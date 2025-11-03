iPhone 20 सीरीज में दिख सकता है अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन चेंज, बहुत कुछ खास

संक्षेप: ऐपल की नई स्मार्टफोन सीरीज- iPhone 20 की चर्चा शुरू हो गई है। टिपस्टर के अनुसार कंपनी नए आईफोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव करने पर काम कर रही है, जिसके तहत हर मैकेनिकल बटन को एडवांस्ड सॉलिड-स्टेट हैप्टिक कंट्रोल से बदला जा सकता है।

Apple iPhone 17 Series को लॉन्च हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। इसी बीच ऐपल की नई स्मार्टफोन सीरीज- iPhone 20 की चर्चा शुरू हो गई है। चीनी टिपस्टर सेत्सुना डिजिटल के वीबो पोस्ट के अनुसार कंपनी नए आईफोन्स डिजाइन में बड़ा बदलाव करने पर काम कर रही है, जिसके तहत 2027 तक उसके डिवाइस के हर मैकेनिकल बटन को एडवांस्ड सॉलिड-स्टेट हैप्टिक कंट्रोल से बदला जा सकता है।

अगर ऐसा हुआ, तो iPhone 20 सीरीज नॉर्मल क्लिक-बटन को पूरी तरह से रिमूव करके एक आसान और टच-बेस्ड सिस्टम को अपनाने वाली पहली जेनरेशन होगी, जो वाइब्रेशन फीडबैक का इस्तेमाल करके बटन को प्रेस करने जैसा फील देगी। इसे एक ऐसे बटन के रूप में समझें जो असल में मूव नहीं करता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मूव कर रहा है।

प्रोटोटाइप डिवाइसेज में अच्छे से काम कर रही है टेक्नोलॉजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐपल ने अपनी सॉलिड-स्टेट बटन टेक्नोलॉजी के लिए टेस्टिंग और फंक्शनल वेरिफिकेशन फेज पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे पता चलता है कि यह अब प्रोटोटाइप डिवाइसेज में अच्छे से काम कर रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी 2027 में iPhone 20 के लॉन्च से पहले बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है, जिससे इंजीनियरों को यूजर्स के हाथों में आने से पहले टैक्टाइल सेंसेशन और ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ साल का समय मिल जाएगा।

उस समय तक iPhone के सभी फिजिकल कंट्रोल, जिनमें पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर, ऐक्शन बटन और यहां तक कि डेडिकेटेड कैमरा कंट्रोल भी शामिल हैं, मेकैनिकल मूवमेंट से हटकर सिमुलेटेड हैप्टिक क्लिक पर स्विच हो जाएंगे। फिजिकली प्रेस करने की बजाय, ये नए बटन रियल बटन को दबाने का एहसास पैदा करने के लिए लोकलाइज्ड वाइब्रेशन पर निर्भर होंगे। यह ठीक वैसे ही जैसे Apple का Taptic Engine अपने होम बटन या ट्रैकपैड के लिए करता है।

2026 में iPhone 18 सीरीज के साथ शुरू होगा बदलाव यह बदलाव रातोंरात नहीं होगा। सेत्सुना डिजिटल के अनुसार यह बदलाव 2026 में iPhone 18 सीरीज के साथ शुरू होगा, जो मौजूदा हार्डवेयर और फुल सॉलिड-स्टेट सेटअप के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है। कैमरा कंट्रोल बटन को इस बदलाव से गुजरने वाला पहला बटन बताया जा रहा है, जो एक सिंप्लिफाइड प्रेशर-सेंसिंग डिजाइन को अपनाएगा और मौजूदा कैपेसिटिव टच लेयर को हटा देगा।