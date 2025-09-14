ऐपल का यह iPhone सेल में नंबर 1, ऐंड्रॉयड में सैमसंग के इस किफायती 5G फोन का जलवा apple iphone 16 is number 1 in sale while samsung is on top in android devices, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple iphone 16 is number 1 in sale while samsung is on top in android devices

ऐपल का यह iPhone सेल में नंबर 1, ऐंड्रॉयड में सैमसंग के इस किफायती 5G फोन का जलवा

इस साल अप्रैल से जून के बीच iPhone 16 दुनिया का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा। इस लिस्ट में नंबर दो पर iPhone 16 Pro Max और नंबर तीन पर iPhone 16 Pro ने अपनी जगह बनाई। ऐंड्रॉयड डिवाइसेज में सैमसंग का दबदबा रहा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 12:30 PM
ऐपल का यह iPhone सेल में नंबर 1, ऐंड्रॉयड में सैमसंग के इस किफायती 5G फोन का जलवा

ऐपल एक बार फिर से नंबर 1 पोजिशन पर पहुंच गया है। काउंटरपॉइंट रिसर्च से अनुसार इस साल अप्रैल से जून के बीच iPhone 16 दुनिया का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा। इस लिस्ट में नंबर दो पर iPhone 16 Pro Max और नंबर तीन पर iPhone 16 Pro ने अपनी जगह बनाई। ऐंड्रॉयड डिवाइसेज में सैमसंग का दबदबा रहा। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 से जून 2025 की तिमाही में Samsung Galaxy A16 5G सबसे ज्यादा बिकने वाला ऐंड्रॉयड डिवाइस रहा। यह फोन बजट सेगमेंट में शानदार फीचर ऑफर करने के कारण यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है।

iPhone 16e से ऊपर रहा सैमसंग का यह बजट फोन

काउंटरपॉइंट रिसर्च की लिस्ट में पांचवें नंबर पर सैमसंग गैलेक्सी A06 4G रहा। छठे नंबर पर ऐपल का iPhone 16e रहा। यह फोन प्रीमियम फीचर जैसे अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और MagSafe नहीं ऑफर करता, लेकिन इसमें कंपनी A18 चिपसेट दे रही है। इस चिपसेट की बदौलत यह फोन कॉस्ट-सेंसिटिव मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने में कामयाब हुआ।

लिस्ट में अकेला ऐंड्रॉयड फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग का

हाई-एंड ऐंड्रॉयड डिवाइसेज की बात करें, तो टॉप 10 की लिस्ट में केवल सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ही अपनी जगह बना पाया। इस लिस्ट में चौंकाने वाली एंट्री शाओमी के एक बजट फोन की रही। इस फोन का नाम रेडमी 14C 4G है। लिस्ट में सेल के मामले में यह 9वें पायदान पर रहा। इसका कारण लैटिन अमेरिका, मिडिल-ईस्ट और अफ्रीका में इसकी भारी सेल है। यह इस लिस्ट में सैमसंग और ऐपल के अलावा शामिल होने वाला अकेला ब्रैंड है।

प्रीमियम सेगमेंट में ऐपल का दबदबा

ताजा आंकड़े यह बता रहे हैं कि बाज़ार किस तरह बंटा हुआ है। प्रीमियम सेगमेंट में ऐपल का दबदबा है, जबकि एंट्री-लेवल और मिड-रेंज सेगमेंट में सैमसंग और शाओमी की बीच कड़ी टक्कर चल रही है। ऐपल की स्थिति स्थिर है और सैमसंग किफ़ायती दामों के दम पर आगे बढ़ रहा है।

(Photo: ZDNET)

