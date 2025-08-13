इन स्मार्टवॉच के ग्राहकों को कंपनी दे रही 1750 रुपये, देखें क्या आपको भी मिलेगा पैसा apple is paying rs 1750 to some apple watch users say report check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple is paying rs 1750 to some apple watch users say report check details

इन स्मार्टवॉच के ग्राहकों को कंपनी दे रही 1750 रुपये, देखें क्या आपको भी मिलेगा पैसा

अगर आप भी Apple Watch का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। ऐप्पल ने कथित तौर पर पुरानी जनरेशन की ऐप्पल वॉच चला रहे कुछ यूजर्स को लगभग 1750 रुपये (लगभग 20 डॉलर) का भुगतान करना शुरू कर दिया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:55 PM
share Share
Follow Us on

अगर आप भी Apple Watch का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। ऐप्पल ने कथित तौर पर पुरानी जनरेशन की ऐप्पल वॉच चला रहे कुछ यूजर्स को लगभग 1,750 रुपये (लगभग 20 डॉलर) का भुगतान करना शुरू कर दिया है। यह भुगतान अमेरिका में कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे के सेटलमेंट के बाद किया गया है। यह मुकदमा ऐप्पल वॉच के शुरुआती मॉडलों में आ रही बैटरी फूलने की समस्या को लेकर दायर किया गया था।

इन स्मार्टवॉच के ग्राहकों को कंपनी दे रही 1750 रुपये, देखें क्या आपको भी मिलेगा पैसा

मैकरूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते भुगतान प्रीपेड मास्टरकार्ड कार्ड के रूप में ईमेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। इसलिए, अगर आपको अचानक अपने इनबॉक्स में स्मिथ एट अल. वी. ऐप्पल इंक. सेटलमेंट का जिक्र करते हुए एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड के साथ कोई मैसेज मिले, तो हो सकता है कि यह ऐप्पल की ओर से दिए जा रहे भुगतान में आपका हिस्सा हो।

किन यूजर्स को मिलेगा पैसा?

यह पैसा ऐप्पल वॉच सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 मॉडल के उन यूजर्स को दिया जा रहा है, जिन्होंने ऐप्पल को बैटरी फूलने की समस्या की सूचना दी थी। कुछ मामलों में, यूजर्स को क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ऐप्पल के सर्विस रिकॉर्ड में पहले से मौजूद किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्याओं के लिए खुद ही शामिल कर लिया गया। अन्य यूजर्स के पास ऑफिशियल सेटलमेंट वेबसाइट के माध्यम से क्लेम सब्मिट करने के लिए 10 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया था।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:सबसे बड़ी छूट, पूरे ₹53000 सस्ता मिल रहा यह Pixel फोन, इस डील में मचाई धूम

अमेरिका में यूजर्स को मिल रहा पैसा

हालांकि न्यूनतम भुगतान प्रति प्रभावित डिवाइस $20 निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ यूजर्स ने बताया है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा, लगभग $25, मिला है। हालांकि, यह राशि केवल अमेरिका में Apple Watch यूजर्स को भेजी जाएगी, भारतीय ग्राहकों को नहीं।

ऐप्पल यह भुगतान क्यों कर रहा है?

यह पेमेंट 20 मिलियन डॉलर के एक सामूहिक समझौते के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, जिस पर ऐप्पल ने इस साल की शुरुआत में सहमति जताई थी। मूल रूप से 2021 में कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किए गए इस मुकदमे में दावा किया गया था कि कुछ पुराने ऐप्पल वॉच मॉडल समय के साथ नॉर्मल बैटरी एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त इंटरनल स्पेस बनाए बिना डिजाइन किए गए थे।

वादी के अनुसार, फूली हुई बैटरियां डिस्प्ले पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे वह उठ सकती है या पूरी तरह से केस से अलग हो सकती है। कुछ मामलों में, यूजर्स ने कहा कि इससे वॉच को ऑपरेट करने में समस्या हुई, और अधिक गंभीर घटनाओं में, अलग हुई स्क्रीन के तीखे किनारों के कारण कथित तौर पर कट या चोटें आईं।

मुकदमे में ऐप्पल पर आरोप लगाया गया कि उसे इस संभावित खामी की जानकारी थी, फिर भी उसने पर्याप्त चेतावनी दिए बिना या उन्हें वापस मंगाए बिना ही वॉच बेचना जारी रखा। वादी ने न केवल रिपेयर और रिप्लेसमेंट की लागत के लिए, बल्कि चोट और अन्य नुकसानों के लिए भी हर्जाना मांगा।

इस बीच, ऐप्पल ने लगातार किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है और प्रभावित ऐप्पल वॉच मॉडल में किसी भी तरह की खराबी की बात स्वीकार नहीं की है। कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं। हालांकि, लंबी अदालती लड़ाई के समय और खर्च से बचने के लिए, ऐप्पल ने इस साल की शुरुआत में 20 मिलियन डॉलर के सेटलमेंट फंड पर सहमति जताई थी। इस फंड का इस्तेमाल एलिजिबल यूजर्स को भुगतान करने, कानूनी शुल्क चुकाने और सेटलमेंट की प्रशासनिक लागतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

Gadgets Hindi News Apple

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।