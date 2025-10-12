Apple ने हमेशा बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, यूजर्स से कहा- तुरंत सेव करें वीडियो, देखें स्टेप्स

Apple ने अपने एक पॉपुलर ऐप को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं क्लिप्स ऐप (Clips app) की। अब ऐप्पल ने घोषणा की है कि उसके क्लिप्स ऐप (Clips app) को अब अपडेट नहीं किया जाएगा। कंपनी ने इसे नए यूजर्स के लिए ऐप स्टोर से हटा दिया है।

Apple ने अपने एक पॉपुलर ऐप को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं क्लिप्स ऐप (Clips app) की। अब ऐप्पल ने घोषणा की है कि उसके क्लिप्स ऐप (Clips app) को अब अपडेट नहीं किया जाएगा। कंपनी ने इसे नए यूजर्स के लिए ऐप स्टोर से हटा दिया है। मौजूदा यूजर्स iOS 26 या iPadOS 26 और इससे पहले का वर्जन चलाने वाले डिवाइसेस पर ऐप का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, लेकिन कंपनी ने यूजर्स से सपोर्ट समाप्त होने से पहले अपने वीडियो सेव करने का आग्रह किया है।

बता दें कि, 2017 में लॉन्च हुआ Apple का Clips App एक मुफ्त iOS ऐप है, जिसे वीडियो एडिटिंग के लिए डिजाइन किया गया था। यह यूजर्स को आसानी से मजेदार वीडियो बनाने की सुविधा देता था। इसमें टेक्स्ट, इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, एनिमेटेड टाइटल्स, स्टिकर्स, मीमोजी और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वीडियो क्रिएट कर सकते थे।

क्लिप्स ऐप अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है 11 अक्टूबर, 2025 को पब्लिश एक ब्लॉग पोस्ट में, ऐप्पल ने पुष्टि की कि Clips ऐप को अब नए सिरे से डाउनलोड करना संभव नहीं है। जिन यूजर्स ने पहले इस ऐप को इंस्टॉल किया है, वे अभी भी ऐप स्टोर में अपने ऐप्पल अकाउंट से इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में ऐप को कोई अपडेट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

अपने क्लिप्स वीडियो कैसे सेव करें? ऐप्पल ने यूजर्स को अपने वीडियो सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे वीडियो को क्लिप्स प्रोजेक्ट्स के बजाय फिनिश्ड फाइल के रूप में सेव करें।

इफेक्ट्स के साथ वीडियो सेव करने के लिए:

1. क्लिप्स ऐप में वीडियो खोलें।

2. नीचे दाईं ओर दिए गए शेयर बटन पर टैप करें।

3. ऑप्शन्स पर टैप करें, फिर वीडियो पर।

4. जरूरत पड़ने पर आस्पेक्ट रेशियो जैसी सेटिंग्स एडजस्ट करें, फिर डन पर टैप करें।

5. सेव ऑप्शन सिलेक्ट करें।

- वीडियो को फोटो ऐप में स्टोर करने के लिए उसे सेव करें।

- iCloud ड्राइव या अपने डिवाइस जैसी कोई लोकेशन चुनने के लिए फाइल्स में सेव करें।

बिना किसी प्रभाव के क्लिप को कैसे सेव करें? जो लोग बिना किसी इफेक्ट्स के ओरिजनल को सेव करना चाहते हैं, उनके लिए ऐप्पल एक अलग तरीका प्रदान करता है:

1. क्लिप्स में प्रोजेक्ट खोलें।

2. प्रोजेक्ट में से एक क्लिप चुनें।

3. टूल्स पर बाईं ओर स्वाइप करें और क्लिप सेव पर टैप करें।

इससे क्लिप फोटो लाइब्रेरी में सेव हो जाती है और उसे क्लिप्स नाम के एक नए एल्बम में जोड़ दिया जाता है। अगर यह विकल्प मंद है, तो भी ओरिजनल क्लिप फोटो ऐप में मौजूद रह सकती हैं।

क्लिप्स ऐप के कुछ विकल्प क्या हैं?