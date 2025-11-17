Hindustan Hindi News
Apple iPhone 16 Pro on huge discount get premium camera phone on 20000 rupees discount
iPhone 16 Pro पर बंपर डिस्काउंट! पूरे ₹20 हजार की छूट पर खरीदो धाकड़ कैमरा फोन

iPhone 16 Pro पर बंपर डिस्काउंट! पूरे ₹20 हजार की छूट पर खरीदो धाकड़ कैमरा फोन

संक्षेप: ऐपल का प्रीमियम आईफोन मॉडल iPhone 16 Pro ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन पर 20 हजार रुपये की सीधी छूट का फायदा दिया जाएगा। 

Mon, 17 Nov 2025 08:50 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने हाल ही में अपना नया iPhone 17 लाइनअप लॉन्च किया है, जो खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो पिछले साल का iPhone 16 Pro भी एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। इसकी डिजाइन, परफॉर्मेंस और कलर ऑप्शंस अब भी इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक टॉप कंटेंडर बनाते हैं। यही वजह है कि Flipkart ने इस मॉडल पर बड़ी प्राइस कट और बैंक ऑफर्स के साथ इसे बेहद सस्ते में उपलब्ध कराया है।

iPhone 16 Pro पर मिल रहा डिस्काउंट

iPhone 16 Pro का 128GB वैरिएंट लॉन्च के वक्त 119,900 रुपये में आया था लेकिन Flipkart पर यह अब 99,999 रुपये में मिल रहा है, यानी पूरे 19,901 रुपये की सीधी छूट मिल रही है। अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अतिरिक्त 4,000 रुपये की बचत होगी, जिससे कीमत घटकर 95,999 रुपये रह जाती है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

साथ ही 256GB स्टोरेज वर्जन की कीमत 119,900 रुपये है, जबकि 512GB मॉडल 139,900 रुपये में मिल रहा है। वहीं, टॉप-एंड 1TB वेरिएंट 159,900 रुपये में उपलब्ध है। इन सभी मॉडल्स पर भी Flipkart की ओर से बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स दी जा रही हैं, जिससे कीमत और कम हो सकती है। फोन नेचुरल टाइटेनियम, डेजर्ट टाइटेनियम और ब्लैक जैसे प्रीमियम कलर्स में मिल रहा है।

ऐसे हैं iPhone 16 Pro के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 16 Pro में Apple A18 Pro चिपसेट दिया गया है, जिसमें 6-कोर GPU शामिल है। डिवाइस iOS 18 पर चलता है और इसे लेटेस्ट iOS 26.1 तक अपग्रेड किया जा सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED पैनल दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और Ceramic Shield Glass से प्रोटेक्टेड है।

ये भी पढ़ें:इन 10 गैजेट्स के साथ आएगा ठंड का असली मजा, कुछ की कीमत तो 250 रुपये से कम

कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। वहीं 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 12MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा इसे और भी दमदार बनाते हैं। फ्रंट में 12MP का OIS सपोर्ट वाला कैमरा दिया गया है, जो क्लियर और स्टेबल सेल्फी कैप्चर करता है। iPhone 16 Pro में 3852mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W MagSafe वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
IPhone Apple Iphone Smartphones

