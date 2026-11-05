दिवाली पर सस्ता हुआ iPhone 17! Amazon और Flipkart पर मिल रही हजारों रुपये की छूट
दिवाली सेल में Apple iPhone 17 पर Amazon और Flipkart हजारों रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। बैंक कार्ड और पुराने फोन के एक्सचेंज से इसका इफेक्टिव प्राइस 60,850 रुपये तक पहुंच सकता है।
ऐपल का नया iPhone 17 खरीदने का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दिवाली के मौके पर Amazon और Flipkart से इस डिवाइस को खास डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। खास बात है कि हाल ही में iPhone 17 की कीमत बढ़ने के बाद भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस पर हजारों रुपये की छूट मिल रही है। बैंक कार्ड और पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि Amazon और Flipkart में से कहां iPhone 17 सबसे सस्ता मिल रहा है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Amazon पर मिल रहे हैं ये खास ऑफर्स
Amazon की Great Indian Festival Diwali Edition सेल में iPhone 17 के 256GB वेरिएंट पर 7 प्रतिशत का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत 99,900 रुपये है, लेकिन ऑफर के बाद इसे 92,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 2,787 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। इससे इफेक्टिव प्राइस घटकर 90,113 रुपये रह जाता है।
साथ ही पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 37,000 रुपये तक की छूट का दावा किया गया है। उदाहरण के लिए, बिना डैमेज वाले Samsung Galaxy S25 5G को एक्सचेंज करने पर 27,500 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है। इस हिसाब से iPhone 17 का इफेक्टिव प्राइस 62,613 रुपये तक कम हो सकता है।
Flipkart पर कितने में मिल रहा iPhone 17?
Flipkart की Big Bang Diwali Sale 2026 में भी iPhone 17 पर ऑफर मिल रहा है। यहां 256GB वेरिएंट की कीमत 99,900 रुपये है, जिस पर 3 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद इसे 97,300 रुपये में खरीदा जा सकता है। HDFC, ICICI या SBI बैंक के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 7,000 रुपये की एक्सट्रा छूट मिल सकती है। इसके बाद कीमत 90,400 रुपये रह जाती है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Flipkart पर एक्सचेंज ऑफर के साथ Samsung Galaxy S25 5G को 29,550 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है। इस तरह बैंक ऑफर और एक्सचेंज मिलाकर iPhone 17 का इफेक्टिव प्राइस 60,850 रुपये हो सकता है।
कहां से खरीदने में ज्यादा फायदा?
बिना बैंक कार्ड ऑफर के खरीदारी करने वालों के लिए Amazon बेहतर ऑप्शन है। वहीं, HDFC, ICICI या SBI क्रेडिट कार्ड रखने वाले यूजर्स के लिए Flipkart ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक्सचेंज के मामले में भी Flipkart बेहतर डील दे रहा है।
बता दें, iPhone 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। इसमें A19 चिपसेट, 48 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे और 18 मेगापिक्सल का Center Stage फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन ब्लैक, व्हाइट, मिस्ट ब्लू, सेज और लैवेंडर कलर्स में खरीदा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।