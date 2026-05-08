कैमरे वाले AirPods ला रहा Apple, यूजर कर सकेंगे बातें, आसपास के माहौल को समझकर देगा सुझाव
Apple इन-बिल्ट कैमरे वाले नए AirPods बनाने के आखिरी चरण में है। ये ईयरबड्स अपने अंदर लगे कैमरों का इस्तेमाल करके यूजर के आस-पास के माहौल को देखते और समझते हैं, यह कुछ-कुछ ऐसा है, जैसे Siri को आंखें मिल गई हों।
Apple अब AirPods को हाईटेक और एडवांस बनाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple इन-बिल्ट कैमरे वाले नए AirPods बनाने के आखिरी चरण में है। ये कथित AirPods कंपनी के लिए काफी अहम हो सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए उसके पहले वियरेबल डिवाइस बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में, इस मामले से जुड़े लोगों का हवाला देते हुए बताया गया है कि यह डिवाइस अब ऐसे चरण में पहुंच गया है, जहां इसके प्रोटोटाइप दिखने और काम करने के मामले में काफी हद तक वैसे ही हैं, जैसा कि इसके फाइनल प्रोडक्ट से उम्मीद की जा रही है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले इन ईयरबड्स की अभी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है।
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एयरपॉड्स में लगा कैमरा क्या काम करेगा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ईयरबड्स अपने अंदर लगे कैमरों का इस्तेमाल करके यूजर के आस-पास के माहौल को देखते और समझते हैं, यह कुछ-कुछ ऐसा है, जैसे Siri को "आंखें" मिल गई हों। दोनों ईयरबड्स में लगे कैमरे कम रिजॉल्यूशन वाला विजुअल डेटा कैप्चर करेंगे, ताकि डिवाइस यह समझ सके कि यूजर के आस-पास क्या हो रहा है और उसे ज्यादा स्मार्ट, AI-आधारित मदद दे सके। डिजाइन की बात करें तो, कैमरों को फिट करने के लिए थोड़े लंबे स्टेम को छोड़कर, नए ईयरबड्स दिखने में हूबहू AirPods Pro 3 जैसे ही हो सकते हैं।
कब आ सकते हैं कैमरे वाले ईयरबड्स
ऐप्पल ने पहले इन ईयरबड्स को इस साल के पहले हाफ में ही लॉन्च करने का प्लान बनाया था, शायद नए MacBook Neo के साथ। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी को लॉन्च टालना पड़ा क्योंकि Siri का नया वर्जन अभी तक तैयार नहीं है। ब्लूमबर्ग समेत कई रिपोर्ट्स में यह सुझाव दिया गया है कि Apple, Gemini AI मॉडल्स का इस्तेमाल करके असिस्टेंट की AI टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के बाद, सितंबर में Siri का नया वर्जन लॉन्च कर सकता है।
कंपनी जोर शोर से टेस्टिंग कर रही है
इस बीच, ऐप्पल के अंदर मौजूद टेस्टर्स अभी नए AirPods के प्रोटोटाइप का इस्तेमाल डिजाइन वैलिडेशन टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि यह चेक किया जा सके कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले हार्डवेयर और फीचर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस स्टेज के बाद, प्रोडक्ट 'प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग' में एंट्री करेगा, जहां कंपनी कमर्शियल लॉन्च की तैयारी के लिए, लगभग-फाइनल मास प्रोडक्शन तरीकों का उपयोग करके डिवाइस के शुरुआती वर्जन बनाना शुरू करती है।
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ChatGPT जैसा लाइव विजुअल AI एक्सपीरियंस
उम्मीद है कि नए AirPods, ChatGPT के 'लाइव विजुअल मोड' जैसा ही अनुभव देंगे; इस मोड में यूजर्स किसी चीज पर कैमरा फोकस करके, उससे जुड़े AI-रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। खबरों के मुताबिक, ऐप्पल भी एक वियरेबल डिवाइस में ऐसा ही अनुभव देना चाहता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर किचन में मौजूद चीजों को देख रहा है, तो वह ईयरबड्स से पूछ सकता है कि उन चीजों से कौन-सा खाना बनाया जा सकता है। AI, कैमरों से मिली जानकारी का विश्लेषण करेगा और सुझाव देगा। ईयरबड्स यूजर्स को उन चीजों की भी याद दिला सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, या असल दुनिया के दृश्यों का इस्तेमाल करके नेविगेशन को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर विजुअल इंटेलिजेंस फीचर्स की क्वालिटी ऐप्पल के स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती है, तो इस डिवाइस में और देरी हो सकती है।
AirPods में एक छोटी LED लाइट भी होगी
खबरों के मुताबिक, AirPods में एक छोटी LED लाइट भी होगी, जो जब भी कोई विजुअल डेटा क्लाउड पर भेजा जाएगा, तब जल उठेगी। इस लाइट का मकसद आस-पास मौजूद लोगों को यह बताना है कि कैमरे अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं; हालांकि, यह साफ नहीं है कि यह लाइट असल में कितनी ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये ईयरबड्स काफी छोटे होते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, नए AirPods पर पिछले लगभग चार सालों से काम चल रहा है और ये ऐप्पल की AI-पावर्ड डिवाइस की दिशा में की जा रही एक बड़ी पहल का हिस्सा हैं। इन ईयरबड्स के साथ-साथ, ऐप्पल कथित तौर पर स्मार्ट ग्लासेज और कैमरे वाला एक वियरेबल पेंडेंट भी डेवलप कर रहा है, जो अगले साल तक लॉन्च हो सकते हैं; हालांकि, कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरणों में ही हैं।
Apple Vision Pro हेडसेट के विपरीत, नए AirPods को हैंड-जेस्चर कंट्रोल के लिए डिजाइन नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल के भविष्य के स्मार्ट ग्लास से भी जेस्चर-बेस्ड कंट्रोल को सपोर्ट करने की उम्मीद नहीं है।
खबरों के मुताबिक, ऐप्पल iPhone पर विजुअल AI फीचर्स को भी बेहतर बना रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनी iOS 27 में Siri के लिए एक नए कैमरा-बेस्ड मोड पर काम कर रही है, जो AI-पावर्ड विजुअल इंटरैक्शन को iPhone के अनुभव का और भी अहम हिस्सा बना देगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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