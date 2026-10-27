Apple iMac (2026) भारत में लॉन्च, M6 चिप और 4.5K डिस्प्ले के साथ आया नया डेस्कटॉप
Apple ने भारत में नया iMac (2026) लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,74,900 रुपये है। इसमें M6 चिप, 24 इंच का 4.5K Retina डिस्प्ले, Apple Intelligence और 32GB तक मेमोरी का ऑप्शन मिलता है।
Apple ने अपने नए iMac (2026) को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस ऑल-इन-वन डेस्कटॉप में नया M6 चिपसेट दिया गया है, जो 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना है। इसमें 24 इंच का 4.5K Retina डिस्प्ले और Apple Intelligence के AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। नया iMac उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है, जो ऑफिस के काम, कंटेंट क्रिएशन और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए प्रीमियम डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहते हैं।
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- 60.96 cm (24″) Retina Display
- 16GB Unified Memory
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- Apple 2026 MacBook Pro Laptop with M5 Pro chip with 15‑core CPU and 16‑core GPU: Built for AI
- 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
- 24GB Unified Memory
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Apple 2024 iMac All-in-One Desktop Computer with M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU: Built for Apple Intelligence, 60.96 cm (24″) Retina Display, 16GB Unified Memory, 256GB SSD Storage; Blue
- Apple 2024 iMac All-in-One Desktop Computer with M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU: Built for Apple Intelligence
- 60.96 cm (24″) Retina Display
- 16GB Unified Memory
₹189990₹199900
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Apple 2026 MacBook Pro Laptop with M5 Pro chip with 18‑core CPU and 20‑core GPU: Built for AI, 41.05 cm (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black
- Apple 2026 MacBook Pro Laptop with M5 Pro chip with 18‑core CPU and 20‑core GPU: Built for AI
- 41.05 cm (16.2″) Liquid Retina XDR Display
- 24GB Unified Memory
₹342490₹359900
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iMac (2026) की भारत में कीमत
भारत में नए iMac की शुरुआती कीमत 1,74,900 रुपये रखी गई है। इस कीमत पर 10-कोर CPU, 10-कोर GPU, 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलेगा। वहीं, 12-कोर CPU और 12-कोर GPU वाले वेरिएंट की कीमत 1,99,900 रुपये है। यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार इसमें 32GB तक मेमोरी और 2TB तक स्टोरेज चुन सकते हैं।
कंपनी के मुताबिक, नए iMac की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है और इसकी सेल 6 नवंबर से होगी। इसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, सिल्वर और येलो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।
4.5K Retina डिस्प्ले और दमदार M6 चिप
नए iMac में 24 इंच का 4.5K Retina डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 4,480×2,250 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 500 निट्स है। इस स्क्रीन पर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्स और दूसरे कंटेंट को क्लियर देखा जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने नैनो-टेक्सचर मैट ग्लास का ऑप्शन भी दिया है, जिसके लिए ग्राहकों को एक्सट्रा पेमेंट करना होगा।
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डेस्कटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका नया M6 चिपसेट है। यह 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना Apple का पहला कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी के मुताबिक, LM Studio में प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग के दौरान डिवाइस पर AI परफॉर्मेंस, M1 चिप वाले iMac की तुलना में 12 गुना तक तेज हो सकती है। वहीं, M4 मॉडल के मुकाबले यह पांच गुना तक तेज बताई गई है।
AI फीचर्स और कनेक्टिविटी
नया iMac macOS 27 Golden Gate पर काम करता है और इसमें Apple Intelligence के फीचर्स मिलते हैं। इसमें Siri के AI फीचर्स का सपोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा, कंप्यूटर में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो Center Stage फीचर के साथ आता है। यह वीडियो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम में रखने में मदद करता है और 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2.5Gb Ethernet और मैक्सिमम चार Thunderbolt पोर्ट का सपोर्ट मिलता है। साथ ही, इसमें 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। यह Apple के Magic Keyboard with Touch ID, Magic Mouse और Magic Trackpad के साथ काम करता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।