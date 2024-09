Free Airpods और Apple Pencil पाने का मौका, लिमिटेड टाइम डील दे रहा है ऐपल

इन डिवाइसेज पर मिल रहा डिस्काउंट

सेल के दौरान जिन डिवाइसेज पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, उनकी लिस्ट में MacBook Air with M2, MacBook Air with M3, MacBook Pro 14-inch with M3, MacBook Pro 16-inch with M3, iMac with M3, Mac mini with M2, iPad Pro 13-inch (M4), iPad Pro 11-inch (M4), iPad Air 13-inch (M2) और iPad Air 11-inch (M2) शामिल हैं।