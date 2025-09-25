ऐप्पल ने दी धमकी, इन 27 देशों में बेचना बंद कर देंगे iPhone, जानिए क्या है मामला

Apple ने 27 यूरोपीय देशों में iPhone की बिक्री बंद करने के लिए यूरोपीय संघ को धमकी दी है। ऐप्पल ने कहा कि अगर डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) को रद्द या उसमें महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया गया, तो वह 27 यूरोपीय देशों में आईफोन बेचना बंद कर देगा।

Apple ने 27 यूरोपीय देशों में iPhone की बिक्री बंद करने के लिए यूरोपीय संघ को धमकी दी है और कंपनी ने ऐसा डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) के कारण किया है। दरअसल, ऐप्पल ने यूरोपीय रेगुलेटर्स के साथ अपने टकराव को और बढ़ा दिया है। ऐप्पल ने धमकी दी है कि अगर डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) को रद्द या उसमें महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया गया, तो वह 27 यूरोपीय देशों में आईफोन बेचना बंद कर देगा। आईफोन निर्माता ने चेतावनी दी है कि बड़ी टेक कंपनियों के बाजार प्रभुत्व को कम करने के लिए बनाए गए इस कानून के कारण यूरोपीय संघ के यूजर्स को फीचर्स मिलने में देरी और सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन निर्माता ने कहा कि उसने यूरोप में कई प्रमुख फीचर्स को पहले ही स्थगित कर दिया है, जिनमें आईफोन मिररिंग टू मैक, एयरपॉड्स के साथ लाइव ट्रांसलेशन और बेहतर मैप्स फंक्शनैलिटी शामिल हैं। ऐप्पल के अधिकारियों ने तर्क दिया कि डीएमए का इंटरऑपरेबिलिटी नियम उन्हें थर्ड पार्टी को संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए मजबूर करता है, जिसे यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से समझौता हो सकता है।

डीएमए के कारण ही यूजर्स को फीचर्स मिलने में देरी हो रही है ऐप्पल ने यूरोपीय कमीशन के रेगुलेटरी रिव्यू में कहा, "यह स्पष्ट हो गया है कि हम डीएमए के कारण होने वाली हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते।" कंपनी ने "ब्रसेल्स के नौकरशाहों" की आलोचना की, जिन्हें वे अपने "मैजिकल, इनोवेटिव एक्सपीरियंस" और बंद इकोसिस्टम को कमजोर करने वाला मानते हैं, जो ऐप्पल डिवाइसेस के बीच आसान इंटीग्रेशन सुनिश्चित करता है।

ऐप्पल ने विशेष रूप से उन आवश्यकताओं पर आपत्ति जताई जो नॉन-ऐप्पल प्रोडक्ट्स के साथ कम्पैटिबिलिटी को अनिवार्य बनाती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन सर्विसेस के लिए थर्ड पार्टी के हेडफोन को आईफोन डेटा तक पहुंच की अनुमति देना। ऐप्पल ने तर्क दिया कि इससे प्राइवेसी से जुड़ी समस्याएं पैदा होती हैं और वैकल्पिक ऐप मार्केटप्लेस के माध्यम से मैलवेयर, स्कैम और फालतू कंटेंट के लिए रास्ते खुल जाते हैं।

यूरोपीय संघ का यह नियम प्रतिस्पर्धी नुकसान भी पैदा करता है ऐप्पल का कहना है कि डीएमए उनके लिए तकनीकी समस्याओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी नुकसान भी पैदा करता है। उनका तर्क है कि यह सैमसंग जैसे प्रतिद्वंद्वियों को अनुचित लाभ देता है, जो यूरोप में सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्रोवाइडर्स होने के बावजूद उतने सख्त नियमों के अधीन नहीं है।

डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए), जो 2024 में लागू हुआ, बड़ी टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म को प्रतिद्वंद्वियों के लिए खोलने और उनकी सर्विसेस के साथ इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करता है। यूरोपीय रेगुलेटर्स इस कानून का बचाव करते हुए कहते हैं कि यह उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने और एकाधिकार को रोकने के लिए आवश्यक है।