Apple has enabled Messages via satellite feature for iPhone users know details

मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi के बिना भी भेज सकते हैं मेसेज, ऐपल के नए फीचर ने मचाया बवाल

मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi के बिना भी भेज सकते हैं मेसेज, ऐपल के नए फीचर ने मचाया बवाल

संक्षेप:

iPhone यूजर मोबाइल सिग्नल या वाई-फाई के बिना भी मेसेज भेज सकते हैं। इस फीचर का नाम मेसेजेस वाया सैटेलाइट है। यह आईफोन 14 और इससे बाद में आए मॉडल्स के साथ ऐपल वॉच अल्ट्रा 3 पर भी काम करता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Dec 09, 2025 02:27 pm IST
share

iPhone यूजर मोबाइल सिग्नल या वाई-फाई के बिना भी मेसेज भेज सकते हैं। ऐपल ने इस शानदार फीचर को जापान में लॉन्च किया है। यह फीचर नेटवर्क या वाई-फाई न होने पर सैटेलाइट से मेसेज भेजने की सुविधा देता है। इस फीचर का नाम मेसेजेस वाया सैटेलाइट है। यह आईफोन 14 और इससे बाद में आए मॉडल्स के साथ ऐपल वॉच अल्ट्रा 3 पर भी काम करता है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड
अगर जापान में कोई iPhone यूजर मेसेज भेजना चाहता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है, तो फोन में उन्हें एक प्रॉम्प्ट दिखेगा। इसमें उन्हें नजदीकी सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। कनेक्शन हो जाने पर यूजर iMessages और नॉर्मल SMS सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वे इमोजी भी भेज सकते हैं और टैपबैक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा यूजर नॉर्मल चैट में करते हैं। खास बात यह है कि ये संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड रहते हैं।

इन वर्जन पर करेगा काम

ऐपल ने जापान में सैटेलाइट के जरिए इमर्जेंसी SOS की सुविधा पहले ही शुरू कर दी थी। लोग Find My ऐप में सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। नया मैसेजिंग ऑप्शन इस लिस्ट में एक और काम का टूल है। यह उन यूजर्स के लिए बड़े काम का साबित होगा जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या खराब नेटवर्क कवरेज वाले एरिया में आते-जाते रहते हैं।

7000mAh की बैटरी वाला नया फोन की धमाकेदार एंट्री, सेल्फी कैमरा 32MP का

आईफोन पर इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर्स को iOS 18 या उसके बाद के वर्जन की जरूरत होगी। ऐपल वॉच अल्ट्रा 3 के लिए वॉच में watchOS 26 या उसके बाद का वर्जन होना चाहिए। ऐपल का कहना है कि सैटेलाइट मैसेजिंग उन सभी आईफोन और ऐपल वॉच यूजर्स के लिए फ्री रहेगी जिनके पास कंपैटिबल डिवाइस हैं।

ऐपल फिटनेस प्लस 15 दिसंबर को होगा लॉन्च

ऐपल भारत में फिटनेस प्लस को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह 15 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा। ऐपल की यह सर्विस इंडियन यूजर्स को iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods Pro 3 और Apple TV का यूज करके वर्कआउट और वेलनेस ऐक्टिविटी को ट्रैक करने की सुविधा देगा।

16GB तक रैम और 6000mAh की बैटरी वाला नया 5G फोन, कीमत 12 हजार रुपये से कम

फिटनेस प्लस ऐपल के हार्डवेयर फीचर्स को बेहतर बनाता है, जिसमें AirPods Pro 3 और Powerbeats Pro 2 के जरिए से हार्ट रेट ट्रैकिंग के साथ-साथ कैलोरी बर्न और एक्टिविटी रिंग की प्रोग्रेस जैसे मेट्रिक्स भी शामिल हैं। ऐपल फिटनेस प्लस प्लान 149 रुपये मंथली या 999 रुपये ऐनुअल का सब्सक्रिप्शन ऑफर करेंगे। यूजर इसे पांच फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें

