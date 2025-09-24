Apple Diwali सेल में iPhone 17, MacBook, Airpods, Watch धमाकेदार छूट; करें ₹10,000 तक की बचत Apple Diwali sale starts get huge offers cashbacks on iPhone 17 iphone 17 Pro Mac and Watch check all deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple Diwali sale starts get huge offers cashbacks on iPhone 17 iphone 17 Pro Mac and Watch check all deals

Apple Diwali सेल में iPhone 17, MacBook, Airpods, Watch धमाकेदार छूट; करें ₹10,000 तक की बचत

Apple ने भारत में Diwali ऑफर्स की घोषणा कर दी है। एप्पल की इस सेल में iPhone 17, MacBook, Apple Watch, iPad और AirPods पर कैशबैक, No-Cost EMI और एक्सचेंज लाभ का फायदा मिलेगा। जानिए किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:40 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

discount

13% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹69499

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

खरीदिये

Apple Diwali सेल में iPhone 17, MacBook, Airpods, Watch धमाकेदार छूट; करें ₹10,000 तक की बचत

त्योहारों का मौसम जैसे ही करीब आता है, टेक जगत में ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है। इस बार Apple ने भारत में अपने Diwali ऑफर्स के साथ बड़ी तैयारी की है, ताकि ग्राहकों को प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर बेहतर छूट मिल सकें। Apple की वेबसाइट और आधिकारिक स्टोर्स पर अब इंस्टेंट कैशबैक, नो-कास्ट EMI, ट्रेड-इन बॅलेंस और Free Engraving जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

discount

13% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹69499

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

खरीदिये

यह ऑफर विशेष रूप से iPhone 17 सीरीज, MacBooks, Apple Watch, iPad, AirPods और अन्य डिवाइस के लिए लागू हैं। कंपनी ने यह घोषणा की है कि ये ऑफर्स 23 अक्टूबर 2025 तक मान्य होंगे। आइये डिटेल में आपको बताते हैं किस प्रोडक्ट पर क्या ऑफर्स है:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

iPhone 17 पर ऑफर्स

Apple के दिवाली ऑफर्स में iPhone 17, iPhone 17 Pro और Pro Max पर 5,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है। iPhone 17 Air पर भी ₹5,000 कैशबैक का ऑफर है।

iPhone 17 सीरीज को खरीदने वालों के लिए 9 या 12 महीने की No-Cost EMI सुविधा उपलब्ध है। पुराने iPhone को एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है।

iPhone 16, iPhone 16 Plus और iPhone 16E मॉडल पर भी कैशबैक दी जा रहा है जिससे 4,000 तक की छूट मिल जाएगी। इससे पुराने मॉडल अपग्रेड करना आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:GST 2.0 का फायदा: Amazon-Flipkart पर ₹10,000 से कम में खरीदें ये 7 धाकड़ 5G फोन

Mac (MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Studio) पर ऑफर्स

Mac पर भी यह ऑफर शानदार हैं। MacBook Air (13 और 15 इंच) तथा MacBook Pro (14 और 16 इंच) पर ₹10,000 कैशबैक दिया जा रहा है। iMac पर ₹5,000 कैशबैक की छूट है, और Mac Mini पर ₹4,000 की छूट उपलब्ध है। Mac Studio मॉडल पर भी ₹10,000 कैशबैक ऑफर है। Mac उत्पादों पर भी 12 महीने की No-Cost EMI की सुविधा है।

iPad और iPad Pro पर ऑफर्स

iPad पर भी छूट है iPad Air (11 और 13 इंच) पर ₹4,000 का कैशबैक मिलेगा। iPad (मॉडल सामान्य) पर ₹3,000 की छूट और iPad Mini पर भी ₹3,000 की छूट दी जा रही है। iPad Pro मॉडल पर ₹4,000 की छूट मिल सकती है। यह ऑफर्स भी 12 महीने की EMI के साथ हैं।

Apple Watch पर ऑफर्स

Apple Watch Ultra 3 पर ₹6,000 का कैशबैक ऑफर है, जबकि Apple Watch Series 11 पर ₹4,000 कैशबैक मिलेगा। Apple Watch SE 3 मॉडल पर ₹2,000 का कैशबैक ऑफर है। सभी वॉच मॉडल पर 12 महीने No-Cost EMI की सुविधा उपलब्ध है।

AirPods, HomePod और अन्य एक्सेसरीज पर ऑफर्स

AirPods सीरीज पर भी छूट है AirPods Pro 3, AirPods 3, AirPods 4 और AirPods 4 with ANC पर ₹1,000 की छूट दी जा रही है। AirPods Max पर ₹4,000 की छूट मिलेगी। HomePod पर ₹2,000 का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है, साथ ही 6 महीने की No-Cost EMI भी उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:डॉल्बी साउंड, AI फीचर्स, 3 साल की वारंटी के साथ आए Haier के 65, 75, 100 इंच TV
Apple Apple Iphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.