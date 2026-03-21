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iPhone, iPad यूजर्स की मौज, ऐप्पल ने जारी किया पहला बैकग्राउंड सिक्योरिटी अपडेट, डिटेल

Mar 21, 2026 02:27 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी Apple का iPhone, iPad या फिर Mac मशीन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल ने अभी-अभी iPhones, iPads और Macs के लिए एक नए तरह का सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। अपडेट क्या ठीक करता है और क्या है इसके मायने, चलिए जानते हैं…

iPhone, iPad यूजर्स की मौज, ऐप्पल ने जारी किया पहला बैकग्राउंड सिक्योरिटी अपडेट, डिटेल

अगर आप भी Apple का iPhone, iPad या फिर Mac मशीन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल ने अभी-अभी iPhones, iPads और Macs के लिए एक नए तरह का सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। यह अपडेट बैकग्राउंड में काम करता है और पूरे सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत के बिना जरूरी समस्याओं को ठीक कर देता है। यह पहली बार है जब ऐप्पल ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो सिक्योरिटी से जुड़ी समस्याओं को तेजी से और चुपचाप हल करने का एक नया तरीका दिखाता है। यह अपडेट डिवाइस पर iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a) और macOS 26.3.1 (a) के तौर पर आएगा। MacBook Neo के ग्राहकों को एक अलग macOS 26.3.2 (a) मिलेगा, क्योंकि यह नई मशीन macOS Tahoe 26 के थोड़े नए बिल्ड पर आती है।

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अपडेट क्या ठीक करता है

पहला अपडेट वेबकिट में एक समस्या को ठीक करता है, जो सफारी ब्राउजर का इंजन है। इस समस्या के कारण कोई नुकसान पहुंचाने वाली वेबसाइट किसी दूसरी ओपन वेबसाइट के डेटा तक पहुंच बना सकती थी, जो यूजर की प्राइवेसी के लिए एक खतरा है। इस फिक्स के साथ, ऐप्पल का लक्ष्य ऐसे खतरों को और अधिक यूजर्स को प्रभावित करने से पहले ही रोकना है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि आज के समय में ब्राउजर की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।

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अपडेट को मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करें?

स्टेप 1: इसे मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए, Settings में जाएं।

स्टेप 2: iPhone या iPad पर बैंकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स, या Mac पर सिस्टम सेटिंग्स में उसी पाथ पर जाएं।

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स्टेप 3: अगर ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन पहले से चालू है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है; यह अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा।

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अपडेट जारी करने का नया तरीका

बैकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स को नियमित अपडेट साइकिल के बीच में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इम्प्रूवमेंट्स पूरे ओएस अपडेट की जरूरत के बजाय सफारी, वेबकिट और सिस्टम लाइब्रेरी जैसे खास कंपोनेंट्स पर केंद्रित होते हैं। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए बस एक क्विक रीस्टार्ट की जरूरत होती है, न कि उस लंबे रीबूट की जो आम सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आता है।

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यह क्यों मायने रखता है?

इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। यूजर्स को अब सुरक्षित रहने के लिए पूरे अपडेट का इंतजार नहीं करना पड़ता। जरूरी फिक्स बैकग्राउंड में तेजी से पहुंचाए जा सकते हैं। इससे गंभीर सुरक्षा खतरों का जोखिम कम हो जाता है, खासकर उन खतरों का जिनका इस्तेमाल हैकर्स उनके पता चलते ही तुरंत कर सकते हैं। ऐप्पल का नया अपडेट रिलीज, तेज और ज्यादा फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी अपडेट की ओर एक बदलाव दिखाता है। बड़े अपडेट का इंतजार करने के बजाय, कंपनियां अब छोटे और तेज फिक्स पर ध्यान दे रही हैं। इस बीच, ऐप्पल आम तौर पर हर एक से दो महीने में नए iOS अपडेट जारी करता है। इस बार, यह iOS 26.4 अपडेट है, जिसके जल्द ही आम लोगों के लिए जारी होने की उम्मीद है। यह अपडेट कई नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स लाता है, जिसमें ऐप्पल म्यूजिक ऐप, ऐप्पल कीबोर्ड और कई अन्य सिस्टम ऐप्स में किए गए बदलाव शामिल हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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