iPhone Fold बाजार में मचाएगा तहलका, महंगा होने के बावजूद धड़ाधड़ बिकेगा: रिपोर्ट

संक्षेप: Apple iPhone Fold: ऐप्पल अब फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि Apple 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह डिवाइस ऐप्पल को फोल्डेबल सेगमेंट में सबसे आगे ला सकता है, जिसका मार्केट शेयर 34 परसेंट तक हो सकता है।

Dec 10, 2025 03:08 pm IST

Apple iPhone Fold: ऐप्पल अब फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि Apple 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करेगा। सालों के इंतजार के बाद, ऐप्पल आखिरकार सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों के खिलाफ फोल्डेबल रेस में शामिल हो जाएगी। अब, रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह डिवाइस ऐप्पल को फोल्डेबल सेगमेंट में सबसे आगे ला सकता है, जिसका मार्केट शेयर 34 परसेंट तक हो सकता है।

iPhone Fold बड़ी कीमत के बावजूद इस सेगमेंट में सबसे आगे रह सकता है इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) के अनुसार, iPhone Fold के अपने पहले साल में 22 परसेंट से ज्यादा यूनिट सेल्स और टोटल मार्केट वैल्यू का 34 परसेंट हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये अनुमान ऐप्पल फोल्डेबल के 2,400 डॉलर (लगभग 2,15,000 रुपये) के अनुमानित प्राइस टैग के बावजूद हैं। कंपेरिजन के लिए बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 की भारत में कीमत 1,74,999 रुपये है।

फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में ऐप्पल की एंट्री को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे जाने-माने ब्रांड्स के बीच ग्रोथ और कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। ग्लोबल फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट के 2026 में साल-दर-साल 30 परसेंट बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले 6 परसेंट के अनुमान से काफी ज्यादा है।

फोल्डेबल कैटेगरी में गेम चेंजर होगा फोन इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कई हाई-प्रोफाइल लॉन्च की उम्मीद है, जिसमें सैमसंग का आने वाला गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड और हुवावे के नए मॉडल शामिल हैं। हालांकि, साल के आखिर में ऐप्पल के आने को फोल्डेबल कैटेगरी में 'गेम चेंजर' माना जा रहा है।