Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Apple का नया MacBook Air हुआ लॉन्च! इतनी है AI में 9.5 गुना तेज लैपटॉप की कीमत

Mar 04, 2026 02:47 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टेक कंपनी Apple ने भारत में नया MacBook Air M5 चिप के साथ लॉन्च कर दिया है। यह लैपटॉप बेहतर AI परफॉर्मेंस, 512GB बेस स्टोरेज और 4TB तक ऑप्शन के साथ आता है।

Apple का नया MacBook Air हुआ लॉन्च! इतनी है AI में 9.5 गुना तेज लैपटॉप की कीमत

टेक कंपनी Apple ने अपने स्पेशल 4 मार्च एक्सपीरियंस इवेंट से पहले नई जेनरेशन का MacBook Air भारत में लॉन्च कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड है नया M5 चिपसेट, जो परफॉर्मेंस और AI टास्क को लेकर बड़े दावों के साथ आया है। कंपनी के मुताबिक, नया मॉडल पिछले M4 वर्जन से बेहतर और M1 मॉडल की तुलना में कई गुना फास्ट है।

सम्बंधित सुझाव

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (15-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹120990

₹124900

खरीदिये

discount

4% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹95990

₹99900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹202990

₹209900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Silver

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Silver

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹202990

₹209900

खरीदिये

discount

4% OFF

Apple 2024 MacBook Air (13-inch, Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Space Gray

Apple 2024 MacBook Air (13-inch, Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Space Gray

  • checkApple 2024 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
  • check24GB Unified Memory
amazon-logo

₹147990

₹154900

खरीदिये

नए MacBook Air में Apple का लेटेस्ट M5 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 10-कोर CPU और नेक्स्ट-जेनरेशन GPU मिलता है। खास बात यह है कि GPU के हर कोर में Neural Accelerator दिया गया है, जो मुश्किल AI टास्क को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस AI टास्क में M4 वर्जन से 4 गुना और M1 MacBook Air से 9.5 गुना तक तेज है। इसका मतलब है कि वीडियो एडिटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, कोडिंग और AI-बेस्ड एप्लिकेशन पहले से ज्यादा स्मूद और तेज चलेंगे।

ये भी पढ़ें:iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, 14000 रुपये की बड़ी छूट

स्टोरेज और स्पीड में अपग्रेड

ऐपल ने डिवाइस में इस बार बेस स्टोरेज को भी अपग्रेड किया है। अब M5 MacBook Air का बेस वेरिएंट 512GB SSD के साथ आता है, जो पहले से बड़ा बदलाव है। इस स्टोरेज क्षमता को 4TB तक कॉन्फिगर किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि नई SSD पिछले जेनरेशन की तुलना में 2 गुना तक तेज है। इससे बड़े फाइल ट्रांसफर, मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल वर्कफ्लो में बेहतर स्पीड मिलेगी।

सम्बंधित सुझाव

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹183490

₹189900

खरीदिये

discount

6% OFF

EooCoo Case Compatible for New Apple MacBook Air 13 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID,2026 2025 2024 2022 Mac Air 13.6 inch Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear

EooCoo Case Compatible for New Apple MacBook Air 13 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID,2026 2025 2024 2022 Mac Air 13.6 inch Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear

  • checkEooCoo Case Compatible for New Apple MacBook Air 13 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID
  • check2026 2025 2024 2022 Mac Air 13.6 inch Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear
amazon-logo

₹849

₹900

खरीदिये

discount

31% OFF

MOSISO Laptop Case 13.3 inch, 13-13.3 inch Laptop Sleeve Bag Compatible with MacBook Air/Pro 13/Pro 14 M5 M4 M3 M2 M1, HP Dell ASUS Lenovo, Neoprene Computer Sleeve Bag with Small Case, Baby Pink

MOSISO Laptop Case 13.3 inch, 13-13.3 inch Laptop Sleeve Bag Compatible with MacBook Air/Pro 13/Pro 14 M5 M4 M3 M2 M1, HP Dell ASUS Lenovo, Neoprene Computer Sleeve Bag with Small Case, Baby Pink

  • checkMOSISO Laptop Case 13.3 inch
  • check13-13.3 inch Laptop Sleeve Bag Compatible with MacBook Air/Pro 13/Pro 14 M5 M4 M3 M2 M1
  • checkHP Dell ASUS Lenovo
amazon-logo

₹1349

₹1959

खरीदिये

discount

58% OFF

MOCA 13 Inch Laptop Sleeve Compatible with MacBook Air 13 inch M1 M 1 M2,13.6 M3 2024, 13 inch New MacBook Pro 2020 M1 M5

MOCA 13 Inch Laptop Sleeve Compatible with MacBook Air 13 inch M1 M 1 M2,13.6 M3 2024, 13 inch New MacBook Pro 2020 M1 M5

  • checkMOCA 13 Inch Laptop Sleeve Compatible with MacBook Air 13 inch M1 M 1 M2
  • check13.6 M3 2024
  • check13 inch New MacBook Pro 2020 M1 M5
amazon-logo

₹1249

₹2999

खरीदिये

discount

64% OFF

MOSISO Laptop Case 13.3 inch, 13-13.3 inch Laptop Sleeve Compatible with MacBook Air/Pro 13/Pro 14 M5 M4 M3 M2 M1, HP Dell ASUS Lenovo,Polyester Vertical Computer Sleeve Bag with Pocket,Midnight Green

MOSISO Laptop Case 13.3 inch, 13-13.3 inch Laptop Sleeve Compatible with MacBook Air/Pro 13/Pro 14 M5 M4 M3 M2 M1, HP Dell ASUS Lenovo,Polyester Vertical Computer Sleeve Bag with Pocket,Midnight Green

  • checkMOSISO Laptop Case 13.3 inch
  • check13-13.3 inch Laptop Sleeve Compatible with MacBook Air/Pro 13/Pro 14 M5 M4 M3 M2 M1
  • checkHP Dell ASUS Lenovo
amazon-logo

₹499

₹1399

खरीदिये

ऐसा है डिस्प्ले और डिजाइन

MacBook Air M5 दो स्क्रीन साइज- 13.6 इंच और 15.3 इंच में उपलब्ध होगा। दोनों में Liquid Retina डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स तक जाती है। कलर एक्यूरेसी और शार्पनेस पहले की तरह प्रीमियम फील देती है। हालांकि, डिजाइन में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही पतला और लाइट प्रोफाइल मिल रहा है। वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का Centre Stage कैमरा दिया गया है, जो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम के बीच में रखने के लिए ऑटो एडजस्ट होता है।

ये भी पढ़ें:M5 Max के साथ आया Apple का अब तक का सबसे पावरफुल लैपटॉप, इतनी है कीमत

वहीं, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह Apple के N1 वायरलेस चिप के साथ आता है।

भारत में इतनी रखी गई है कीमत

भारत में 13.6 इंच मॉडल की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है, जबकि 15.3 इंच मॉडल 1,44,900 रुपये से शुरू होता है। बताते चलें, M4 MacBook Air को भारत में 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। नए MacBook Air के लिए प्री-ऑर्डर 4 मार्च से शुरू हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:ऐपल लाया कम कीमत वाला शानदार आईफोन, मिलेगा 5000 रुपये तक का कैशबैक
Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Apple Laptops Apple Iphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।