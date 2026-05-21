iPhone 18 Pro का लुक हुआ लीक, इस बार मिलेगा सबसे प्रीमियम डिजाइन, नया रंग, सुपर कैमरा; इतनी होगी कीमत

Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। नए iPhones में नया डिजाइन, नए कलर ऑप्शन, दमदार कैमरा अपग्रेड और कई AI फीचर्स मिलने वाले हैं। यह सीरीज कंपनी की अब तक की सबसे एडवांस iPhone सीरीज हो सकती है।

iPhone 18 Pro and Pro Max Leaks: एप्पल का अगले प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कई सारी डिटेल्स लीक हो गई हैं। लॉन्च से पहले इन दोनों फोन्स से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें डिजाइन, कैमरा और नए कलर ऑप्शन शामिल हैं। Apple इस बार अपने Pro मॉडल्स में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स को पहले से ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सकता है। खास बात यह है कि कंपनी कैमरा और AI फीचर्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है।

लीक्स में दावा किया गया है कि iPhone 18 Pro सीरीज में बेहतर कैमरा सेंसर, नया डिजाइन और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नए कलर ऑप्शन भी यूजर्स को आकर्षित कर सकते हैं। सभी की नजर इस बात पर है कि iPhone 18 Pro सीरीज में कंपनी आखिर कौन-कौन से नए फीचर्स देने वाली है।

iPhone 18 Pro सीरीज में नया डिजाइन और डिस्प्ले Apple इस बार iPhone 18 Pro सीरीज के डिजाइन में कुछ बड़े बदलाव कर सकता है। लीक्स में दावा किया गया है कि फोन का कैमरा मॉड्यूल पहले से अलग दिख सकता है और बॉडी को ज्यादा प्रीमियम फिनिश के साथ पेश किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि Apple इस बार फोन को और पतला और हल्का बनाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा कंपनी नए कलर ऑप्शन भी ला सकती है। माना जा रहा है कि इस बार कुछ एक्सक्लूसिव शेड्स सिर्फ Pro मॉडल्स के लिए रखे जाएंगे ताकि फोन का प्रीमियम लुक और ज्यादा बेहतर लगे।

iPhone 18 Pro और Pro Max में पहले से ज्यादा ब्राइट और पावर एफिशिएंट डिस्प्ले मिल सकता है। कंपनी LTPO OLED पैनल को और बेहतर बना सकती है, जिससे बैटरी की खपत कम होगी और स्क्रीन क्वालिटी शानदार दिखेगी। कुछ लीक्स में यह भी कहा गया है कि Apple डिस्प्ले के बेजल्स को और पतला कर सकता है, जिससे फोन का स्क्रीन एक्सपीरियंस ज्यादा प्रीमियम लगेगा।

कैमरा और प्रोसेसर में बड़ा अपग्रेड Apple हर साल अपने Pro मॉडल्स में कैमरा पर सबसे ज्यादा काम करता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में नया कैमरा सेंसर दिया जा सकता है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। कुछ लीक्स में यह भी दावा किया गया है कि Apple इस बार AI आधारित कैमरा फीचर्स जोड़ सकता है, जो फोटो और वीडियो को ऑटोमैटिक तरीके से बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा Zoom Quality और Portrait Mode में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

iPhone 18 Pro सीरीज में Apple का नया A20 Pro चिपसेट देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि यह प्रोसेसर पहले से ज्यादा तेज और AI आधारित टास्क संभालने में सक्षम होगा। Apple अब AI फीचर्स पर तेजी से काम कर रहा है और इसी वजह से नए iPhones में ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे फोन की स्पीड, बैटरी और स्मार्ट फीचर्स का अनुभव बेहतर हो सकता है।

AI फीचर्स पर फोकस Apple अब Google और Samsung की तरह AI फीचर्स पर तेजी से काम कर रहा है। iPhone 18 Pro सीरीज में कई नए AI टूल्स मिल सकते हैं, जो फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन और स्मार्ट असिस्टेंट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे। माना जा रहा है कि Apple Intelligence फीचर्स को इस बार और ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा। इससे यूजर्स को स्मार्ट और फास्ट अनुभव मिल सकता है।