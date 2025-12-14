सम्बंधित सुझाव
ऐपल वॉच को अब खुद नहीं पहनते कंपनी में काम कर चुके इंजीनियर, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप
ऐपल वॉच को कंपनी के एक पूर्व इंजीनियर पहनना छोड़ दिया है। फर्नैंडो के अनुसार उनकी ऐपल वॉच खराब नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने इसे इसलिए उतारा क्योंकि वह उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगी थी। आइए जानते हैं डीटेल।
ऐपल वॉच (Apple Watch) दुनियाभर के लाखों यूजर्स की जिंदगी का खास हिस्सा बन चुकी है। यह वॉच डेली हैबिट के साथ हेल्थ को मॉनिटर करती है, ताकि यूजर अपनी सेहत पर ध्यान दें और फिट रहें। कई सारी खूबियों के बाद भी ऐपल वॉच को कंपनी के एक पूर्व इंजीनियर रे फर्नैंडो ने पहनना छोड़ दिया है। ऐपल वॉच टीम में काम कर चुके रे फर्नांडो ने हाल ही में बताया कि उन्होंने ऐपल वॉच को पहनना क्यों बंद कर दिया, जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। ऑनलाइन खूब वायरल हुए एक वीडियो में फर्नांडो ने बताया कि उन्होंने करीब एक महीने पहले अपनी ऐपल वॉच उतार दी। फर्नैंडो के अनुसार उनकी ऐपल वॉच खराब नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने इसे इसलिए उतारा क्योंकि वह उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगी थी।
शुरुआत में वॉच के बिना लगता था अजीब
फर्नैंडो ने माना कि शुरुआत में ऐपल वॉच के बिना जीवन अजीब सा लगा, मानो कुछ कमी सी महसूस हो रही हो। लेकिन यह फीलिंग जल्द ही राहत में बदल गई। फर्नांडो ने कहा कि ऐपल वॉच कभी उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक पावरफुल फोर्स थी। जब उन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल शुरू किया था, तब उनका वजन काफी अधिक था और उनके लिए ऐक्टिव रहना मुश्किल हो रहा था। ऐपल वॉच ने उन्हें अपनी वॉक को ट्रैक करने, जवाबदेही बनाए रखने और धीरे-धीरे स्वस्थ दिनचर्या बनाने में मदद की। कई साल तक इसने ठीक वही काम किया जिसके लिए इसे बनाया गया था।
दिनचर्या में मदद करने के बजाय बाधा डालने लगी थी वॉच
समय बीतने के साथ वॉच यूज करने का एक्सपीरियंस बदल गया। जैसे-जैसे स्लीप ट्रैकिंग, हेल्थ रिमाइंडर और अनगिनत नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं जुड़ती गईं, घड़ी उनके दिनचर्या में मदद करने के बजाय बाधा डालने लगी। हर वाइब्रेशन उनका ध्यान भटका देती थी। फर्नैंडो की मानें तो बाहर टहलते समय जैसे शांत क्षणों में भी वॉच उन्हें डिस्टर्ब करने लगी। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ को इंजॉय करने की बजाय खुद को डिवाइस पर प्रतिक्रिया करते हुए पाते थे।
घड़ी को कंट्रोल में रखने का चक्कर करता था परेशान
इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि फर्नैंडो को इसे संभालना आता था। वह ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने वाली सेटिंग्स से अच्छी तरह वाकिफ थे। फिर भी वह अलर्ट चेक करने, ऑप्शन्स को मैनेज करने और घड़ी को कंट्रोल में रखने के चक्कर में फंसा हुआ महसूस करते थे। डिवाइस को संभालने में लगने वाली मानसिक मेहनत इसके फायदों से कहीं ज्यादा भारी पड़ने लगी थी। आखिरकार, उन्होंने एक आसान फैसला लिया। सेटिंग्स को बार-बार बदलने के बजाय, उन्होंने घड़ी पहनना ही पूरी तरह बंद कर दिया।
अपने शरीर को अच्छी तरह से समझने लगे हैं फर्नैंडो
आज फर्नैंडो कहते हैं कि उन्हें अब हर चीज पर नजर रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। वर्षों तक अपनी ऐक्टिविटी पर नजर रखने के बाद, वे अपने शरीर को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि वे कब पर्याप्त चल चुके हैं या कब उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है। वे स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़ों के बजाय सांस लेने, चलने-फिरने और बुनियादी जागरूकता पर भरोसा करते हैं। वह इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि यह ऐपल या ऐपल वॉच की आलोचना नहीं है। असल में वह इस डिवाइस को अपने जीवन में बदलाव लाने और स्थायी फिटनेस की आदतें विकसित करने में मददगार मानते हैं। उनका यह चुनाव प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है, न कि किसी पछतावे को।
