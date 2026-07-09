बजट में होगा iPhone Fold! भारत में इतनी होगी कीमत, लॉन्च से पहले देखें दाम
अगर आप भी Apple iPhone Fold को खरीदने के लिए उसके लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले भारत में इसकी संभावित कीमत लीक हो गई है। देखें आपके बजट में है या नहीं।
Apple के लंबे समय से चर्चा में रहे फोल्डेबल iPhone के असल में आने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा लग रही है। हालांकि, कंपनी ने अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक नए लीक से पता चलता है कि कंपनी का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकता है। माना जा रहा है कि इसका नाम iPhone Fold होगा और इसमें लगभग न दिखने वाली डिस्प्ले क्रीज, फ्लैगशिप हार्डवेयर और ऐसी कीमत हो सकती है जो भारत में आसानी से 2 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर जाए। यहां Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में वे सभी बातें बताई गई हैं जो हालिया लीक और रिपोर्ट पर आधारित हैं।
Apple iPhone Fold: डिजाइन और स्पेसिफिकेशन (संभावित)
कई लीक से पता चला है कि Apple का पहला फोल्डेबल फोन Samsung की Fold सीरीज जैसा बुक-स्टाइल डिजाइन वाला होगा, लेकिन खुलने पर यह ज्यादा चौड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone बनाने वाली कंपनी इस डिवाइस में दो OLED डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें रोजमर्रा के कामों के लिए एक छोटी आउटर स्क्रीन और एक बड़ी इंटरनल डिस्प्ले जो फोन को टैबलेट जैसा डिवाइस बना देगी। चीन की सोशल मीडिया साइट बीवो पर डिजिटल चैट स्टेशन के हालिया लीक का दावा है कि इंटरनल डिस्प्ले 7.76 इंच की हो सकती है, जिसका रिजॉल्यूशन 2713x1920 पिक्सेल होगा। इसमें ऐप्पल का पहला अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होने की भी उम्मीद है। वहीं, आउटर स्क्रीन के 5.49-इंच OLED पैनल होने की बात कही जा रही है, जिसमें पंच-होल फ्रंट कैमरा होगा।
इस डिवाइस में ऐप्पल का आने वाला A20 Pro चिपसेट हो सकता है, जिसके साथ 12GB LPDDR5X रैम और कंपनी का अपना C2 मॉडेम दिया जा सकता है। बैटरी की कैपेसिटी 5400mAh से 5700mAh के बीच होने की चर्चा है। कैमरों की बात करें तो, लीक से पता चलता है कि ऐप्पल डुअल 48-मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम दे सकती है, साथ ही आउटर और इंटरनल दोनों डिस्प्ले के लिए अलग-अलग सेल्फी कैमरे भी हो सकते हैं।
Apple iPhone Fold: कीमत और लॉन्च की तारीख (संभावित)
अगर लीक हुई जानकारी सही साबित होती है, तो कीमत के मामले में iPhone Fold, Apple के स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर हो सकता है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, इस फोन की शुरुआती कीमत दुनियाभर में $2,000 से $2,500 के बीच हो सकती है। भारत में इसकी कीमत लगभग 2,00,000 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार, ऐप्पल का सालाना सितंबर लॉन्च इवेंट 9 सितंबर, 2026 को होने की सबसे ज्यादा संभावना है। उम्मीद है कि सितंबर इवेंट के दौरान iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ ही फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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