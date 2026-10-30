Apple HomePod mini 2 की पहली सेल आज, ₹1715 प्रति माह में घर लाएं; करेगा इतने सारे काम

Apple HomePod Mini 2 की बिक्री आज से भारत में शुरू हो रही है। भारत में इसकी कीमत 18,990 रुपये है। ग्राहक इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसे पांच कलर्स में लॉन्च किया गया है। चलिए बताते हैं स्मार्ट स्पीकर में क्या-क्या खास मिलता है।

Apple HomePod Mini 2 की कीमत 18,900 रुपये है। इसे पांच कलर्स - पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट शेड्स में खरीदा जा सकता है।

Apple HomePod mini 2 की पहली सेल आज से भारत समेत अन्य वैश्विक बाजारों में शुरू हो रही है। ऐप्पल ने सिरी AI के साथ काम करने वाले इस स्मार्ट स्पीकर को पांच कलर्स में लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इस जल्द एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, जिससे इस स्पीकर में अपग्रेडेड वॉयस असिस्टेंट की सुविधा मिल जाएगी। ग्राहक इसे ईएमआई पर भी ले सकते हैं। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं सबकुछ...

इतनी है HomePod mini 2 की कीमत भारत में Apple HomePod Mini 2 की कीमत 18,900 रुपये है। इसे पांच कलर्स - पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट शेड्स में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इसे ऐप्पल के ऑनलाइन स्टोर और रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। जो ग्राहक इसे एकमुश्त पैसे देकर नहीं लेना चाहते हैं, वे इसे 1,715 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली ईएमआई पर भी ले सकते हैं।

नए सब्सक्राइबर्स को कंपनी तीन महीने का मुफ्त ऐप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। ग्राहक एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऐप्पलकेयर+ भी ले सकते हैं, जिसे या तो 199 रुपये प्रति माह में या 2,190 रुपये एकमुश्त देकर लिया जा सकता है।

HomePod mini 2 में क्या खास है होमपॉड मिनी 2 में एक बॉल जैसा कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसमें एकॉस्टिक मेश फैब्रिक और अलग-अलग कलर्स में चमकने वाला फ्लैट, बैकलिट टच सरफेस है। इसकी ऑडियो सिस्टम में फुल-रेंज ड्राइवर और दो पैसिव रेडिएटर्स लगे हैं। इसे फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करके स्मार्ट होम एक्सेसरीज, जैसे ऐप्पल होम कलेक्शन के वीडियो डोरबेल और कैमरे से जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है।

होमपॉड मिनी 2 सिरी एआई को सपोर्ट करता है, और कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले अपडेट के जरिए इसमें और भी बेहतर फीचर्स आएंगे। ऐप्पल के अनुसार अपग्रेडेड असिस्टेंट पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझेगा और म्यूजिक खोजने और ज्यादा ऐप्स तक पहुंच जैसी सुविधाएं देगा। यूजर्स इसे बोलकर यानी वॉयस कमांड देकर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही यह एयरप्ले के साथ मल्टी-रूम ऑडियो, स्टीरियो पेयरिंग और ऐप्पल टीवी 4K के साथ जोड़ने पर सराउंड साउंड भी सपोर्ट करता है।