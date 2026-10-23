इतना महंगा हो सकता है OLED स्क्रीन वाला पहला MacBook Pro, देखें बजट में है क्या

Apple OLED पैनल वाला पहला MacBook Pro लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे अक्टूबर को होने वाले 'Pro and Tell' नाम के इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत के बारे में जानकारी सामने आई है। आप भी देखें बजट में है या नहीं...

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ऐप्पल अगले हफ्ते अक्टूबर में अपना दूसरा लॉन्च इवेंट आयोजित करने जा रहा है। 'Pro and Tell' नाम के इस इवेंट में नेक्स्ट जेनरेशन के मैक डिवाइस लॉन्च किए जा सकते हैं। इनमें टचस्क्रीन वाला पहला मैकबुक, OLED डिस्प्ले वाला पहला मैकबुक प्रो मॉडल, लेटेस्ट आईमैक मॉडल और OLED पैनल वाला नया आईपैड मिनी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस लॉन्च इवेंट में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन कंपनी ने अभी तक आने वाले डिवाइस के नामों की पुष्टि नहीं की है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल OLED पैनल वाला पहला मैकबुक प्रो लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसकी कीमत बिना OLED पैनल वाले पिछले मॉडलों की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है। कितनी हो सकती है ऐप्पल के इस नए डिवाइस की कीमत, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

OLED डिस्प्ले के साथ आने वाले मैकबुक प्रो मॉडल की कीमत 300 डॉलर (लगभग 28,000 रुपये) से 500 डॉलर (लगभग 47,000 रुपये) तक बढ़ सकती है।

इतना महंगा हो सकता है नया मैकबुक प्रो काउंटरप्वाइंट रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर, डेविड नारंजो का हवाला देते हुए, टॉम्स गाइड की रिपोर्ट में कहा गया है कि OLED डिस्प्ले के साथ आने वाले मैकबुक प्रो मॉडल की कीमत 300 डॉलर (लगभग 28,000 रुपये) से 500 डॉलर (लगभग 47,000 रुपये) तक बढ़ सकती है। OLED स्क्रीन वाला 14-इंच मैकबुक प्रो कथित तौर पर 2,799 डॉलर (लगभग 2,66,000 रुपये) और 2,999 डॉलर (लगभग 2,85,000 रुपये) के बीच शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा।

मैकबुक प्रो (2026) कथित तौर पर एक 'ऐप्पल टैक्स' के साथ आएगा रिपोर्ट के अनुसार, रिवाइज्ड कीमतें 'बिल ऑफ मैटेरियल्स' एनालिसिस पर आधारित हैं, और फाइनल रिटेल प्राइस इससे अलग हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि नारंजो ने कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी को 'ऐप्पल टैक्स' कहा है। माना जा रहा है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐप्पल को मैकबुक प्रो मॉडल पर अच्छा मुनाफा बनाए रखने में मदद करेगी। साथ ही, इससे लैपटॉप में एडवांस्ड टैंडम OLED पैनल लगाने का खर्च और AI पर बेस्ड NAND व DRAM की बढ़ती कीमतों की भरपाई भी हो सकेगी।

इसके अलावा, रिपोर्ट इस बात को भी हाईलाइट करती है कि मौजूदा मेमोरी और स्टोरेज चिप की कमी के कारण, ऐप्पल समेत ज्यादातर OEM हाई-एंड कॉन्फिगरेशन पर दांव लगा रहे हैं। इसलिए, प्रॉफिट मार्जिन को कंट्रोल में रखते हुए, टेंडेम OLED पैनल और टचस्क्रीन का अपग्रेड कथित तौर पर कीमतें बढ़ाने का एक और बहाना हो सकता है।

भारत में, M5 प्रोसेसर के साथ वर्तमान जेनरेशन का मैकबुक प्रो 14-इंच मॉडल के लिए 2,39,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। खैर, नए मॉडल की सटीक कीमत जानने के लिए हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। नए मैकबुक प्रो और टचस्क्रीन वाले मैकबुक को 28 अक्टूबर को 'प्रो एंड टेल' इवेंट के दौरान लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह इवेंट सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे) शुरू होगा और लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा।

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