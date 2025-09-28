iPhone 15 पर 24 हजार रुपये से ज्यादा की छूट, पहली बार कीमत हुई इतनी कीमत

ग्राहकों को Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान बंपर डिस्काउंट का फायदा स्मार्टफोन्स पर दिया जा रहा है। आप 24 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर iPhone 15 ऑर्डर कर सकते हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival Sale चल रही है और इसमें ढेरों स्मार्टफोन्स और डिवाइसेज पर बंपर डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। इस दौरान एक बेहतरीन iPhone डील मिल रही है और iPhone 15 को अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान किया जाए तो अतिरिक्त डिस्काउंट का फायदा भी मिल सकता है।

हर साल iPhone मॉडल्स पर बेस्ट डील्स का फायदा फेस्टिव सेल्स के दौरान मिलता है। कई बार बजट कम होने के चलते ग्राहक पुराने मॉडल्स खरीदना चाहते हैं, जिससे उन्हें बिना बड़ी रकम खर्च किए iPhone इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का मौका मिले। iPhone मॉडल्स के साथ अच्छी बात यह है कि उन्हें लंबे वक्त तक लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, जिससे यूजर्स को नए फीचर्स लगातार मिलते हैं।

सबसे सस्ते में आपका होगा iPhone 15 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale के दौरान iPhone 15 को 47,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है, जबकि इसका ओरिजनल प्राइस 69,900 रुपये है। अगर ग्राहक Amazon Pay ICICI Bank Credit Card की मदद से पेमेंट करते हैं तो 5 प्रतिशत का एक्सट्रा डिस्काउंट (करीब 2400 रुपये) दिया जा रहा है।

कुल डिस्काउंट के बाद इफेक्टिव प्राइस 45,599 रुपये रह जाता है और ग्राहकों को 24,301 रुपये की बंपर छूट दी जा रही है। पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन के हिसाब से ग्राहकों को 44,050 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। फोन पिंक, ब्लैक, ग्रीन, पिंक और यलो कलर्स में उपलब्ध है।