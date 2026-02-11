Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple iphone 18 pro and iphone 18 pro max may cost as same as iphone 17 pro models
खुशखबरी, पुराने कीमत में आएंगे iPhone 18 Pro सीरीज फोन, इतना रखना होगा बजट

खुशखबरी, पुराने कीमत में आएंगे iPhone 18 Pro सीरीज फोन, इतना रखना होगा बजट

संक्षेप:

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max इस साल सितंबर में लॉन्च हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमतों पर लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है।

Feb 11, 2026 02:16 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
iPhone फैन्स के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी नए iPhone Pro मॉडल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इन्हें खरीदने के लिए इनकी कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की कीमत पुराने मॉडल जितनी ही होगी। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max इस साल सितंबर में लॉन्च हो सकते हैं, साथ में ऐप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone Fold भी आ सकता है। हाल ही में एक लीक से iPhone 18 Pro मॉडल्स के संभावित स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। अब, एक जाने-माने एनालिस्ट ने कथित तौर पर हिंट दिया है कि मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों की रिपोर्ट के बावजूद, ऐप्पल, iPhone 18 Pro लाइनअप के लिए मौजूदा कीमत ही रखेगा। यह दावा TF इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के पिछले अनुमान से ही मेल खाता है।

Apple के iPhone 18 Pro की कीमत iPhone 17 Pro जितनी हो सकती है

मैकरूमर्स द्वारा देखे गए हाइटोंग इंटरनेशनल टेक रिसर्च के जेफ पु के एक रिसर्च नोट से iPhone 18 Pro सीरीज की कीमत की जानकारी मिलती है। खबर है कि ऐप्पल, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमतों पर लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है।

मार्केट रिसर्च फर्म की हालिया सप्लाई चेन रिसर्च से पता चलता है कि ऐप्पल iPhone 18 Pro मॉडल्स की शुरुआती कीमतों को उनके पिछले मॉडल्स के मुकाबले 'बिना बदले' या 'एक जैसे लेवल' पर रखने की कोशिश में 'कॉस्ट मैनेजमेंट' पर फोकस कर रहा है।

ये भी पढ़ें:भूल जाओगे DSLR, आ रहा 100MP सेल्फी कैमरे वाला फोन, इसमें 200MP के दो रियर सेंसर
ये भी पढ़ें:बंद हो रहा 365 दिन वैलिडिटी, 949GB डेटा वाला प्लान, खर्च ₹7 रोज, देखें लास्ट डेट
ये भी पढ़ें:Airtel का AI धमाका: फ्रॉड कॉल में OTP रीक्वेस्ट पाते ही मिलेगा चेतावनी अलर्ट

इतनी है मौजूदा मॉडल्स की कीमतें

यूएस में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत $1,099 (लगभग 99,000 रुपये) है, जबकि iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,199 (लगभग 1,08,000 रुपये) है। भारत में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है। अगर पु का दावा सच साबित होता है, तो iPhone 18 Pro मॉडल की कीमत भी लगभग इतनी ही हो सकती है।

तेजी से बढ़ रही कंपोनेंट्स की कीमतें

इसके अलावा, पु ने कथित तौर पर कहा कि ऐप्पल, DRAM और NAND स्टोरेज की बढ़ती कीमतों के बीच, सैमसंग और SK हाइनिक्स के साथ बेस्ट मेमोरी चिप डील पाने के लिए बातचीत कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि क्यूपर्टिनो की यह कंपनी डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल जैसे जरूरी पार्ट्स पर खर्च कम करने के और तरीके ढूंढेगी।

पु के नए दावे TF इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के पहले के दावों से मिलते-जुलते लगते हैं। एनालिस्ट ने कहा था कि ऐप्पल जितना हो सके iPhone 18 की कीमतें बढ़ाने से बचेगा। अफवाह थी कि ऐप्पल अपने आने वाले iPhone मॉडल्स की कीमतें आसमान छूती कॉम्पोनेंट की कीमतों की वजह से बढ़ाएगा।

आने वाले मॉडल्स की खासियत (संभावित)

iPhone 18 Pro सीरीज में टेलीफोटो एक्सटेंडर लेंस और 2nm A20 Pro चिप होने की उम्मीद है। iPhone 18 Pro Max के चीनी वेरिएंट में 5,000mAh की बैटरी होने की बात कही जा रही है, जबकि ग्लोबल वेरिएंट में 5,100mAh और 5,200mAh के बीच बड़ी बैटरी मिल सकती है। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के सितंबर में iPhone Fold के साथ आने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड iPhone 18 अगले साल iPhone Air 2 के साथ लॉन्च हो सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

Gadgets Hindi News IPhone

