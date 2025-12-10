Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
apple iphone fold to shake up foldable market despite big price tag say report

iPhone Fold बाजार में मचाएगा तहलका, महंगा होने के बावजूद धड़ाधड़ बिकेगा: रिपोर्ट

iPhone Fold बाजार में मचाएगा तहलका, महंगा होने के बावजूद धड़ाधड़ बिकेगा: रिपोर्ट

संक्षेप:

Apple iPhone Fold: ऐप्पल अब फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि Apple 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह डिवाइस ऐप्पल को फोल्डेबल सेगमेंट में सबसे आगे ला सकता है, जिसका मार्केट शेयर 34 परसेंट तक हो सकता है।

Dec 10, 2025 03:08 pm IST Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Apple iPhone Fold: ऐप्पल अब फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि Apple 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करेगा। सालों के इंतजार के बाद, ऐप्पल आखिरकार सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों के खिलाफ फोल्डेबल रेस में शामिल हो जाएगी। अब, रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह डिवाइस ऐप्पल को फोल्डेबल सेगमेंट में सबसे आगे ला सकता है, जिसका मार्केट शेयर 34 परसेंट तक हो सकता है।

iPhone Fold बड़ी कीमत के बावजूद इस सेगमेंट में सबसे आगे रह सकता है

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) के अनुसार, iPhone Fold के अपने पहले साल में 22 परसेंट से ज्यादा यूनिट सेल्स और टोटल मार्केट वैल्यू का 34 परसेंट हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये अनुमान ऐप्पल फोल्डेबल के 2,400 डॉलर (लगभग 2,15,000 रुपये) के अनुमानित प्राइस टैग के बावजूद हैं। कंपेरिजन के लिए बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 की भारत में कीमत 1,74,999 रुपये है।

फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में ऐप्पल की एंट्री को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे जाने-माने ब्रांड्स के बीच ग्रोथ और कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। ग्लोबल फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट के 2026 में साल-दर-साल 30 परसेंट बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले 6 परसेंट के अनुमान से काफी ज्यादा है।

फोल्डेबल कैटेगरी में गेम चेंजर होगा फोन

इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कई हाई-प्रोफाइल लॉन्च की उम्मीद है, जिसमें सैमसंग का आने वाला गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड और हुवावे के नए मॉडल शामिल हैं। हालांकि, साल के आखिर में ऐप्पल के आने को फोल्डेबल कैटेगरी में 'गेम चेंजर' माना जा रहा है।

फोल्डेबल आईफोन में क्या होगा खास

iPhone Fold के 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है, शायद iPhone 18 Pro लाइनअप के साथ। ऐप्पल के पहले फोल्डेबल में किताब जैसा, अंदर की ओर मुड़ने वाला डिजाइन होगा, जिसमें 5.5-इंच का बाहरी डिस्प्ले और 7.8-इंच का अंदरूनी डिस्प्ले होगा। iPhone Fold के कथित फीचर्स में अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा और क्रीज कम करने वाला हिंज भी शामिल है। डिवाइस में आने वाले A20 Pro चिपसेट होने की उम्मीद है, जो iPhone 18 Pro मॉडल्स जैसा ही है। ऐप्पल में कम से कम 5400mAh की बैटरी होने की भी अफवाह है। अगर यह सच है, तो यह Galaxy Z Fold 7 और Google Pixel 10 Pro Fold सहित ज्यादातर फोल्डेबल से बड़ा होगा।

अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

