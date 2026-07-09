बजट में होगा iPhone Fold! भारत में इतनी होगी कीमत, लॉन्च से पहले देखें दाम

अगर आप भी Apple iPhone Fold को खरीदने के लिए उसके लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले भारत में इसकी संभावित कीमत लीक हो गई है। देखें आपके बजट में है या नहीं।

Apple के लंबे समय से चर्चा में रहे फोल्डेबल iPhone के असल में आने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा लग रही है। हालांकि, कंपनी ने अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक नए लीक से पता चलता है कि कंपनी का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकता है। माना जा रहा है कि इसका नाम iPhone Fold होगा और इसमें लगभग न दिखने वाली डिस्प्ले क्रीज, फ्लैगशिप हार्डवेयर और ऐसी कीमत हो सकती है जो भारत में आसानी से 2 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर जाए। यहां Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में वे सभी बातें बताई गई हैं जो हालिया लीक और रिपोर्ट पर आधारित हैं।

Apple iPhone Fold: डिजाइन और स्पेसिफिकेशन (संभावित) कई लीक से पता चला है कि Apple का पहला फोल्डेबल फोन Samsung की Fold सीरीज जैसा बुक-स्टाइल डिजाइन वाला होगा, लेकिन खुलने पर यह ज्यादा चौड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone बनाने वाली कंपनी इस डिवाइस में दो OLED डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें रोजमर्रा के कामों के लिए एक छोटी आउटर स्क्रीन और एक बड़ी इंटरनल डिस्प्ले जो फोन को टैबलेट जैसा डिवाइस बना देगी। चीन की सोशल मीडिया साइट बीवो पर डिजिटल चैट स्टेशन के हालिया लीक का दावा है कि इंटरनल डिस्प्ले 7.76 इंच की हो सकती है, जिसका रिजॉल्यूशन 2713x1920 पिक्सेल होगा। इसमें ऐप्पल का पहला अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होने की भी उम्मीद है। वहीं, आउटर स्क्रीन के 5.49-इंच OLED पैनल होने की बात कही जा रही है, जिसमें पंच-होल फ्रंट कैमरा होगा।

इस डिवाइस में ऐप्पल का आने वाला A20 Pro चिपसेट हो सकता है, जिसके साथ 12GB LPDDR5X रैम और कंपनी का अपना C2 मॉडेम दिया जा सकता है। बैटरी की कैपेसिटी 5400mAh से 5700mAh के बीच होने की चर्चा है। कैमरों की बात करें तो, लीक से पता चलता है कि ऐप्पल डुअल 48-मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम दे सकती है, साथ ही आउटर और इंटरनल दोनों डिस्प्ले के लिए अलग-अलग सेल्फी कैमरे भी हो सकते हैं।