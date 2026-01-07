Apple की सबसे बड़ी कैमरा अपग्रेड तैयारी: 200MP सेंसर iPhone में कब आएगा? 48MP से सीधे 200MP पर छलांग!

संक्षेप: Apple अपने iPhone कैमरा में सबसे बड़ा अपग्रेड लाने की तैयारी कर रहा है कंपनी 200MP कैमरा सेंसर पर काम कर रही है और यह 2028 में लॉन्च होने वाले iPhone 21 मॉडल में दिखाई दे सकता है।

Jan 07, 2026 05:05 pm IST

Apple ने स्मार्टफोन कैमरा टेक्नोलॉजी में हमेशा परफॉर्मेंस और क्वालिटी को प्राथमिकता दी है। अभी तक Apple के iPhone रियर कैमरा सेटअप में 48MP सेंसर का उपयोग किया जाता रहा है, जो साधारण पिक्सल बिनिंग तकनीक और ऐप्पल के सॉफ़्टवेयर-ड्रिवन इमेज प्रोसेसिंग के साथ शानदार तस्वीरों का अनुभव देता है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट यह संकेत देती है कि Apple अपने कैमरा सिस्टम में सबसे बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड करने की योजना बना रहा है वह है 200MP कैमरा सेंसर। अभी तक यह केवल लीक और रिपोर्ट्स के पर है, लेकिन निवेश बैंक Morgan Stanley की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, Apple अगले-नेक्स्ट जेन iPhone में 200MP कैमरा लाने की दिशा में काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह बड़ा बदलाव संभवतः 2028 में लॉन्च होने वाली iPhone सीरीज iPhone 21 के साथ दिखाई देगा।

क्या है Apple की 200MP कैमरा योजना? Apple हमेशा अपने iPhone कैमरों को कैमरा क्वालिटी, पिक्चर प्रोसेसिंग और असली दुनिया के अनुभव पर फोकस करता आया है न कि सिर्फ मेगापिक्सल नंबर बढ़ाने पर। लेकिन हालिया रिपोर्टों के अनुसार Apple ने 200MP कैमरा सेंसर पर काम शुरू कर दिया है, जो कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी में एक बड़ा बदलाव होगा। इस सेंसर को संभवतः Samsung सप्लाई करेगा Samsung ने पहले से ही 200MP कैमरा सेंसर बनाने की क्षमता साबित की है और कई Android फ्लैगशिप डिवाइस में इसका उपयोग कर चुका है।

रिपोर्ट के मुताबिक Apple इस हाई-मेगापिक्सल कैमरा को 2028 iPhone मॉडल्स (आईफोन 21 सीरीज) में पेश करेगा, जिससे यह Apple का अब तक का सबसे बड़ा कैमरा हार्डवेयर होगा। हालांकि अगला साल या उससे थोड़े सालों में आने वाले iPhone 18 या 2027 के iPhone मॉडल में 200MP कैमरा नहीं दिखेगा।