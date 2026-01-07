Hindustan Hindi News
Apple is reportedly working on a 200MP camera for next-generation iPhone Here is what to know
Apple की सबसे बड़ी कैमरा अपग्रेड तैयारी: 200MP सेंसर iPhone में कब आएगा? 48MP से सीधे 200MP पर छलांग!

Apple की सबसे बड़ी कैमरा अपग्रेड तैयारी: 200MP सेंसर iPhone में कब आएगा? 48MP से सीधे 200MP पर छलांग!

संक्षेप:

Apple अपने iPhone कैमरा में सबसे बड़ा अपग्रेड लाने की तैयारी कर रहा है कंपनी 200MP कैमरा सेंसर पर काम कर रही है और यह 2028 में लॉन्च होने वाले iPhone 21 मॉडल में दिखाई दे सकता है।

Jan 07, 2026 05:05 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Apple ने स्मार्टफोन कैमरा टेक्नोलॉजी में हमेशा परफॉर्मेंस और क्वालिटी को प्राथमिकता दी है। अभी तक Apple के iPhone रियर कैमरा सेटअप में 48MP सेंसर का उपयोग किया जाता रहा है, जो साधारण पिक्सल बिनिंग तकनीक और ऐप्पल के सॉफ़्टवेयर-ड्रिवन इमेज प्रोसेसिंग के साथ शानदार तस्वीरों का अनुभव देता है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट यह संकेत देती है कि Apple अपने कैमरा सिस्टम में सबसे बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड करने की योजना बना रहा है वह है 200MP कैमरा सेंसर। अभी तक यह केवल लीक और रिपोर्ट्स के पर है, लेकिन निवेश बैंक Morgan Stanley की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, Apple अगले-नेक्स्ट जेन iPhone में 200MP कैमरा लाने की दिशा में काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह बड़ा बदलाव संभवतः 2028 में लॉन्च होने वाली iPhone सीरीज iPhone 21 के साथ दिखाई देगा।

क्या है Apple की 200MP कैमरा योजना?

Apple हमेशा अपने iPhone कैमरों को कैमरा क्वालिटी, पिक्चर प्रोसेसिंग और असली दुनिया के अनुभव पर फोकस करता आया है न कि सिर्फ मेगापिक्सल नंबर बढ़ाने पर। लेकिन हालिया रिपोर्टों के अनुसार Apple ने 200MP कैमरा सेंसर पर काम शुरू कर दिया है, जो कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी में एक बड़ा बदलाव होगा। इस सेंसर को संभवतः Samsung सप्लाई करेगा Samsung ने पहले से ही 200MP कैमरा सेंसर बनाने की क्षमता साबित की है और कई Android फ्लैगशिप डिवाइस में इसका उपयोग कर चुका है।

ये भी पढ़ें:₹15,000 से कम में खरीदें 5 कैमरा किंग फोन्स, फोटो आएगी एकदम Flagship फोन जैसी

रिपोर्ट के मुताबिक Apple इस हाई-मेगापिक्सल कैमरा को 2028 iPhone मॉडल्स (आईफोन 21 सीरीज) में पेश करेगा, जिससे यह Apple का अब तक का सबसे बड़ा कैमरा हार्डवेयर होगा। हालांकि अगला साल या उससे थोड़े सालों में आने वाले iPhone 18 या 2027 के iPhone मॉडल में 200MP कैमरा नहीं दिखेगा।

200MP कैमरा से क्या बदलाव मिल सकते हैं?

अगर Apple वास्तव में अपने iPhone में 200MP कैमरा सेंसर का उपयोग करता है, तो इसका सीधा फायदा उपयोगकर्ताओं को मिलेगा: हाई-रिज़ॉल्यूशन फ़ोटो और डिटेल 200MP में फोटो क्रॉप करते समय अधिक डिटेल मिलेगी। बेहतर डिजिटल ज़ूम हाई-मेगापिक्सल कैमरा से डिजिटल ज़ूम में गुणवत्ता का नुकसान कम होता है। प्रोफेशनल-लेवल इमेजिंग बड़े प्रिंट या क्रॉपिंग देंगी।

ये भी पढ़ें:SBI यूजर्स सावधान! Aadhaar अपडेट नहीं किया तो बंद होगा YONO? खाली हो सकता खाता
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone

