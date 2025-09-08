Apple Event 2025: आज आ रही है iPhone 17 सीरीज, ऐसे देख सकते हैं लाइव लॉन्च Apple Event 2025 iPhone 17 series to launch today here is how to watch the livestream, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple Event 2025 iPhone 17 series to launch today here is how to watch the livestream

Apple Event 2025: आज आ रही है iPhone 17 सीरीज, ऐसे देख सकते हैं लाइव लॉन्च

ऐपल का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट आज आयोजित होने जा रहा है और इस दौरान iPhone 17 सीरीज के डिवाइसेज पेश किए जाएंगे। इस दौरान अन्य डिवाइसेज से भी पर्दा उठ सकता है और कई इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 11:59 PM
share Share
Follow Us on
Apple Event 2025: आज आ रही है iPhone 17 सीरीज, ऐसे देख सकते हैं लाइव लॉन्च

ऐपल की ओर से साल का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट 9 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है और इसमें iPhone 17 सीरीज लॉन्च की जाएगी। नए लाइनअप में फ्लैगशिप आईफोन मॉडल्स के अलावा एक स्लिम और लाइटवेट एयर मॉडल शामिल होने की उम्मीद भी है। iPhone लवर्स के लिए यह इवेंट ढेरों नए तोहफे लेकर आएगा और इसमें ऐपल के इनोवेशंस की झलक देखने को मिलेगी। आइए आपको इस इवेंट के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आप इसे लाइव कैसे देख सकते हैं।

कंपनी ने नए इवेंट का नाम 'Awe Dropping' रखा है और इसका आयोजन 9 सितंबर, मंगलवार को कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे (भारतीय समय के हिसाब से रात 10:30 बजे) होने वाला है। यह फिजिकल इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपरटीनो में ऐपल के हेडक्वार्टर में होगा और इसे बाकी यूजर्स अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर लाइव देख भी सकेंगे। आप नीचे दी गईं सेवाओं पर इसे लाइवस्ट्रीम कर पाएंगे।

- ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹64990

और जाने

Apple iPhone 17 Air

Apple iPhone 17 Air

  • check8 GB / 12GB RAM
  • check128 GB / 256GB / 512GB Storage
  • check6.6 inch Display Size

₹99999

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inch Display Size

₹164990

और जाने

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

12% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹78999

₹89900

खरीदिये

discount

10% OFF

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

₹119900

खरीदिये

- Apple TV ऐप

- ऐपल का आधिकारिक यूट्यूब चैनल

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

लाइनअप में शामिल होंगे ये मॉडल

कंपनी अपने प्लस मॉडल को बंद करने जा रही है और उसकी जगह नया Air मॉडल लेने वाला है। नए डिवाइस 9 सितंबर, 2025 को अनाउंस होंगे, इनके प्रीऑर्डर 12 सितंबर को शुरू होंगे और ग्लोबली ये 19 सितंबर को अवेलेबल हो सकते हैं। इस साल चार आईफोन मॉडल्स मार्केट का हिस्सा बनेंगे।

- iPhone 17

- iPhone 17 Air

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

देखने को मिल सकते हैं ये इनोवेशंस

सबसे ज्यादा चर्चा में iPhone 17 Air है, जिसे अब तक के सबसे पतले iPhone के तौर पर पेश किया जाएगा। इस साल स्टैंडर्ड iPhone 17 का डिस्प्ले 6.3 इंच का है और Pro का स्क्रीन साइज भी इतना ही होगा। iPhone 17 Air का डिस्प्ले 6.6 इंच का होगा और Pro Max में 6.9 इंच का सबसे बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इनमें एकदम नया कैमरा आईलैंड मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

कैमरा अपग्रेड्स की बात करें तो प्रो मॉडल्स में 48MP रियर कैमरा लेंसेज के अलावा 8x तक ऑप्टिकल जूम मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 24MP फ्रंट कैमरा दिया गया है और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से करने का विकल्प मिलेगा। नए डिवाइसेज में A19 और A19 Pro चिपसेट मिलेगा और Pro Max में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी 5000mAh मिल सकती है।

कंपनी नए डिवाइसेज iOS 19 के साथ लेकर आएगी और सॉफ्टवेयर से जुड़े कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इवेंट में Apple Watch Series 11 के अलावा नई Watch Ultra और AirPods Pro 3 भी लॉन्च हो सकते हैं।

Apple Apple Iphone IPhone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.