ऐपल को जल्द मिल सकता है नया CEO, टिम कुक के बारे में एक्स-सीईओ ने कही बड़ी बात

ऐपल के मौजूदा सीईओ टिम कुक जल्द रिटायर हो सकते हैं। कंपनी के एक्स सीईओ जॉन स्कली ने कन्फर्म किया है कि टिम कुक जल्द ही रिटायरमेंट की सोच रहे हैं। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क शहर में जीटा लाइव कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्कली ने कहा कि टिम कुक की जगह जो भी लेगा, उसे ऐपल को ऐप्स युग से एजेंटिक युग में बदलने में मदद करनी होगी।

बीते कुछ महीनों में बढ़ी कुक के पद से हटने के खबरें



जॉन स्कली 1983 से 1993 तक ऐपल के सीईओ रहे। सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्कली के स्टीव जॉब्स के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे। इसी दौरान जॉब्स ने 1997 में वापसी से पहले ऐपल छोड़ दिया था। पिछले कुछ महीनों में टिम कुक के सीईओ पद से हटने की खबरें बढ़ी हैं। वीकली पावर ऑन न्यूजलेटर के लेटेस्ट एडिशन में ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने कहा कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग चीफ जॉन टर्नस कुक को रिप्लेस करने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।

पीआर और मार्केटिंग टीम का टर्नस पर ज्यादा ध्यान



ब्लूमबर्ग के गुरमन की रिपोर्ट है कि ऐपल की पीआर और मार्केटिंग टीम टर्नस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। टर्नस ने हाल ही में iPhone Air लॉन्च किया था और लंदन में ऐपल के रीजेंट स्ट्रीट स्टोर में ग्राहक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था, जो पहले कुक द्वारा निभाई जाने वाली एक औपचारिक भूमिका थी।

OpenAI ऐपल का पहला रियल कॉम्पिटीटर बातचीत के दौरान स्कली ने ऐपल के AI ग्रोथ की आलोचना करते हुए कहा कि AI ऐपल की खास ताकत नहीं रहा है। उन्होंने ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI को दशकों में ऐपल का पहला वास्तविक प्रतिस्पर्धी बताया। स्कली ने कहा, 'जब हमारे पास हर चीज के सेंटर में ऐप्स थे, तो हम टूल और प्रोडक्ट्स बेच रहे थे।' उन्होंने आगे कहा कि 'एजेंटिक युग में हमें बहुत सारे ऐप्स की जरूरत नहीं है, यह सब स्मार्ट एजेंट्स से किया जा सकता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'जब आप सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग किसी चीज के लिए तब तक पैसे खर्च करते हैं जब तक उन्हें उसकी जरूरत होती है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सब्सक्रिप्शन एक बेहतर बिजनेस मॉडल ऑफर करते हैं।