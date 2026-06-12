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आते ही छा जाएगा Apple का सबसे अनोखा MacBook, पहला जिसमें टच डिस्प्ले; सामने आई डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Apple फैन्स के लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल का पहला टचस्क्रीन मैकबुक जल्द आ सकता है। एक लीक रिपोर्ट के हिंट मिला है कि टचस्क्रीन MacBook का आना 100 परसेंट कन्फर्म है। इसमें क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

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Apple का पहला टचस्क्रीन MacBook अब फाइनली आ सकता है। कंपनी का नाम सालों से टचस्क्रीन मैक की अफवाहों से जुड़ता रहा है, लेकिन एक नई जानकारी से पता चलता है कि यह मोस्ट अवेटेड डिवाइस अब सच में आ रहा है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती हैं, तो यह ऐप्पल के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि कंपनी का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि टचस्क्रीन iPad के लिए होती हैं, लैपटॉप के लिए नहीं। यह जानकारी चीन के जाने-माने टिप्स्टर 'इंस्टैंट डिजिटल' से मिली है, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि टचस्क्रीन MacBook का आना "100 परसेंट कन्फर्म" है। हालांकि इस पोस्ट में डिवाइस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इससे उन पुरानी रिपोर्ट्स को और मजबूती मिलती है जिनमें कहा गया था कि ऐप्पल पहली बार अपनी मैक लाइनअप में टच फंक्शनैलिटी लाने की तैयारी कर रहा है।

आते ही छा जाएगा Apple का सबसे अनोखा MacBook, पहला जिसमें टच डिस्प्ले; सामने आई डिटेल

टचस्क्रीन वाला मैकबुक बड़े रीडिज़ाइन के साथ आ सकता है

ऐप्पल ने कभी भी टचस्क्रीन डिस्प्ले वाला मैकबुक नहीं बेचा है। इसके बजाय, कंपनी का हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि टच-बेस्ड कामों के लिए कीबोर्ड, ट्रैकपैड और आईपैड का कॉम्बिनेशन यूजर्स के लिए ज्यादा बेहतर है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स से हिंट मिले हैं कि ऐप्पल अपनी इस रणनीति पर फिर से विचार कर सकता है।

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इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले टचस्क्रीन मैकबुक में OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जो मैकबुक लाइनअप के लिए एक और नई बात होगी। पहले आई जानकारी से पता चलता है कि डिस्प्ले में कॉन्टेक्स्टुअल टच कंट्रोल की सुविधा हो सकती है, जिससे यूजर्स स्क्रीन पर टैप करने की जगह के आधार पर अतिरिक्त ऑप्शन और शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऐसी भी चर्चा है कि इस लैपटॉप में 'डायनामिक आइलैंड' जैसा कटआउट हो सकता है, जैसा कि ऐप्पल अभी अपने iPhones में देता है। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह डिवाइस नए डिजाइन के साथ आएगा, जो इसे मौजूदा मैकबुक मॉडल से अलग बनाएगा।

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इतनी ज्यादा होगी मैकबुक अल्ट्रा की कीमत

हालांकि इंस्टेंट डिजिटल ने किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है, पिछली रिपोर्ट्स ने एक नए मैकबुक अल्ट्रा मॉडल की ओर इशारा किया है। उम्मीद है कि यह डिवाइस ऐप्पल के सबसे प्रीमियम लैपटॉप के रूप में मैकबुक प्रो रेंज से ऊपर रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे ऐप्पल वॉच अल्ट्रा, स्टैंडर्ड ऐप्पल वॉच लाइनअप से ऊपर है। लैपटॉप में ऐप्पल की नेक्स्ट जेनरेशन की M6 चिप होने की भी संभावना है, जो संभवतः इसे अब तक जारी सबसे शक्तिशाली मैक में से एक बना देगा। हालांकि, उन अपग्रेड्स की कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ऐप्पल मौजूदा मैकबुक प्रो मॉडल की तुलना में कीमत में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है।

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टचस्क्रीन मैकबुक की अफवाहों को एक और हिंट सॉफ्टवेयर से मिलता है। ऐप्पल के लेटेस्ट macOS 27 गोल्डन गेट अपडेट में टच-बेस्ड इंटरफेस एलिमेंट शामिल किए गए हैं, जैसे कि Safari, Mail और News जैसे ऐप्स में 'पुल-टू-रिफ्रेश' जेस्चर। हालांकि ये फीचर अभी Sidecar से कनेक्टेड iPad के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ जानकारों का मानना ​​है कि ये भविष्य के टचस्क्रीन मैक के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। हमेशा की तरह, अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इनमें से किसी भी प्लान की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, कई रिपोर्ट्स के एक ही चीज के बारे में हिंट करने से ऐसा लगता है कि ऐप्पल का पहला टचस्क्रीन मैकबुक अब लॉन्च के करीब है।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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