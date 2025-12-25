Hindustan Hindi News
Apple ने 2025 में बंद किए iPhone समेत ये 25 डिवाइस, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

Apple ने 2025 में बंद किए iPhone समेत ये 25 डिवाइस, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

संक्षेप:

जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, Apple के प्रोडक्ट शेल्फ भी काफी बदल गया है। ऐप्पल ने चुपचाप लेकिन पक्के तौर पर, पिछले 12 महीनों में 25 डिवाइस और एक्सेसरीज को बंद कर दिया है। देखें लिस्ट में आपको डिवाइस तो नहीं है...

Dec 25, 2025 05:24 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, Apple के प्रोडक्ट शेल्फ भी काफी बदल गया है। ऐप्पल ने चुपचाप लेकिन पक्के तौर पर, पिछले 12 महीनों में 25 डिवाइस और एक्सेसरीज को बंद कर दिया है, जो कई जाने-पहचाने प्रोडक्ट लाइनअप के खत्म होने का संकेत है। कई प्रोडक्ट्स को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उनकी जगह अपडेटेड चिप वाले नए वर्जन आ जा चुके हैं। लिस्ट में आईफोन से लेकर एक्सेसरीज तक शामिल हैं। देखें लिस्ट में आपको डिवाइस तो नहीं है...

ऐप्पल ने 2025 में ये 25 डिवाइस बंद कर दिए हैं, देखें लिस्ट

iPhone

सबसे बड़ा बदलाव iPhone SE लाइनअप के खत्म होने से आया। ऐप्पल ने आईफोन 16e लॉन्च करने के बाद फरवरी में थर्ड-जेनरेशन आईफोन SE को बंद कर दिया, जिससे 2016 में शुरू हुआ एक चैप्टर खत्म हो गया। इस कदम के साथ, ऐप्पल अब होम बटन, टच आईडी, एलसीडी डिस्प्ले, 6-इंच से छोटी स्क्रीन या लाइटनिंग पोर्ट वाला कोई भी आईफोन नहीं बेचता है।

ओरिजिनल iPhone SE एक कॉम्पैक्ट फोन था, जिसमें आईफोन 5s का डिजाइन था और इसमें नया A9 चिप लगा था। बाद में यह 2020 और 2022 में आईफोन 8 डिजाइन पर आधारित मॉडल में बदल गया। जिन यूजर्स को छोटे फोन या टच आईडी पसंद थे, उनके लिए SE लाइन आखिरी सहारा था। 2025 में, वह सहारा आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹10,000 की छूट, Pixel 9a खरीदने का शानदार मौका, इस दिन खत्म हो रहा ऑफर

एक और चीज जो धीरे-धीरे खत्म हो रही है, वह है आईफोन प्लस। आईफोन 14 प्लस और आईफोन 15 प्लस दोनों को इस साल बंद कर दिया गया है, और आईफोन 16 प्लस का भी यही हाल होने वाला है। ऐसा लगता है कि ऐप्पल प्लस आइडिया को अल्ट्रा-थिन iPhone Air से बदल रहा है, और जल्द ही किसी और प्लस मॉडल के वापस आने की उम्मीद बहुत कम है।

कुल मिलाकर, ऐप्पल ने 2025 में सात आईफोन मॉडल बंद कर दिए हैं। इनमें iPhone 16 Pro Max और iPhone 16 Pro शामिल हैं, जिनकी जगह iPhone 17 Pro सीरीज ने ले ली, साथ ही iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14, iPhone 14 Plus और iPhone SE भी बंद कर दिए गए।

iPad

आईपैड के मामले में, 2025 में बड़े बदलावों के बजाय अंदरूनी अपग्रेड पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ऐप्पल ने ज्यादातर लाइनअप को तेज चिप्स के साथ रिफ्रेश किया, जबकि डिजाइन काफी हद तक वैसे ही रखे। नतीजतन, M4 चिप वाला iPad Pro, M2 चिप वाला iPad Air और 10th जेनरेशन का iPad, नए वेरिएंट आने के बाद बंद कर दिए गए।

Apple Watch

ऐप्पल वॉच के अपडेट भी इसी पैटर्न पर चले। जहां ऐप्पल वॉच सीरीज 11, सीरीड 10 से सिर्फ थोड़ा ही बेहतर था, वहीं ऐप्पल वॉच अल्ट्रा 3 और वॉच SE 3 में ज्यादा महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसका मतलब था कि ऐप्पल वॉच अल्ट्रा 2, ऐप्पल वॉच सीरीज 10, और ऐप्पल वॉच SE 2 को चुपचाप बंद कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस साल किसी भी नए मॉडल में नया चिप नहीं लाया गया, जिससे ये अपग्रेड बदलाव लाने वाले के बजाय दोहराव वाले ज्यादा लगे।

ये भी पढ़ें:डेटा ही डेटा, अब 225 रुपये के प्लान में मिलेगा कुल 90GB, इस कंपनी ने कराई मौज

Mac

मैक यूजर्स ने भी क्लीन-अप का एक दौर देखा। ऐप्पल ने नए कॉन्फिगरेशन पेश करने के बाद M2 मैक्स और M2 अल्ट्रा चिप वाले Mac Studio को बंद कर दिया, M4 चिप वाले 14-इंच मैकबुक प्रो को रिटायर कर दिया, और M3 चिप वाले 13-इंच और 15-इंच मैकबुक एयर दोनों मॉडल को धीरे-धीरे बंद कर दिया। यहां तक कि पुराने M2-बेस्ड 13-इंच मैकबुक एयर को भी आखिरकार बिक्री से हटा दिया गया।

एक्सेसरीज

कोर डिवाइस के अलावा, ऐप्पल ने अपनी एक्सेसरी लाइनअप में भी बदलाव किए। एयरपॉड्स प्रो 2 की जगह एयरपॉड्स प्रो 3 ने ले ली, M2 चिप वाले ओरिजिनल विजन प्रो की जगह नया वर्जन आया, और कई चार्जर और केबल को अपडेट किया गया। इसमें लाइटनिंग से 3.5 एमएम ऑडियो केबल का खत्म होना भी शामिल था। अब लगभग सभी डिवाइस में लाइटिंग पोर्ट को यूएसबी टाइप-सी पोर्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। इनमें से कुछ एक्सेसरी बदलाव कुछ खास मार्केट जैसे US, UK, भारत, जापान और कनाडा तक ही सीमित थे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple IPhone

