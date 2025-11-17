iPhone 16 Pro पर बंपर डिस्काउंट! पूरे ₹20 हजार की छूट पर खरीदो धाकड़ कैमरा फोन

संक्षेप: ऐपल का प्रीमियम आईफोन मॉडल iPhone 16 Pro ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन पर 20 हजार रुपये की सीधी छूट का फायदा दिया जाएगा।

Mon, 17 Nov 2025 08:50 PM

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने हाल ही में अपना नया iPhone 17 लाइनअप लॉन्च किया है, जो खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो पिछले साल का iPhone 16 Pro भी एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। इसकी डिजाइन, परफॉर्मेंस और कलर ऑप्शंस अब भी इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक टॉप कंटेंडर बनाते हैं। यही वजह है कि Flipkart ने इस मॉडल पर बड़ी प्राइस कट और बैंक ऑफर्स के साथ इसे बेहद सस्ते में उपलब्ध कराया है।

iPhone 16 Pro पर मिल रहा डिस्काउंट iPhone 16 Pro का 128GB वैरिएंट लॉन्च के वक्त 119,900 रुपये में आया था लेकिन Flipkart पर यह अब 99,999 रुपये में मिल रहा है, यानी पूरे 19,901 रुपये की सीधी छूट मिल रही है। अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अतिरिक्त 4,000 रुपये की बचत होगी, जिससे कीमत घटकर 95,999 रुपये रह जाती है।

साथ ही 256GB स्टोरेज वर्जन की कीमत 119,900 रुपये है, जबकि 512GB मॉडल 139,900 रुपये में मिल रहा है। वहीं, टॉप-एंड 1TB वेरिएंट 159,900 रुपये में उपलब्ध है। इन सभी मॉडल्स पर भी Flipkart की ओर से बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स दी जा रही हैं, जिससे कीमत और कम हो सकती है। फोन नेचुरल टाइटेनियम, डेजर्ट टाइटेनियम और ब्लैक जैसे प्रीमियम कलर्स में मिल रहा है।

ऐसे हैं iPhone 16 Pro के स्पेसिफिकेशंस iPhone 16 Pro में Apple A18 Pro चिपसेट दिया गया है, जिसमें 6-कोर GPU शामिल है। डिवाइस iOS 18 पर चलता है और इसे लेटेस्ट iOS 26.1 तक अपग्रेड किया जा सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED पैनल दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और Ceramic Shield Glass से प्रोटेक्टेड है।