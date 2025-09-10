इतनी है iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max की कीमत; ₹5000 की छूट
लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो गई है और इनके साथ iPhone Air भी पेश किया गया है। आइए आपको इन डिवाइसेज की भारत में कीमत और इनपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं।
ऐपल ने भारतीय मार्केट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है और इसमें तीन प्रीमियम मॉडल्स- iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी सबसे पतला iPhone Air मॉडल भी लेकर आई है। आइए आपको इन डिवाइसेज की भारत में कीमत बताते हैं और आप इनमें से अपने लिए सही का चुनाव कर सकते हैं।
iPhone 17
बेस 256GB मॉडल- 82,900 रुपये
512GB मॉडल- 102,900 रुपये
iPhone 17 Pro
बेस 256GB मॉडल- 134,900 रुपये
512GB मॉडल- 154,900 रुपये
1TB मॉडल- 174,900 रुपये
iPhone 17 Pro Max
बेस 256GB मॉडल- 149,900 रुपये
512GB मॉडल- 169,900 रुपये
1TB मॉडल- 189,900 रुपये
2TB मॉडल- 229,900 रुपये
iPhone Air
बेस 256GB मॉडल- 119,900 रुपये
512GB मॉडल- 139,900 रुपये
1TB मॉडल- 159,900 रुपये
मिल रहा है इन ऑफर्स का फायदा
ग्राहकों को नया फोन प्रीबुक करने और ऑर्डर करने की स्थिति में चुनिंदा ऑफर्स का फायदा मिल रहा है और वे 5000 रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं। इसके लिए American Express, ICICI Bank और Axis Bank कार्ड्स की मदद से भुगतान करना होगा। इनके साथ 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का फायदा दिया जा रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को ट्रेड-इन बोनस के साथ तगड़ी छूट मिल सकती है।