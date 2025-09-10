इतनी है iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max की कीमत; ₹5000 की छूट

लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो गई है और इनके साथ iPhone Air भी पेश किया गया है। आइए आपको इन डिवाइसेज की भारत में कीमत और इनपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Wed, 10 Sep 2025 01:15 AM

ऐपल ने भारतीय मार्केट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है और इसमें तीन प्रीमियम मॉडल्स- iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी सबसे पतला iPhone Air मॉडल भी लेकर आई है। आइए आपको इन डिवाइसेज की भारत में कीमत बताते हैं और आप इनमें से अपने लिए सही का चुनाव कर सकते हैं।

iPhone 17 बेस 256GB मॉडल- 82,900 रुपये

512GB मॉडल- 102,900 रुपये

iPhone 17 Pro बेस 256GB मॉडल- 134,900 रुपये

512GB मॉडल- 154,900 रुपये

1TB मॉडल- 174,900 रुपये

iPhone 17 Pro Max बेस 256GB मॉडल- 149,900 रुपये

512GB मॉडल- 169,900 रुपये

1TB मॉडल- 189,900 रुपये

2TB मॉडल- 229,900 रुपये

iPhone Air बेस 256GB मॉडल- 119,900 रुपये

512GB मॉडल- 139,900 रुपये

1TB मॉडल- 159,900 रुपये