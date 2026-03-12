Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10 साल से भी पुराने iPhones और iPads को ऐप्पल ने किया अपडेट, हैक होने का था खतरा; देखें लिस्ट

Mar 12, 2026 08:24 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Apple ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दिया है और अगर आप भी ऐप्पल का कोई पुराना डिवाइस चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल ने iPhone 6s और iPhone 7 जैसे पुराने डिवाइस के लिए एक नया अपडेट जारी किया है।

10 साल से भी पुराने iPhones और iPads को ऐप्पल ने किया अपडेट, हैक होने का था खतरा; देखें लिस्ट

Apple ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दिया है और अगर आप भी ऐप्पल का कोई पुराना डिवाइस चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल ने iPhone 6s और iPhone 7 जैसे पुराने डिवाइस के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। यह कदम Google और iVerify की हालिया रिसर्च के बाद उठाया गया है, जिसमें 'Coruna' नाम के एक खतरनाक एक्सप्लॉइट किट का पता चला था। यह किट इन डिवाइस को हमलों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। यह अपडेट मुख्य रूप से उन पुराने हार्डवेयर के लिए सिक्योरिटी फिक्स प्रदान करता है, जो iOS 16.7.15, iOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 और iPadOS 15.8.7 जैसे iOS के नए वर्जन नहीं चला सकते।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

  • checkMidnight
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹30730

और जाने

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹64900

खरीदिये

discount

21% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹94990

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

हैक हो सकता है डिवाइस

पिछले हफ्ते, Google और iVerify के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने Coruna के बारे में जानकारी दी थी। यह कई एक्सप्लॉइट पाथ के जरिए 23 कमजोरियों को एक साथ जोड़कर, उन iPhones और ऐप्पल डिवाइस में सेंध लगाता है जो iOS के पुराने वर्जन पर चल रहे हैं।

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में, हमलावर ऐप्पल के WebKit ब्राउजर इंजन और सिस्टम कर्नेल में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर, यूजर से कोई नुकसान पहुंचाने वाला वेब पेज या लिंक खुलवाकर ही किसी डिवाइस को हैक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:30,000mAh बैटरी वाला लोहालाट फोन बाजार में मचाएगा धूम, 200MP कैमरा भी, कीमत इतनी

ऐप्पल ने पुष्टि की है कि नए अपडेट्स कर्नेल - ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा - और WebKit (वह वेब इंजन जो सफारी और अन्य ऐप्स को चलाता है) में मौजूद कमजोरियों को ठीक करते हैं; वरना Coruna टूलकिट इनका गलत इस्तेमाल कर सकता था। खास बात यह है कि ये इम्प्रूवमेंट्स iOS के नए वर्जन्स में पहले से ही शामिल हैं, और इस नए अपडेट के साथ, ऐप्पल ने बस इन्हें पुराने डिवाइसों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है।

सम्बंधित सुझाव

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Samsung 9.5 kg 5 Star Hexa Storm Pulsator Semi Automatic Top Load Washing Machine Appliance WT95A4200LL TL Air Turbo Drying...

Samsung 9.5 kg 5 Star Hexa Storm Pulsator Semi Automatic Top Load Washing Machine Appliance WT95A4200LL TL Air Turbo Drying...

  • checkLight Gray

₹16200

और जाने

Samsung 7.5 Kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (WT75B3200GD/TL,DARK GRAY)

Samsung 7.5 Kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (WT75B3200GD/TL,DARK GRAY)

  • checkDark Gray

₹12500

और जाने

Samsung 8.5 Kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (WT85B4200GD/TL,DARK GRAY)

Samsung 8.5 Kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (WT85B4200GD/TL,DARK GRAY)

  • checkDark Gray

₹14800

और जाने

Apple IPad Mini 4 WiFi 128GB

Apple IPad Mini 4 WiFi 128GB

  • checkGold
  • check2 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹33800

और जाने

discount

22% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

  • checkSilver
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹44999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G

  • checkSilver
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹44999

खरीदिये

Apple IPad Pro 11 2024 Cellular 5G 2TB

Apple IPad Pro 11 2024 Cellular 5G 2TB

  • checkSilver
  • check16 GB RAM
  • check2 TB Storage
amazon-logo

₹219899

खरीदिये

Apple IPad Pro 13 2024 Cellular 5G 1TB

Apple IPad Pro 13 2024 Cellular 5G 1TB

  • checkSilver
  • check16 GB RAM
  • check1 TB Storage
amazon-logo

₹209900

खरीदिये

discount

1% OFF

Apple IPad Pro 12.9 2022 WiFi 2TB

Apple IPad Pro 12.9 2022 WiFi 2TB

  • checkSilver
  • check16 GB RAM
  • check2 TB Storage
amazon-logo

₹220199

₹222900

खरीदिये

ये भी पढ़ें:कल आ रहा यह सस्ता 5G फोन, केवल 7.55mm स्लिम होगी बॉडी, 50MP कैमरा भी

यहां देखें प्रभावित डिवाइस की लिस्ट

प्रभावित डिवाइसों में iPhone 6s (2015), iPhone 7 (2016), iPhone 8 और iPhone X (2017), iPhone SE 1st जेनरेशन (2016), और पुराने iPad जैसे कि iPad mini 4 और iPad Pro 1st जेनरेशन शामिल हैं, ये दोनों ही 2015 में लॉन्च हुए थे।

ये भी पढ़ें:इतनी होगी 9,000mAh बैटरी वाले पोको फोन की कीमत, Iron Man एडिशन भी ला रही कंपनी

गौर करने वाली बात यह है कि ऐप्पल आम तौर पर लगभग पांच से छह साल तक बड़े iOS अपडेट देता है। यह नया अपडेट iPhone 6s और iPhone 7 जैसे पुराने डिवाइस को भी सपोर्ट देता है; इसका मतलब है कि इन हैंडसेट को एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है।

ऐप्पल ने अपने iOS 26 और iPadOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट - iOS 26.3.1 और iPadOS 26.3.1 - जारी किया है। इस अपडेट में मुख्य रूप से बग फिक्स और सिस्टम में सुधार किए गए हैं। ऐप्पल के रिलीज नोट्स के अनुसार, इस अपडेट में नए हार्डवेयर, जैसे कि लेटेस्ट ऐप्पल स्टूडियो डिस्प्ले और स्टूडियो डिस्प्ले XDR मॉनिटर्स के लिए भी सपोर्ट जोड़ा गया है। हालांकि इसमें कोई बड़े नए फीचर्स नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन इस अपडेट का मकसद कम्पैटिबल iPhones और iPads में सिस्टम की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। यूजर्स सेटिंग्स ऐप में जाकर जनरल और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट चुनकर इस अपडेट को ओवर-द-एयर डाउनलोड कर सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple IPhone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।