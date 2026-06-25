ग्राहकों को झटका, 1 लाख रुपये तक महंगे हुए MacBook, iPad, देखें नई कीमतों की लिस्ट

Apple ने भारत समेत दुनियाभर में अपने MacBook, iPad की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कुछ दिन पहले ही Apple CEO Tim Cook ने इसका हिंट दिया था। भारत में MacBook, iPad अलग-अलग मॉडल के हिसाब से 1 लाख रुपये तक महंगे हो गए हैं। देखें नई लिस्ट

Apple ने भारत समेत दुनियाभर के ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। ऐप्पल ने दुनिया भर में MacBook और iPad की कीमतें 25% तक बढ़ा दी हैं। कंपनी के इतिहास में यह कीमतों में की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी में से एक है। कंपनी का कहना है कि AI-ड्रिवन मेमोरी चिप्स और स्टोरेज की कमी के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। ऐप्पल ने भारत में भी अपने MacBook और iPad लाइनअप की कीमतें बढ़ाई हैं, जिसमें कुछ मॉडल्स की कीमत में 1 लाख रुपये तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में यह बदलाव ऐप्पल के CEO टिम कुक की उस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी क्योंकि अभी ऐसा करना जरूरी है।

इसकी वजह ग्लोबल सप्लाई चेन में मेमोरी की बढ़ती लागत को माना जा सकता है। नई कीमतें ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर दिख रही हैं, जहां कई MacBook मॉडल्स अब उनके लॉन्च प्राइस की कीमतों की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर लिस्टेड हैं। इस कदम का असर MacBook Air और MacBook Pro दोनों वेरिएंट्स के साथ-साथ ऐप्पल के नए बजट लैपटॉप सेगमेंट पर भी पड़ा है। अच्छी बात यह है कि iPhones की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

1 लाख रुपये तक महंगे MacBook M5 चिप वाला MacBook Air, जिसे भारत में 1,19,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, अब 1,49,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। यानी कम समय में ही इसकी कीमत में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, 15-इंच वाले MacBook Air वेरिएंट की कीमत, जिसकी घोषणा पहले 1,44,900 रुपये की गई थी, अब 1,79,900 रुपये हो गई है, यानी इसमें 35,000 रुपये का इजाफा हुआ है।

MacBook Pro लाइनअप में कीमतों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। M5 चिप और 16GB RAM वाला बेस 14-इंच MacBook Pro, जिसे 1,69,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, अब 2,39,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि इसकी कीमत में 70,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो भारत में Apple के हालिया पोर्टफोलियो में कीमतों में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक है।

ऐप्पल के सस्ते लैपटॉप सेगमेंट पर भी इसका असर पड़ा है। कंपनी के सबसे सस्ते लैपटॉप ऑप्शन के तौर पर पेश किए गए MacBook Neo की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद थी कि यह मॉडल पहली बार लैपटॉप खरीदने वालों और स्टूडेंट्स को पसंद आएगा, लेकिन नई कीमतों के बाद यह शुरुआती अनुमान से थोड़ा महंगा हो गया है। MacBook Pro (14-इंच) के M5 Max वेरिएंट की कीमत में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

M4 प्रोसेसर वाले 11-इंच iPad Air की कीमत अब 89,900 रुपये होगी। भारत में इसी टैबलेट को 64,900 रुपये में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है कि ऐप्पल ने इस iPad की कीमत 25,000 रुपये बढ़ा दी है। इसी तरह, iPad Pro भी महंगा हो गया है; M5 चिप और बेस 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत अब भारत में 1,39,900 रुपये है। इसे पिछले साल 99,990 रुपये में पेश किया गया था। यानी Apple ने इसकी कीमत में 39,910 रुपये की बढ़ोतरी की है।

एक नजर में देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट: - MacBook Air 13-inch (M5): लॉन्च की कीमत - 1,19,900 रुपये, नई कीमत 1,49,900 रुपये (कीमत में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Air 15-inch: 1,44,900 रुपये से बढ़कर अब 1,79,900 रुपये (कीमत में 35,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Pro 14-inch (M5, 16GB RAM): 1,69,900 रुपये से बढ़कर अब 2,39,900 रुपये (कीमत में 70,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Neo: 69,900 रुपये से 79,900 रुपये, अब कीमत 10,000 रुपये ज्यादा है

- MacBook Pro 14-inch (M5 Max वेरिएंट): कीमत में 1,00,000 रुपये की बढ़ोतरी

- iPad Air 11-inch (M4): 64,900 रुपये से बढ़कर अब 89,900 रुपये (कीमत में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- iPad Pro (256GB, M5): 99,990 रुपये से बढ़कर अब 1,39,900 रुपये (कीमत में 39,910 रुपये की बढ़ोतरी)