गजब! मोजे जैसा iPhone कवर लाया ऐपल, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप
संक्षेप: ऐपल ने मोजे जैसा iPhone कवर लॉन्च किया है और इसे नए स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर पेश करने वाला है। खास बात यह है कि इसकी कीमत किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी।
टेक कंपनी Apple हमेशा अपनी यूनीक प्रोडक्ट्स और महंगे एक्सेसरीज को लेकर चर्चा में रहता है। अब कंपनी ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो लोगों को हैरान कर रहा है। यह एक खास मोजे जैसा कवर है, जिसमें आप अपना iPhone रखकर आसानी से कैरी कर सकते हैं। देखने में यह बिल्कुल सादे ऊन के मोजे जैसा है लेकिन इसकी कीमत जानकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा।
नया प्रोडक्ट Apple के एक्सेसरी लाइनअप का हिस्सा है, जिसे प्रीमियम क्वॉलिटी मटेरियल से बनाया गया है। कवर को मुलायम फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिससे फोन को स्क्रैच या डैमेज से बचाया जा सके। हालांकि इसका डिजाइन बेहद सिंपल है। इसमें कोई लोगो या पैटर्न नहीं है, बस एक सादा 'Apple-style minimalism' देखने को मिलता है लेकिन इसका प्राइस वही पुरानी Apple पॉलिसी पर आधारित है। यानी सिंपल चीज, एक्स्ट्रा प्राइस टैग के साथ मिलती है।
इतनी है ऐपल के iPhone Sock की कीमत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस 'iPhone Sock' की कीमत लगभग 59 डॉलर (करीब 5,000 रुपये) रखी गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे लेकर मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब Apple मोजों में भी इनोवेशन करेगा। वहीं कुछ लोग इसे एक nostalgic comeback बता रहे हैं, क्योंकि 2000s के शुरुआती सालों में कंपनी ने iPod के लिए भी ऐसे ही कलरफुल सॉक्स लॉन्च किए थे। देखना होगा कि मार्केट में इसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।
लिमिटेड एडिशन है नया iPhone कवर
Apple के इस नए सॉक-कवर को कई कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है और यह लिमिटेड एडिशन में ही उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि यह प्रोडक्ट सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन और कम्फर्ट दोनों देता है। फिलहाल कंपनी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह बेसिक प्रोडक्ट्स को भी लग्जरी बनाकर प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।