Apple Diwali सेल में iPhone 17, MacBook, Airpods, Watch धमाकेदार छूट; करें ₹10,000 तक की बचत

Apple ने भारत में Diwali ऑफर्स की घोषणा कर दी है। एप्पल की इस सेल में iPhone 17, MacBook, Apple Watch, iPad और AirPods पर कैशबैक, No-Cost EMI और एक्सचेंज लाभ का फायदा मिलेगा। जानिए किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा।

Wed, 24 Sep 2025 01:40 PM

त्योहारों का मौसम जैसे ही करीब आता है, टेक जगत में ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है। इस बार Apple ने भारत में अपने Diwali ऑफर्स के साथ बड़ी तैयारी की है, ताकि ग्राहकों को प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर बेहतर छूट मिल सकें। Apple की वेबसाइट और आधिकारिक स्टोर्स पर अब इंस्टेंट कैशबैक, नो-कास्ट EMI, ट्रेड-इन बॅलेंस और Free Engraving जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं।

यह ऑफर विशेष रूप से iPhone 17 सीरीज, MacBooks, Apple Watch, iPad, AirPods और अन्य डिवाइस के लिए लागू हैं। कंपनी ने यह घोषणा की है कि ये ऑफर्स 23 अक्टूबर 2025 तक मान्य होंगे। आइये डिटेल में आपको बताते हैं किस प्रोडक्ट पर क्या ऑफर्स है:

iPhone 17 पर ऑफर्स Apple के दिवाली ऑफर्स में iPhone 17, iPhone 17 Pro और Pro Max पर 5,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है। iPhone 17 Air पर भी ₹5,000 कैशबैक का ऑफर है।

iPhone 17 सीरीज को खरीदने वालों के लिए 9 या 12 महीने की No-Cost EMI सुविधा उपलब्ध है। पुराने iPhone को एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है।

iPhone 16, iPhone 16 Plus और iPhone 16E मॉडल पर भी कैशबैक दी जा रहा है जिससे 4,000 तक की छूट मिल जाएगी। इससे पुराने मॉडल अपग्रेड करना आसान हो जाता है।

Mac (MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Studio) पर ऑफर्स Mac पर भी यह ऑफर शानदार हैं। MacBook Air (13 और 15 इंच) तथा MacBook Pro (14 और 16 इंच) पर ₹10,000 कैशबैक दिया जा रहा है। iMac पर ₹5,000 कैशबैक की छूट है, और Mac Mini पर ₹4,000 की छूट उपलब्ध है। Mac Studio मॉडल पर भी ₹10,000 कैशबैक ऑफर है। Mac उत्पादों पर भी 12 महीने की No-Cost EMI की सुविधा है।

iPad और iPad Pro पर ऑफर्स iPad पर भी छूट है iPad Air (11 और 13 इंच) पर ₹4,000 का कैशबैक मिलेगा। iPad (मॉडल सामान्य) पर ₹3,000 की छूट और iPad Mini पर भी ₹3,000 की छूट दी जा रही है। iPad Pro मॉडल पर ₹4,000 की छूट मिल सकती है। यह ऑफर्स भी 12 महीने की EMI के साथ हैं।

Apple Watch पर ऑफर्स Apple Watch Ultra 3 पर ₹6,000 का कैशबैक ऑफर है, जबकि Apple Watch Series 11 पर ₹4,000 कैशबैक मिलेगा। Apple Watch SE 3 मॉडल पर ₹2,000 का कैशबैक ऑफर है। सभी वॉच मॉडल पर 12 महीने No-Cost EMI की सुविधा उपलब्ध है।