iPhone की दीवानगी पड़ी ठंडी! भारत में 30 प्रतिशत तक गिरी सेल, जानें वजह
भारत में फेस्टिव सीजन के दौरान iPhone की सेल पर दबाव देखने को मिला है। बढ़ती कीमतें, कम डिस्काउंट और चुनिंदा EMI ऑफर्स इसकी सेल प्रभावित कर रहे हैं।
भारत में Apple iPhone को लेकर लोगों के बीच हमेशा ही जबरदस्त क्रेज रहा है, लेकिन इस बार फेस्टिव सीजन में इसकी सेल पर दबाव देखने को मिल रहा है। महंगे फोन, कम डिस्काउंट और ग्राहकों की खरीदारी से जुड़ी बदलती प्राथमिकताएं इसकी बड़ी वजह बन रही हैं। पहले जहां ग्राहक फेस्टिव सेल में पुराने iPhone मॉडल पर मिलने वाली भारी छूट का इंतजार करते थे, वहीं इस बार कम ऑफर्स के चलते सेल में गिरावट देखने को मिली है।
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Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन मार्केट में गिरावट के पीछे बढ़ती कीमतें और कमजोर डिमांड जैसे कई कारण हैं। हालांकि, सेल में 30 प्रतिशत तक गिरावट के आंकड़े को पूरे भारतीय iPhone मार्केट पर लागू मानने से पहले यह समझना जरूरी है कि अलग-अलग रिपोर्ट्स में रिटेल सेल, ऑनलाइन सेल और फोन की शिपमेंट के आंकड़े अलग हो सकते हैं।
पुराने iPhone खरीदना भी हुआ महंगा
इस बार ग्राहकों को सबसे ज्यादा झटका पुराने iPhone मॉडल की कीमतों और कम छूट से लगा है। आमतौर पर Apple नई सीरीज लॉन्च करने के बाद पिछली पीढ़ी के iPhone की कीमतों में कटौती करता है। इससे वे ग्राहक भी iPhone खरीद पाते हैं, जो नए मॉडल की कीमत नहीं चुका सकते लेकिन इस बार स्थिति अलग है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple ने भारत में पुराने iPhone की कीमतें भी बढ़ाई हैं। उदाहरण के लिए, iPhone 17 की कीमत में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले सेल डिस्काउंट भी पहले के मुकाबले कम हैं। इससे ग्राहकों को फोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
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EMI और एक्सचेंज ऑफर्स की कमी भी वजह
iPhone की सेल में EMI, बैंक ऑफर्स और पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर मिलने वाली छूट की बड़ी भूमिका भी रहती है। इन ऑफर्स की मदद से ग्राहक महंगे फोन खरीदने का फैसला लेते हैं। हालांकि, इस साल नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस के बेहद लिमिटेड होने से पहले की तरह शॉपिंग करना मुश्किल हो सकता है।
इसके साथ ही, स्मार्टफोन के कंपोनेंट और मेमोरी चिप की बढ़ती लागत ने भी कीमतों पर दबाव डाला है। ऐसे में ग्राहक अपना मौजूदा फोन बदलने के बजाय उसे ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं या कम कीमत वाले ऑप्शंस तलाश रहे हैं।
क्या भारत में iPhone का क्रेज खत्म हो रहा है?
फिलहाल महंगी कीमतें और कम ऑफर्स ग्राहकों के खरीदारी के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। NDTV की 21 अक्टूबर, 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर क्वॉर्टर में भारत में स्मार्टफोन की कुल शिपमेंट एनुअली 26 प्रतिशत गिरकर 3.58 करोड़ यूनिट रह गई। इस दौरान Apple की शिपमेंट में भी 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद, कुल मार्केट में गिरावट के चलते Apple का मार्केट शेयर 10 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया।
ऐसे में Apple के लिए आगे की चुनौती ग्राहकों को बेहतर ऑफर्स और खरीदारी के अफॉर्डेबल ऑप्शंस देने की होगी। वहीं, ग्राहकों के लिए फिलहाल समझदारी इसी में है कि वे नया iPhone खरीदने से पहले अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से कीमतों, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील की तुलना जरूर करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।