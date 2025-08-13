ऐप्पल का ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला छोटू स्पीकर, 24 घंटे की बैटरी लाइफ, इतनी है कीमत apple launched limited edition kiko grey beats pill speaker check price and details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple launched limited edition kiko grey beats pill speaker check price and details

ऐप्पल का ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला छोटू स्पीकर, 24 घंटे की बैटरी लाइफ, इतनी है कीमत

Apple का ब्रांड बीट्स अब एक नया स्पीकर लेकर आया है। दरअसल, बीट्स ने जाने-माने फैशन डिजाइनर किको कोस्टाडिनोव के साथ मिलकर बीट्स पिल ब्लूटूथ स्पीकर का एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट लॉन्च किया है। इस स्पीकर में 24 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ हाई रिजॉल्यूशन लॉललेस साउंड मिलेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:19 PM
Apple का ब्रांड बीट्स अब एक नया स्पीकर लेकर आया है। दरअसल, बीट्स ने जाने-माने फैशन डिजाइनर किको कोस्टाडिनोव के साथ मिलकर बीट्स पिल ब्लूटूथ स्पीकर का एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट लॉन्च किया है। इस साझेदारी के तहत, स्पीकर को यूनिक डिजाइन में सजाया गया है, जो प्राचीन थ्रेसियन आर्ट से इंस्पायर्ड है। कंपनी का कहना है कि यह लिमिटेड एडिशन वेरिएंट उन लोगों को पसंद आएगा, जो यूनिक डिजाइन पसंद करते हैं। कंपनी ने फिलहाल इसे वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। इस स्पीकर में 24 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ हाई रिजॉल्यूशन लॉललेस साउंड मिलेगा। कितनी है कीमत, चलिए जानते हैं...

ऐप्पल का ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला छोटू स्पीकर, 24 घंटे की बैटरी लाइफ, इतनी है कीमत

लिमिटेड एडिशन में यूनिक डिजाइन

किको कोस्टाडिनोव बीट्स पिल में ज्योमेट्री पैटर्न से इंस्पायर्ड एक कस्टम ग्रिल है, जो कोस्टाडिनोव की बल्गेरियाई विरासत का प्रतीक है। स्पीकर की बॉडी में "किको ग्रे" फिनिश है, जो डिजाइनर की सिग्नेचर स्टाइल का एक न्यूट्रल टोन है। ज्योमेट्री ग्रिल के अलावा, स्पीकर में एक डोरी भी दी गई है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।

limited edition kiko grey beats pill speaker

यह लिमिटेड एडिशन वेरिएंट, जून 2024 में लॉन्च किए गए बीट्स पिल पर ही आधारित है। इस अपडेटेड मॉडल ने लंबे समय से बंद पड़े बीट्स पिल+ की जगह ली है। स्पेशल वेरिएंट में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर साउंड क्वालिटी और ज्यादा टिकाऊ, वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन शामिल है। जैसा कि हमने बताया नए मॉडल में एक बिल्ट-इन लैनयार्ड (डोरी) भी है, जो इसकी पोर्टेबिलिटी को बढ़ाती है। कंपनी का कहना है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट की तरह इसमें भी 24 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी।

कीमत और उपलब्धता

यह स्पीकर इस शुक्रवार, 15 अगस्त को किको कोस्टाडिनोव वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, और इसे लॉस एंजिल्स और टोक्यो स्थित किको कोस्टाडिनोव स्टोर्स पर भी बेचा जाएगा। इस लिमिटेड-एडिशन मॉडल में 2024 के रेगुलर बीट्स पिल जैसे ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स हैं। स्पेशल एडिशन की कीमत $149.99 (करीब 13,000 रुपये) रहने की उम्मीद है। भारत में स्टैंडर्ड बीट्स पिल स्पीकर की कीमत 16,900 रुपये है।

Gadgets Hindi News

