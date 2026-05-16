इस iPhone को खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे ग्राहक, चारों तरफ से मुड़ी होगी स्क्रीन, यह होगा खास
प्पल अपकमिंग iPhone के डिस्प्ले में एक बड़ा अपग्रेड लेकर आ सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी पहले से ही अपने चर्चित चारों तरफ से बेंड OLED डिस्प्ले के एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन पर काम कर रही है, जिसके 2028 के iPhone मॉडल में आने की उम्मीद है।
Apple अब अपना स्पेशल iPhone लाने की तैयारी में है, जिसमें चारों तरफ से मुड़ी हुई स्क्रीन मिलेगी। अब तक आपने केवल फ्लैट स्क्रीन वाला आईफोन देखा होगा, लेकिन अपकमिंग आईफोन सबसे अलग होगा। ऐप्पल अपकमिंग iPhone के डिस्प्ले में एक बड़ा अपग्रेड लेकर आ सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी पहले से ही अपने चर्चित "चारों तरफ से बेंड" OLED डिस्प्ले के एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन पर काम कर रही है, जिसके 2028 के iPhone मॉडल में आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद बेजल्स को और भी कम करना है, साथ ही घुमावदार किनारों के आस-पास ब्राइटनेस में कमी और स्क्रीन में आने वाली गड़बड़ियों जैसी समस्याओं को ठीक करना भी है। इसे मुमकिन बनाने के लिए, ऐप्पल कथित तौर पर सैमसंग डिस्प्ले और एलजी डिस्प्ले के साथ एक नई OLED मटेरियल टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहा है; ये दोनों ही कंपनी के मुख्य पैनल सप्लायर हैं।
ज्यादा दमदार मटेरियल से बना होगा डिस्प्ले
अभी, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले OLED पैनल के डिस्प्ले के अंदर मैग्नीशियम-सिल्वर अलॉय की एक परत होती है। ईटी न्यूज के अनुसार, जब स्क्रीन किनारों से बहुत ज्यादा मुड़ती है, तो यह मटेरियल समस्याएं पैदा कर सकता है। अल्ट्रा-कर्व्ड डिस्प्ले वाले डिवाइस में, इससे कोनों और किनारों के पास इमेज में हल्का सा बदलाव या कम चमक हो सकती है।
इस समस्या को हल करने के लिए, ऐप्पल कथित तौर पर 'इंडियम जिंक ऑक्साइड' (IZO) नाम के एक नए मटेरियल पर विचार कर रहा है। यह मटेरियल ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका मतलब है कि यह रोशनी को ज्यादा असरदार तरीके से अपने आर-पार जाने दे सकता है। आसान शब्दों में कहें तो, ऐप्पल चाहता है कि भविष्य के आईफोन डिस्प्ले ज्यादा साफ और चमकदार दिखें, भले ही स्क्रीन चारों किनारों से काफी ज्यादा मुड़ी हुई हो।
भविष्य के iPhones के लिए यह क्यों मायने रखता है
यह रिपोर्ट इस टेक्नोलॉजी को ऐप्पल के उस आईफोन से भी जोड़ती है, जिसके 20वीं सालगिरह पर 2027 में आने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस में "चारों तरफ से मुड़ने वाला" डिस्प्ले होगा, जिसका मतलब है कि OLED पैनल चारों तरफ से हल्का सा मुड़ा हुआ होगा, जिससे यह लगभग बिना बेजल वाला दिखेगा।
2028 का मॉडल बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी और कम विजुअल कमियों के साथ इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे ले जा सकता है। खबरों के मुताबिक, ऐप्पल बिना ब्राइटनेस, ड्यूरेबिलिटी या इमेज क्लैरिटी से समझौता किए बेजल्स को कम से कम करना चाहता है।
सैमसंग और LG पहले से ही तैयारी कर रहे हैं
रिपोर्ट का दावा है कि सैमसंग डिस्प्ले और एलजी डिस्प्ले, दोनों ने ही इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। एलजी डिस्प्ले ने हाल ही में OLED इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़े निवेश की घोषणा की है, जिसके बारे में इंडस्ट्री के सूत्रों का मानना है कि यह अगली पीढ़ी की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो सकता है।
खबरों के मुताबिक, सैमसंग डिस्प्ले नए प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि जरूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मौजूदा OLED प्रोडक्शन लाइन्स में आसानी से फिट नहीं हो सकती है। हालांकि, ऐप्पल ने इनमें से किसी भी योजना की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, इसलिए आप इस जानकारी को पूरी तरह सच न मानें।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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