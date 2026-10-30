Apple HomePod mini 2 की पहली सेल आज, ₹1715 प्रति माह में घर लाएं; करेगा इतने सारे काम
Apple HomePod Mini 2 की बिक्री आज से भारत में शुरू हो रही है। भारत में इसकी कीमत 18,990 रुपये है। ग्राहक इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसे पांच कलर्स में लॉन्च किया गया है। चलिए बताते हैं स्मार्ट स्पीकर में क्या-क्या खास मिलता है।
Apple HomePod mini 2 की पहली सेल आज से भारत समेत अन्य वैश्विक बाजारों में शुरू हो रही है। ऐप्पल ने सिरी AI के साथ काम करने वाले इस स्मार्ट स्पीकर को पांच कलर्स में लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इस जल्द एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, जिससे इस स्पीकर में अपग्रेडेड वॉयस असिस्टेंट की सुविधा मिल जाएगी। ग्राहक इसे ईएमआई पर भी ले सकते हैं। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं सबकुछ...
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इतनी है HomePod mini 2 की कीमत
भारत में Apple HomePod Mini 2 की कीमत 18,900 रुपये है। इसे पांच कलर्स - पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट शेड्स में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इसे ऐप्पल के ऑनलाइन स्टोर और रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। जो ग्राहक इसे एकमुश्त पैसे देकर नहीं लेना चाहते हैं, वे इसे 1,715 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली ईएमआई पर भी ले सकते हैं।
नए सब्सक्राइबर्स को कंपनी तीन महीने का मुफ्त ऐप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। ग्राहक एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऐप्पलकेयर+ भी ले सकते हैं, जिसे या तो 199 रुपये प्रति माह में या 2,190 रुपये एकमुश्त देकर लिया जा सकता है।
HomePod mini 2 में क्या खास है
होमपॉड मिनी 2 में एक बॉल जैसा कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसमें एकॉस्टिक मेश फैब्रिक और अलग-अलग कलर्स में चमकने वाला फ्लैट, बैकलिट टच सरफेस है। इसकी ऑडियो सिस्टम में फुल-रेंज ड्राइवर और दो पैसिव रेडिएटर्स लगे हैं। इसे फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करके स्मार्ट होम एक्सेसरीज, जैसे ऐप्पल होम कलेक्शन के वीडियो डोरबेल और कैमरे से जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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होमपॉड मिनी 2 सिरी एआई को सपोर्ट करता है, और कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले अपडेट के जरिए इसमें और भी बेहतर फीचर्स आएंगे। ऐप्पल के अनुसार अपग्रेडेड असिस्टेंट पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझेगा और म्यूजिक खोजने और ज्यादा ऐप्स तक पहुंच जैसी सुविधाएं देगा। यूजर्स इसे बोलकर यानी वॉयस कमांड देकर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही यह एयरप्ले के साथ मल्टी-रूम ऑडियो, स्टीरियो पेयरिंग और ऐप्पल टीवी 4K के साथ जोड़ने पर सराउंड साउंड भी सपोर्ट करता है।
कनेक्टिविटी के लिए, नए होमपॉड मिनी 2 में वाई-फाई 6ई, ब्लूटूथ 6, थ्रेड नेटवर्किंग और अल्ट्रा वाइडबैंड चिप जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। स्पीकर के अंदर, टेम्परेचर और नमी का पता लगाने के लिए सेंसर भी लगा है। इतना ही नहीं, इसमें धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म के लिए साउंड रिकग्निशन भी है। इसे 20W पावर एडाप्टर से चार्ज किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें