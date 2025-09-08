Apple Event 2025: आज आ रही है iPhone 17 सीरीज, ऐसे देख सकते हैं लाइव लॉन्च

ऐपल का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट आज आयोजित होने जा रहा है और इस दौरान iPhone 17 सीरीज के डिवाइसेज पेश किए जाएंगे। इस दौरान अन्य डिवाइसेज से भी पर्दा उठ सकता है और कई इनोवेशंस देखने को मिलेंगे।

Mon, 8 Sep 2025 11:59 PM

ऐपल की ओर से साल का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट 9 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है और इसमें iPhone 17 सीरीज लॉन्च की जाएगी। नए लाइनअप में फ्लैगशिप आईफोन मॉडल्स के अलावा एक स्लिम और लाइटवेट एयर मॉडल शामिल होने की उम्मीद भी है। iPhone लवर्स के लिए यह इवेंट ढेरों नए तोहफे लेकर आएगा और इसमें ऐपल के इनोवेशंस की झलक देखने को मिलेगी। आइए आपको इस इवेंट के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आप इसे लाइव कैसे देख सकते हैं।

कंपनी ने नए इवेंट का नाम 'Awe Dropping' रखा है और इसका आयोजन 9 सितंबर, मंगलवार को कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे (भारतीय समय के हिसाब से रात 10:30 बजे) होने वाला है। यह फिजिकल इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपरटीनो में ऐपल के हेडक्वार्टर में होगा और इसे बाकी यूजर्स अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर लाइव देख भी सकेंगे। आप नीचे दी गईं सेवाओं पर इसे लाइवस्ट्रीम कर पाएंगे।

- ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट

- Apple TV ऐप

- ऐपल का आधिकारिक यूट्यूब चैनल

लाइनअप में शामिल होंगे ये मॉडल कंपनी अपने प्लस मॉडल को बंद करने जा रही है और उसकी जगह नया Air मॉडल लेने वाला है। नए डिवाइस 9 सितंबर, 2025 को अनाउंस होंगे, इनके प्रीऑर्डर 12 सितंबर को शुरू होंगे और ग्लोबली ये 19 सितंबर को अवेलेबल हो सकते हैं। इस साल चार आईफोन मॉडल्स मार्केट का हिस्सा बनेंगे।

- iPhone 17

- iPhone 17 Air

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

देखने को मिल सकते हैं ये इनोवेशंस सबसे ज्यादा चर्चा में iPhone 17 Air है, जिसे अब तक के सबसे पतले iPhone के तौर पर पेश किया जाएगा। इस साल स्टैंडर्ड iPhone 17 का डिस्प्ले 6.3 इंच का है और Pro का स्क्रीन साइज भी इतना ही होगा। iPhone 17 Air का डिस्प्ले 6.6 इंच का होगा और Pro Max में 6.9 इंच का सबसे बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इनमें एकदम नया कैमरा आईलैंड मिल सकता है।

कैमरा अपग्रेड्स की बात करें तो प्रो मॉडल्स में 48MP रियर कैमरा लेंसेज के अलावा 8x तक ऑप्टिकल जूम मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 24MP फ्रंट कैमरा दिया गया है और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से करने का विकल्प मिलेगा। नए डिवाइसेज में A19 और A19 Pro चिपसेट मिलेगा और Pro Max में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी 5000mAh मिल सकती है।