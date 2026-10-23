Apple के पहले Foldable iPhone की भारी डिमांड, 2.99 लाख के फोन के लिए दुकानदार मांग रहे 1 लाख रुपए तक ज्यादा

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की भारत में भारी मांग के बीच इसकी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत कुछ जगहों पर दुकानदार इसे खरीदने के लिए 70,000 से 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा मांग रहे हैं।

iPhone Duo खरीदने के लिए दुकानदार मांग रहे 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को लेकर भारत में जबरदस्त चर्चा है। फोन की कीमत करीब 3 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन इसे खरीदना आसान नहीं रह गया है। वजह है इसकी भारी मांग और शुरुआती स्टॉक की कमी। लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत कुछ इलाकों में दुकानदार iPhone Duo की आधिकारिक कीमत से 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ज्यादा मांग रहे हैं। Apple ने iPhone Duo की सेल भारत में आज 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है। सप्लाई सीमित होने के कारण कई ग्राहकों को फोन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ रिटेलर्स को उनकी मांग के मुकाबले बहुत कम यूनिट मिली हैं। वहीं, कुछ दुकानदार अब भी फोन आधिकारिक कीमत पर बेच रहे हैं।

iPhone Duo की कीमत Apple ने iPhone Duo को भारत में अपने पहले फोल्डेबल iPhone के तौर पर पेश किया है। इसके 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की आधिकारिक कीमत 2,99,900 रुपए है। वहीं, ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत इससे भी ज्यादा है। वहीं 2TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 4,49,900 रुपए तक जाती है। कुछ जगहों पर फोन की आधिकारिक कीमत से 1 लाख रुपए तक अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। इस हिसाब से बेस मॉडल की कीमत करीब 3.70 लाख से 4 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।

कम स्टॉक और ज्यादा डिमांड बनी बड़ी वजह लाइवमिंट की रिपोर्ट में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के रिटेलर्स के हवाले से बताया गया है कि कुछ दुकानदारों को फोन की बहुत कम यूनिट मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कई दुकानों को करीब 10 यूनिट ही मिलीं, जबकि कुछ बड़े रिटेलर्स को अलग-अलग वेरिएंट मिलाकर करीब 100 यूनिट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 5 से 7 फोन मिले। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के मुताबिक, कुछ ग्राहक फोन को जल्दी हासिल करने के लिए आधिकारिक कीमत से ₹25,000 से लेकर ₹1 लाख तक ज्यादा देने को तैयार हैं। ऐसे में फोन खरीदने से पहले अलग-अलग अधिकृत रिटेलर से कीमत और स्टॉक की जानकारी लेना जरूरी है।

ग्रे मार्केट में भी मिल रहा है iPhone Duo फोन की कम उपलब्धता के चलते ग्रे मार्केट में भी इसकी मांग बढ़ने की खबरें आई हैं। ग्रे मार्केट का मतलब ऐसे सेल नेटवर्क से है, जो कंपनी के अधिकृत रिटेल चैनल का हिस्सा नहीं होते। ऐसे विक्रेता दूसरे देशों से फोन लाकर भारत में बेच सकते हैं। इससे पहले लाइव मिंट की ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ ग्रे-मार्केट रिटेल दुबई और सिंगापुर से iPhone Duo की यूनिट मंगा रहे थे। उस रिपोर्ट में आधिकारिक कीमत से 30,000 से 50,000 रुपए तक अधिक रकम मांगे जाने की बात कही गई थी।