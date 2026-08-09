कुछ घंटों में महंगे होने वाले हैं iPhone 17 मॉडल! खबर ने मचाई खलबली; टेंशन में ग्राहक

iPhone फैन्स के लिए बुरी खबर है। एक लीक के अनुसार, ऐप्पल 10 अगस्त को iPhone 17 मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस लीक ने ऐप्पल फैन्स को टेंशन में डाल दिया है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

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iPhone फैन्स को तगड़ा झटका लगाने वाला है। एक नए लीक के अनुसार, कंपनी 10 अगस्त तक iPhone 17 की कीमत बढ़ा सकती है। अगर यह बात सही निकली तो इसका मतलब यह है कि अब से बस कुछ ही घंटों में आईफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह लीक काफी दिलचस्प समय पर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐप्पल अगले महीने अपने अगले फ्लैगशिप iPhone मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन पिछले वर्षों के विपरीत, 2026 लाइनअप को अलग-अलग चरणों में पेश किया जाएगा। इससे iPhone 17 को सामान्य रूप से पिछली जेनरेशन के iPhone की तुलना में अधिक समय तक बिक्री पर रखा जा सकता है।

Apple ने हाल ही में अपने Macs और iPads समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में 1 लाख रुपये तक बढ़ोतरी की है।

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो (Weibo) पर जानकारी लीक करने वाले 'फिक्स्ड फोकस डिजिटल' ने दावा किया है कि सोमवार, 10 अगस्त से iPhone 17 की कीमत बढ़ने की अफवाहें हैं। लीक करने वाले ने इस जानकारी के लिए कोई स्पष्ट सोर्स नहीं बताया है और उन्हें इस बात पर कुछ संदेह भी है कि क्या यह बदलाव वास्तव में होगा। इसलिए, अभी के लिए, इस रिपोर्ट को ऐप्पल के पक्के फैसले के बजाय एक संभावना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

iPhone 17 क्यों महंगा हो सकता है? अगर ऐसा होता है, तो आईफोन फैन्स को तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि कंपनी ने इस साल पहले ही कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। जून में, कंपनी ने Macs और iPads सहित अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में 1 लाख रुपये तक बढ़ोतरी की है। ऐप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसे डिवाइस के साथ-साथ आईफोन उन प्रोडक्ट्स में से एक था जो बढ़ोतरी के उस दौर से बच गए थे।

टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कीमतों पर बढ़ते दबाव की एक वजह मेमोरी और स्टोरेज की बढ़ती लागत को बताया जा रहा है। ऐप्पल अब इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या आईफोन को भी इन बढ़ी हुई लागतों का कुछ हिस्सा उठाना चाहिए। एक और वजह है जो आईफोन 17 को ऐप्पल की 2026 की रणनीति के लिए और भी अहम बनाती है।

उम्मीद है कि ऐप्पल सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ-साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च करेगा। हालांकि, खबरों के मुताबिक रेगुलर आईफोन 18 और आईफोन 18e को 2027 के वसंत (spring) तक के लिए टाल दिया गया है। इससे ऐप्पल की मेनस्ट्रीम iPhone रेंज में काफी बड़ा गैप आ जाएगा। नए प्रीमियम मॉडल आने के बाद भी आईफोन 17 मार्केट से गायब होने के बजाय, उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध रह सकता है जो सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं।

iPhone 17 Pro का क्या होगा? लीक से यह पता नहीं चलता कि ऐप्पल की बताई गई कीमत में बदलाव का असर सभी आईफोन 17 मॉडल पर पड़ेगा या नहीं। इससे आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स को लेकर एक अहम सवाल खड़ा होता है। हो सकता है कि ऐप्पल सिर्फ उन्हीं मॉडल्स की कीमत में बदलाव करे जो लंबे समय तक उसके लाइनअप में बने रहेंगे। मौजूदा प्रो मॉडल्स की कीमत बढ़ाना उतना आसान नहीं हो सकता, खासकर इसलिए क्योंकि उनके नए वर्शन जल्द ही आने वाले हैं।

आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के दाम काफी ज्यादा होने की उम्मीद है; रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में इनकी कीमत में लगभग $300 और भारत में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नई जेनरेशन के आने से ठीक पहले मौजूदा प्रो मॉडल की कीमत बढ़ाना ऐप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को समझना मुश्किल बना सकता है। फिलहाल, ऐप्पल की तरफ से कीमतों में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है।

भारत में iPhone 17 सीरीज की मौजूदा कीमतें आईफोन 17 की कीमत फिलहाल भारत में 82,900 रुपये से शुरू होती है। आईफोन 17 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है। ज्यादा किफायती आईफोन 17e की कीमत 64,900 रुपये से शुरू होती है।

अगल यह लेटेस्ट लीक सटीक निकला, तो ऐप्पल कीमतों को उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी बढ़ा सकता है। लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और खुद सोर्स भी कंफर्म नहीं है। इसलिए ग्राहकों को ऐप्पल या उसके रिटेल चैनलों से कंफर्मेंशन मिलने का इंतजार करना चाहिए कि क्या वास्तव में बढ़ोतरी हो रही है।

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