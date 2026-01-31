Hindustan Hindi News
apple ios 26.4 update is expected to roll out soon check eligible device list
iPhone यूजर्स खुशखबरी, नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे पुराने मॉडल, लिस्ट में देखें नाम

iPhone यूजर्स खुशखबरी, नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे पुराने मॉडल, लिस्ट में देखें नाम

संक्षेप:

अगर आप भी iPhone चला रहे हैं और बेसब्री से लेटेस्ट अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple अपने कुछ चुनिंदा iPhones के लिए iOS 26.4, एक बड़ा मिड-ईयर अपडेट रिलीज करने की तैयारी कर रहा है।

Jan 31, 2026 02:48 pm IST
अगर आप भी iPhone चला रहे हैं और बेसब्री से लेटेस्ट अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple अपने कुछ चुनिंदा iPhones के लिए iOS 26.4, एक बड़ा मिड-ईयर अपडेट रिलीज करने की तैयारी कर रहा है। छोटे अपडेट्स के उलट जो सिर्फ बग्स ठीक करते हैं, iOS 26.4 में कई नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स आने की उम्मीद है। मैक रूमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह अपडेट थोड़े समय की टेस्टिंग के बाद मार्च या अप्रैल 2026 में आ सकता है।

पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा सिरी

iOS 26.4 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बेहतर और ज्यादा स्मार्ट सिरी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल सिरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए गूगल के जेमिनी AI का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि सिरी सवालों को ज्यादा साफ तौर पर समझ पाएगा, ज्यादा काम के जवाब देगा, और स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसके आधार पर बेहतर रिस्पॉन्स देगा।

हालांकि कुछ एडवांस्ड फीचर्स बाद में आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि iOS 26.4 सिरी को रोजाना इस्तेमाल में ज्यादा मददगार बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा।

ये भी पढ़ें:हाफ रेट में मिल रहे Sony के 55 और 65 इंच TV, अब बजट में आई कीमत
ये भी पढ़ें:पहली सेल: सस्ते मिलेंगे 10,001mAh बैटरी, 200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन, लिस्ट

आईफोन में आएंगे नए इमोजी

ऐप्पल से iOS 26.4 के साथ नए इमोजी जोड़ने की भी उम्मीद है। ये आमतौर पर “.4” अपडेट के साथ आते हैं, और इस बार भी ऐसा ही है। कुछ नए इमोजी में एक ट्रंबोन, एक खजाने का संदूक और नए डांसिंग कैरेक्टर शामिल हो सकते हैं। ये छोटे-छोटे बदलाव चैट्स और मैसेज को ज्यादा मजेदार और एक्सप्रेसिव बनाने में मदद करते हैं।

अपडेट में छोटे-छोटे चेंज

सिरी और इमोजी के अलावा, iOS 26.4 अपने साथ कई उपयोगी इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है:

बेहतर ऑटोफिल सपोर्ट - iPhones अब सिर्फ सफारी ही नहीं, बल्कि ज्यादा थर्ड-पार्टी ऐप्स में भी सेव किए गए कार्ड की डिटेल्स भर पाएंगे।

फ्रीडम ऐप में फोल्डर - यूजर्स आखिरकार अपने बोर्ड्स को ज्यादा अच्छे से ऑर्गनाइज कर पाएंगे।

बेहतर फाइंड माय फीचर्स - ऐप्पल एयरपॉड्स के लिए, खासकर बाहर, ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग जोड़ सकता है।

ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी चेक - ऐप्पल से उम्मीद है कि वह यूजर डेटा को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए डिवाइस वेरिफिकेशन में सुधार करेगा।

ये अपडेट शायद देखने में शानदार न लगें, लेकिन ये रोजाना iPhone इस्तेमाल करने के अनुभव को बहुत बेहतर बना सकते हैं।

संभावित रिलीज टाइमलाइन

ऐप्पल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स के आधार पर, iOS 26.4 मार्च और अप्रैल 2026 के बीच रोलआउट होना चाहिए। यह अपडेट सभी यूजर्स तक पहुंचने से पहले सबसे पहले बीटा के तौर पर उपलब्ध होगा।

इन iPhones को iOS 26.4 मिलने की उम्मीद है

अगर आपका आईफोन पहले से ही iOS 26 को सपोर्ट करता है, तो उसे iOS 26.4 भी मिलना चाहिए। यहां एलिजिबल मॉडल की लिस्ट दी गई है:

इन iPhones को iOS 26.4 मिलने की संभावना है:

iPhone 11 सीरीज

iPhone SE (दूसरी और तीसरी पीढ़ी)

iPhone 12 सीरीज

iPhone 13 सीरीज

iPhone 14 सीरीज

iPhone 15 सीरीज

iPhone 16 सीरीज (16e सहित)

iPhone 17 सीरीज

iPhone Air मॉडल

इन iPhones को सपोर्ट नहीं मिलेगा:

iPhone XR

iPhone XS और XS Max

कुल मिलाकर, iOS 26.4 एक सॉलिड अपडेट लगता है जो आईफोन यूजर्स के लिए ज्यादा स्मार्ट फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और छोटे लेकिन जरूरी सुधारों पर फोकस करता है।

