13 इंच तक की Eye-Care डिस्प्ले, AI फीचर्स, पावरफुल M5 चिप के साथ आया Apple iPad Pro

संक्षेप: Apple ने भारत में iPad Pro का नया वर्जन M5 चिप के साथ लॉन्च किया है। इसकी कीमत ₹99,900 से शुरू है। इसमें 3.5× तेज AI प्रदर्शन, Wi-Fi 7 सपोर्ट, नया N1 चिप और बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है।

Apple ने अपनी टैबलेट श्रेणी में एक बड़ा अपडेट कर दिया है कंपनी ने iPad Pro मॉडल्स को नई M5 चिप के साथ पेश किया है। भारत में इनकी शुरुआत ₹99,900 से हुई है और प्री-आर्डर अभी से शुरू हो चुके हैं। नई iPad Pro लाइनअप दो वेरिएंट्स में आती है 11 इंच और 13 इंच मॉडल्स। इन दोनों मॉडल्स को पतला और हल्का रखा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि M5 चिप AI वर्कलोड्स में पिछले M4 मॉडल की तुलना में लगभग 3.5 गुना बेहतर परफॉरमेंस देने का दावा करता है। साथ ही, नए N1 वायरेलस चिप और C1X मोडेम के साथ कनेक्टिविटी में भी बड़े सुधार हुए हैं।

iPad Pro M5 की भारत में कीमत और उपलब्धता iPad Pro M5 भारत में Apple स्टोर पर प्री-ऑर्डर के लिए पहले से ही उपलब्ध है। यह 22 अक्टूबर से सीधे Apple की वेबसाइट, Apple के ऑफलाइन स्टोर जैसे Apple BKC, बेंगलुरु स्थित नए Apple Hebbal Store, पुणे स्थित Apple Koregaon Park और नई दिल्ली स्थित Apple Saket के साथ-साथ Apple द्वारा अधिकृत रीसेलर्स पर भी उपलब्ध होगा।

यह पैड 2 साइज में उपलब्ध है: 11-इंच और 13-इंच, और 256GB से 2TB तक के स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं। 11-इंच iPad Pro के वाई-फाई मॉडल की कीमत ₹99,900 और वाई-फाई + सेल्युलर वेरिएंट की कीमत ₹1,19,900 से शुरू होती है। 13-इंच मॉडल के वाई-फाई की कीमत ₹1,29,900 और वाई-फाई + सेल्युलर वेरिएंट की कीमत ₹1,49,900 से शुरू होती है। गौरतलब है कि इसकी कीमत पिछले साल के M4 मॉडल के बराबर ही है। 11-इंच मॉडल की शुरुआती कीमत ₹89,900 है, जबकि 13-इंच मॉडल की शुरुआती कीमत ₹1,09,900 है।

iPad Pro M5 के फीचर्स iPad Pro M5 में Apple ने 10-core GPU के साथ हर कोर में Neural Accelerator जोड़ा है, जिससे ग्राफिक्स और AI परफॉरमेंस दोनों बेहतर हुए हैं। यह M5 मॉडल, M4 की तुलना में AI कार्यों में 3.5 गुना बेहतर प्रदर्शन देने का दावा करता है। M5 iPad Pro में नए N1 वायरलेस चिप को शामिल किया गया है, जो Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और Thread सपोर्ट करता है। iPad Pro M5 में Ultra Retina XDR डिस्प्ले बनी हुई है जिसमें tandem OLED टेक्नोलॉजी और ProMotion सपोर्ट (120Hz) शामिल है।