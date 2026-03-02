Hindustan Hindi News
iPhone 17e लॉन्च! आ गया Apple का सस्ता आईफोन, ये रही कीमत और ऑफर्स

Mar 02, 2026 10:13 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Apple का नया iPhone 17e लॉन्च हो गया है, जिसमें A19 चिप, 48MP कैमरा और 256GB बेस स्टोरेज जैसे कई अपग्रेड दिए गए हैं। आइए आपको भारत में इसकी कीमत बताते हैं। 

iPhone 17e लॉन्च! आ गया Apple का सस्ता आईफोन, ये रही कीमत और ऑफर्स

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने 2026 में अपने iPhone लाइनअप को अपडेट करते हुए iPhone 17e लॉन्च कर दिया है। इसे कंपनी ने खास तौर से उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो iPhone का एक्सपीरियंस तो चाहते हैं, लेकिन Pro मॉडल जितना खर्च नहीं करना चाहते। यह नया मॉडल Apple की अफॉर्डेबल प्रीमियम स्ट्रेटजी को मजबूत करता है और पिछले e-सीरीज मॉडल के मुकाबले कई अपग्रेड लेकर आया है।

iPhone 17e को iPhone 17 सीरीज का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल माना जा रहा है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपये रखी गई है, जिसमें अब 256GB बेस स्टोरेज मिलता है। यानी पिछले मॉडल की तुलना में स्टोरेज क्षमता सीधे दोगुनी कर दी गई है। कंपनी ने यह कदम बढ़ते ऐप साइज, AI फीचर्स और हाई-रेजॉल्यूशन कंटेंट को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में

बता दें, नए आईफोन के प्री-ऑर्डर 4 मार्च, 2026 से शुरू होंगे, जबकि इसकी सेल 11 मार्च से भारत समेत कई देशों में शुरू हो जाएगी। भारत में iPhone 17e की कीमत 256GB वाले बेस वेरियंट के लिए 64,900 रुपये और 512GB स्टोरेज वेरियंट के लिए 84,900 रुपये रखी गई है। सेल शुरू होने पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने वालों को 5000 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है।

नए A19 चिप के साथ सबसे बड़ा अपग्रेड

iPhone 17e में Apple का लेटेस्ट A19 चिपसेट दिया गया है, जो 3nm प्रोसेस पर बेस्ड है। यह चिप ना सिर्फ तेज परफॉर्मेंस देती है बल्कि बैटरी एफिशिएंसी भी बेहतर मिलती है। इसमें 16-core Neural Engine शामिल है, जो Apple Intelligence और AI बेस्ड फीचर्स को ज्यादा स्मूद तरीके से चलाने में मदद करता है। इसके साथ Apple ने नया C1X modem भी दिया है, जो पहले के मुकाबले तेज 5G स्पीड और कम पावर कंजम्पशन ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:₹6000 से कम में नया फोन! 120Hz डिस्प्ले, Android 16 और 6000mAh बैटरी

पहले से मिलता-जुलता डिस्प्ले और डिजाइन

iPhone 17e में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले मॉडल जैसा ही रखा गया है लेकिन इस बार कंपनी ने Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दी है, जिससे स्क्रीन की स्क्रैच और ड्रॉप रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह पानी और धूल से सेफ रहता है।

अब नया ‘e’ मॉडल भी बना कैमरा-फोकस्ड

Apple ने पहली बार e-सीरीज में 48MP Fusion कैमरा दिया है। यह कैमरा 2x optical-quality zoom सपोर्ट करता है और डिफॉल्ट रूप से 24MP फोटो कैप्चर करता है जिससे क्वॉलिटी और फाइल साइज का बैलेंस बना रहे। फोन में बेहतर Portrait processing, Dolby Vision के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और Spatial Audio सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को फायदा होगा।

ये भी पढ़ें:क्या सच में वाटरप्रूफ फोन के साथ खेल सकते हैं होली? जवाब चौंका देगा

मैगसेफ चार्जिंग वाली बैटरी और नए फीचर्स

iPhone 17e का सबसे बड़ा हाइलाइट है MagSafe सपोर्ट, जो पिछले मॉडल में मौजूद नहीं था। अब यूजर 15W तक वायरलेस चार्जिंग और मैग्नेटिक एक्सेसरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। USB-C फास्ट चार्जिंग के जरिए फोन लगभग 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है और कंपनी पूरे दिन की बैटरी लाइफ देने का दावा करती है। इसके अलावा फोन में Satellite Emergency SOS, Crash Detection और ऑफ-ग्रिड मेसेजिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

Apple Apple Iphone IPhone अन्य..

