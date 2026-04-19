iPhone यूजर्स की मौज, बिना नेटवर्क भेज सकेंगे फोटो और मैप्स; ऐप्पल का नया फीचर
Apple जल्द iPhones में एक ऐसा फीचर ला रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स बिना इंटरनेट दूसरे यूजर्स को मैप्स शेयर कर सकेंगे और फोटो भेज सकेंगे। कैसे काम करेगा यह नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं
iPhone यूजर्स को एक धांसू फीचर मिलने वाला है, जिससे इंटरनेट के बिना कई काम किए जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल फ्यूचर iPhones में एक यूनिक फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे यूजर्स बिना इंटरनेट के भी मैप्स और फोटो शेयर कर पाएंगे। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब Amazon ने Globalstar को खरीदने का अपना इरादा जाहिर किया है। ग्लोबलस्टार वही सैटेलाइट कंपनी है जो iPhone 14 और उसके बाद के मॉडल्स, साथ ही Apple Watch Ultra 3 में ऐप्पल के मौजूदा सैटेलाइट फीचर्स को पावर देती है। यह डील, जिसे अभी भी रेगुलेटरी मंजूरी मिलना बाकी है, 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद, ऐप्पल के सैटेलाइट फीचर्स अमेजन के लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क पर चल सकते हैं।
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अभी आईफोन में बिना इंटरनेट यह सुविधाएं मिलती हैं
अभी, ऐप्पल के सैटेलाइट फीचर्स में इमरजेंसी एसओएस, फाइंड माई, रोडसाइड असिस्टेंस और मैसेज शामिल हैं। ये सर्विसेस उन क्षेत्रों में भी काम करती हैं जहां वाई-फाई या मोबाइल नेटवर्क नहीं होते, और अभी इनका इस्तेमाल मुफ्त है। इस नए समझौते के साथ, ऐप्पल और अमेजन से उम्मीद की जाती है कि वे इन मौजूदा सर्विसेस को बनाए रखेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इमरजेंसी मैसेजिंग जैसी जरूरी सुविधाएं भरोसे के साथ काम करती रहें।
सैटेलाइट सपोर्ट के विस्तार को लेकर भी अफवाहें बढ़ रही हैं, जिनमें से कुछ iOS 27 के साथ आ सकती हैं। उम्मीद है कि यह अपडेट जून में बीटा फेज में प्रवेश करेगा, जिसके बाद सितंबर में इसे बड़े पैमाने पर जारी किया जाएगा।
वर्तमान में क्या फीचर्स हैं और उनमें क्या बदलाव हो सकते हैं?
अभी, ऐप्पल के सैटेलाइट फीचर्स काफी सीमित हैं और मुख्य रूप से इमरजेंसी पर फोकस करते हैं। यूजर्स SOS मैसेज भेज सकते हैं, 'Find My' के जरिए अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, रोडसाइड मदद मांग सकते हैं, और जब कोई मोबाइल नेटवर्क या Wi-Fi न हो, तो बेसिक टेक्स्ट भेज सकते हैं। ये फीचर्स काम के हैं, लेकिन ये कम बैंडविड्थ की वजह से सीमित हैं, जिसका मतलब है कि कोई मीडिया, ऐप्स या पूरा इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा।
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यह जल्द ही बदल सकता है। अपग्रेड के अगले सेट में, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, सैटेलाइट के जरिए 5G कनेक्टिविटी शामिल है, जो शायद भविष्य के Pro मॉडल्स के लिए होगी, साथ ही Apple Maps का सपोर्ट, Messages के जरिए फोटो भेजने की सुविधा, और यहां तक कि थर्ड-पार्टी ऐप्स को भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि ऐप्पल इस कनेक्शन को और भी ज्यादा आसान बनाने पर काम कर रहा है, ताकि आपको सिग्नल पाने के लिए अब अपने आईफोन को आसमान की तरफ करने की जरूरत न पड़े।
ऐसा लगता है कि ऐप्पल बेसिक इमरजेंसी टूल से हटकर एक ज्यादा दमदार सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जो रोजमर्रा के कम्युनिकेशन में भी मदद कर सकता है, भले ही आप पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर हों।
अमेजन की Globalstar को खरीदने की योजना के साथ, ऐप्पल के सैटेलाइट सिस्टम में इसकी भूमिका और बड़ी हो जाएगी; हालांकि, यूजर्स को इसमें तुरंत कोई बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौजूदा सर्विसेस पहले की तरह ही चलती रहेंगी।
ऐप्पल ने Globalstar में पहले ही भारी निवेश किया है, जिसमें 2024 में $1.1 बिलियन का कमिटमेंट और 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी शामिल है। इस नई डील से ऐप्पल को यह विकल्प मिल सकता है कि वह अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा कैश में बदल ले, उसे अमेजन के शेयर्स में बदल ले, या फिर दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखे।
हालांकि, समय के साथ अमेजन से उम्मीद है कि वह अपने लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क का विस्तार करेगा और डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे ऐप्पल को मजबूत सिग्नल, तेज स्पीड और बेहतर कवरेज देने में मदद मिल सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां कोई नेटवर्क नहीं है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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