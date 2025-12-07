Hindustan Hindi News
apple issued cyber threat warning for user for surveillance and espionage attempts
iPhone यूजर्स सावधान, ऐप्पल ने 84 देशों में भेजा ALERT, मंडरा रहा जासूसी का खतरा

iPhone यूजर्स सावधान, ऐप्पल ने 84 देशों में भेजा ALERT, मंडरा रहा जासूसी का खतरा

संक्षेप:

अगर आप भी Apple iPhone का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, ऐप्पल ने 84 देशों के यूजर्स को एक नए साइबर खतरे का नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन पर किसी देश की सरकार के सपोर्ट से हैकिंग की कोशिश हो सकती है।

Dec 07, 2025 11:04 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Apple iPhone का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, ऐप्पल ने 84 देशों के यूजर्स को एक नए साइबर खतरे का नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन पर किसी देश की सरकार के सपोर्ट से हैकिंग की कोशिश हो सकती है। इन अलर्ट के जरिए, ऐप्पल सुनिश्चित करती है कि उसके यूजर्स को निगरानी और जासूसी की कोशिशों से बचाया जा सके। खबर है कि ये चेतावनी 2 दिसंबर को जारी की गईं। ऐप्पल का कहना है कि जब भी उसकी सिक्योरिटी टीम को पता चलता है कि किसी यूजर को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तो वह उसे सूचित करेगा। कंपनी अपने ग्राहकों को जासूसी और खतरनाक हैकिंग से बचाने के लिए ऐसा कर रही है।

केवल खास लोगों को मिला अलर्ट

ये चेतावनी सिर्फ कुछ खास लोगों को भेजी जाती हैं, जिन्हें टारगेट किए जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इनमें ज्यादातर पत्रकार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और डिप्लोमैट शामिल होते हैं। इन पर हमला करने के लिए हैकर्स बहुत महंगे और खतरनाक तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीरो-क्लिक वल्नरेबिलिटीज, मतलब फोन में कुछ भी क्लिक किए बिना ही हैक हो सकता है। ये तरीके इतने महंगे और जटिल होते हैं कि आम लोगों पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता।

ऐप्पल ने अपने आधिकारिक बयान में हैकिंग की घटना के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने यूजर्स प्रभावित हुए और यह निगरानी करने वाले हैकर्स कौन हैं। ऐप्पल का कहना है कि ये जानकारी छिपाना इसलिए जरूरी है ताकि हैकर्स अपने तरीके न बदल सकें और जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, उनकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख वाला मॉडल

हालांकि, ऐप्पल ने बताया कि इस अलर्ट सिस्टम को शुरू करने के बाद से अब तक उसने कुल 150 से ज्यादा देशों के यूजर्स को चेतावनी भेजी है। इससे पता चलता है कि सरकारों द्वारा समर्थित डिजिटल जासूसी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है।

ऐप्पल का ये कदम बड़ी टेक कंपनियों के चलन का हिस्सा है। गूगल (जो अल्फाबेट के पास है) ने भी हाल ही में अपने यूजर्स को इसी तरह की चेतावनी भेजी है। ये अलर्ट पीड़ित व्यक्ति को सावधान करते हैं और हैकर्स की पहचान उजागर करते हैं। डिजिटल निगरानी करने वाले समूहों का कहना है कि ऐसी चेतावनियां जांच की शुरुआत होती हैं, जिससे कमर्शियल स्पाइवेयर के दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।

पहले जब ऐप्पल ने ऐसी चेतावनियां भेजी थीं, तब दुनियाभर में काफी हंगामा हुआ था और कई सरकारों ने आधिकारिक जांच शुरू की थी। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने पहले उन मामलों की जांच की थी जिसमें उसके बड़े अधिकारियों को पता चला था कि खतरनाक कमर्शियल स्पाइवेयर से उन्हें निशाना बनाया गया था।

सेफ रहने के लिए करें ये काम

जिन यूजर्स को ऐसा अलर्ट मिलता है, उन्हें ऐप्पल तुरंत बचाव के उपाय करने की सलाह देता है, जैसे कि iPhone पर लॉकडाउन मोड चालू करना। यह एक ऐसा फीचर है जो उन कुछ यूजर्स को बहुत ज्यादा, ऑप्शनल सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए टारगेटेड खतरों का सामना करना पड़ता है। कंपनी सलाह देती है कि ऑफिशियल थ्रेट नोटिफिकेशन हमेशा यूजर के ऐप्पल आईडी अकाउंट में ऑनलाइन मैन्युअली साइन इन करके दिखाई देंगे, और यूजर से कभी भी कोई लिंक क्लिक करने या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहेंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
