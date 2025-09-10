इतनी है iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max की कीमत; ₹5000 की छूट Apple iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max India Price and Offers Here is the list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Apple iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max India Price and Offers Here is the list

लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो गई है और इनके साथ iPhone Air भी पेश किया गया है। आइए आपको इन डिवाइसेज की भारत में कीमत और इनपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:15 AM
ऐपल ने भारतीय मार्केट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है और इसमें तीन प्रीमियम मॉडल्स- iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी सबसे पतला iPhone Air मॉडल भी लेकर आई है। आइए आपको इन डिवाइसेज की भारत में कीमत बताते हैं और आप इनमें से अपने लिए सही का चुनाव कर सकते हैं।

iPhone 17

बेस 256GB मॉडल- 82,900 रुपये

512GB मॉडल- 102,900 रुपये

iPhone 17 Pro

बेस 256GB मॉडल- 134,900 रुपये

512GB मॉडल- 154,900 रुपये

1TB मॉडल- 174,900 रुपये

iPhone 17 Pro Max

बेस 256GB मॉडल- 149,900 रुपये

512GB मॉडल- 169,900 रुपये

1TB मॉडल- 189,900 रुपये

2TB मॉडल- 229,900 रुपये

iPhone Air

बेस 256GB मॉडल- 119,900 रुपये

512GB मॉडल- 139,900 रुपये

1TB मॉडल- 159,900 रुपये

मिल रहा है इन ऑफर्स का फायदा

ग्राहकों को नया फोन प्रीबुक करने और ऑर्डर करने की स्थिति में चुनिंदा ऑफर्स का फायदा मिल रहा है और वे 5000 रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं। इसके लिए American Express, ICICI Bank और Axis Bank कार्ड्स की मदद से भुगतान करना होगा। इनके साथ 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का फायदा दिया जा रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को ट्रेड-इन बोनस के साथ तगड़ी छूट मिल सकती है।

