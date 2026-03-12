10 साल से भी पुराने iPhones और iPads को ऐप्पल ने किया अपडेट, हैक होने का था खतरा; देखें लिस्ट

Mar 12, 2026 08:24 pm IST

Apple ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दिया है और अगर आप भी ऐप्पल का कोई पुराना डिवाइस चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल ने iPhone 6s और iPhone 7 जैसे पुराने डिवाइस के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। यह कदम Google और iVerify की हालिया रिसर्च के बाद उठाया गया है, जिसमें 'Coruna' नाम के एक खतरनाक एक्सप्लॉइट किट का पता चला था। यह किट इन डिवाइस को हमलों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। यह अपडेट मुख्य रूप से उन पुराने हार्डवेयर के लिए सिक्योरिटी फिक्स प्रदान करता है, जो iOS 16.7.15, iOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 और iPadOS 15.8.7 जैसे iOS के नए वर्जन नहीं चला सकते।

हैक हो सकता है डिवाइस पिछले हफ्ते, Google और iVerify के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने Coruna के बारे में जानकारी दी थी। यह कई एक्सप्लॉइट पाथ के जरिए 23 कमजोरियों को एक साथ जोड़कर, उन iPhones और ऐप्पल डिवाइस में सेंध लगाता है जो iOS के पुराने वर्जन पर चल रहे हैं।

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में, हमलावर ऐप्पल के WebKit ब्राउजर इंजन और सिस्टम कर्नेल में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर, यूजर से कोई नुकसान पहुंचाने वाला वेब पेज या लिंक खुलवाकर ही किसी डिवाइस को हैक कर सकते हैं।

ऐप्पल ने पुष्टि की है कि नए अपडेट्स कर्नेल - ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा - और WebKit (वह वेब इंजन जो सफारी और अन्य ऐप्स को चलाता है) में मौजूद कमजोरियों को ठीक करते हैं; वरना Coruna टूलकिट इनका गलत इस्तेमाल कर सकता था। खास बात यह है कि ये इम्प्रूवमेंट्स iOS के नए वर्जन्स में पहले से ही शामिल हैं, और इस नए अपडेट के साथ, ऐप्पल ने बस इन्हें पुराने डिवाइसों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है।

यहां देखें प्रभावित डिवाइस की लिस्ट प्रभावित डिवाइसों में iPhone 6s (2015), iPhone 7 (2016), iPhone 8 और iPhone X (2017), iPhone SE 1st जेनरेशन (2016), और पुराने iPad जैसे कि iPad mini 4 और iPad Pro 1st जेनरेशन शामिल हैं, ये दोनों ही 2015 में लॉन्च हुए थे।

गौर करने वाली बात यह है कि ऐप्पल आम तौर पर लगभग पांच से छह साल तक बड़े iOS अपडेट देता है। यह नया अपडेट iPhone 6s और iPhone 7 जैसे पुराने डिवाइस को भी सपोर्ट देता है; इसका मतलब है कि इन हैंडसेट को एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है।