष्य में बेहतर स्मार्ट एक्सपीरियंस मिलेगा।
ऐसे हैं iPhone Air के स्पेसिफिकेशंस
डिस्प्ले की बात करें तो नया iPad Air दो साइज- 11 इंच और 13 इंच ऑप्शंस में पेश किया गया है। डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इंटरनल हार्डवेयर को पूरी तरह अपग्रेड किया गया है। बड़ी स्क्रीन वाले मॉडल को खास तौर पर स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो टैबलेट पर ही लैपटॉप जैसा काम करना चाहते हैं।
कनेक्टिविटी के मामले में भी Apple ने बड़ा सुधार किया है। नए iPad Air में Wi-Fi 7 सपोर्ट दिया गया है, जिससे इंटरनेट स्पीड पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और स्टेबल मिलेगी। इसके अलावा बेहतर वायरलेस परफॉर्मेंस और कम पावर कंजम्पशन के लिए नए नेटवर्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इससे ऑनलाइन मीटिंग, क्लाउड वर्क और हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर होगा।
परफॉर्मेंस को धाकड़ बनाने के लिए डिवाइस में ज्यादा RAM विकल्प भी दिए गए हैं, जिससे मल्टीटास्किंग स्मूद हो जाती है। यूजर एक साथ कई ऐप्स चलाने, वीडियो एडिट करने या बड़े फाइल्स पर काम करने के दौरान भी कोई लैग महसूस नहीं करेंगे। Apple Pencil और Magic Keyboard सपोर्ट के साथ यह टैबलेट अब कई यूजर्स के लिए लैपटॉप का विकल्प बन सकता है।
इतनी रखी गई है नए iPad Air की कीमत
भारत में नए iPad Air की शुरुआती कीमत लगभग 64,900 रुपये रखी गई है, जबकि बड़े 13-इंच मॉडल की कीमत इससे ज्यादा है। इसकी तुलना में iPhone 17 की आधिकारिक शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है, यानी नया टैबलेट इससे करीब 18 हजार रुपये सस्ता है। यह आईपैड Blue, Purple, Space Grey और Starlight जैसे अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा।
बता दें, iPhone Air के लिए भी प्री-बुकिंग 4 मार्च से शुरू होगी। इसके अलावा ओपेन सेल 11 मार्च से शुरू होने वाली है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
