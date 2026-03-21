iPhone, iPad यूजर्स की मौज, ऐप्पल ने जारी किया पहला बैकग्राउंड सिक्योरिटी अपडेट, डिटेल

Mar 21, 2026 02:27 pm IST

अगर आप भी Apple का iPhone, iPad या फिर Mac मशीन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल ने अभी-अभी iPhones, iPads और Macs के लिए एक नए तरह का सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। अपडेट क्या ठीक करता है और क्या है इसके मायने, चलिए जानते हैं…

अगर आप भी Apple का iPhone, iPad या फिर Mac मशीन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल ने अभी-अभी iPhones, iPads और Macs के लिए एक नए तरह का सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। यह अपडेट बैकग्राउंड में काम करता है और पूरे सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत के बिना जरूरी समस्याओं को ठीक कर देता है। यह पहली बार है जब ऐप्पल ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो सिक्योरिटी से जुड़ी समस्याओं को तेजी से और चुपचाप हल करने का एक नया तरीका दिखाता है। यह अपडेट डिवाइस पर iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a) और macOS 26.3.1 (a) के तौर पर आएगा। MacBook Neo के ग्राहकों को एक अलग macOS 26.3.2 (a) मिलेगा, क्योंकि यह नई मशीन macOS Tahoe 26 के थोड़े नए बिल्ड पर आती है।

अपडेट क्या ठीक करता है पहला अपडेट वेबकिट में एक समस्या को ठीक करता है, जो सफारी ब्राउजर का इंजन है। इस समस्या के कारण कोई नुकसान पहुंचाने वाली वेबसाइट किसी दूसरी ओपन वेबसाइट के डेटा तक पहुंच बना सकती थी, जो यूजर की प्राइवेसी के लिए एक खतरा है। इस फिक्स के साथ, ऐप्पल का लक्ष्य ऐसे खतरों को और अधिक यूजर्स को प्रभावित करने से पहले ही रोकना है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि आज के समय में ब्राउजर की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।

अपडेट को मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करें? स्टेप 1: इसे मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए, Settings में जाएं।

स्टेप 2: iPhone या iPad पर बैंकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स, या Mac पर सिस्टम सेटिंग्स में उसी पाथ पर जाएं।

स्टेप 3: अगर ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन पहले से चालू है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है; यह अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा।

अपडेट जारी करने का नया तरीका बैकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स को नियमित अपडेट साइकिल के बीच में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इम्प्रूवमेंट्स पूरे ओएस अपडेट की जरूरत के बजाय सफारी, वेबकिट और सिस्टम लाइब्रेरी जैसे खास कंपोनेंट्स पर केंद्रित होते हैं। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए बस एक क्विक रीस्टार्ट की जरूरत होती है, न कि उस लंबे रीबूट की जो आम सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आता है।