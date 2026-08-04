₹79,900 का MacBook अब सिर्फ ₹38,900 में! जानिए कैसे मिलेगा इतना बड़ा डिस्काउंट
Apple Days Sale के दौरान MacBook Neo को बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के साथ इफेक्टिवली सिर्फ 38,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। जानिए इस डील की पूरी डिटेल और MacBook Neo के फीचर्स।
अगर आप कम बजट में MacBook खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Electronics Mart की Apple Days Sale के दौरान MacBook Neo को इफेक्टिवली सिर्फ 38,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए उपलब्ध है और इसमें बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और EMI जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
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MacBook Neo की कीमत में हाल ही में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। पहले इसकी कीमत 69,900 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 79,900 रुपये कर दिया गया। हालांकि Apple Days Sale में मिलने वाले ऑफर्स के बाद इसकी प्रभावी कीमत 38,900 रुपये तक पहुंच रही है। यानी ग्राहक मौजूदा कीमत की तुलना में करीब 41,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।
ऐसे मिलेगा 38,900 रुपये का ऑफर
Electronics Mart ने अभी इस डील का पूरा ब्रेकअप शेयर नहीं किया है, लेकिन कंपनी के मुताबिक इसमें चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 15,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक और 10,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा MacBook Neo को 3,826 रुपये प्रति माह की शुरुआती EMI पर भी खरीदा जा सकता है। यह ऑफर 1 अगस्त से 16 अगस्त तक चलने वाले Apple Days कैंपेन का हिस्सा है।
MacBook Neo के स्पेसिफिकेशंस
MacBook Neo में 13-इंच Liquid Retina IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ आती है। वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 1080p FaceTime HD कैमरा मिलता है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Apple A18 Pro चिपसेट, 8GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB या 512GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है। लैपटॉप macOS 26 Tahoe पर चलता है और इसमें Apple Intelligence फीचर्स भी दिए गए हैं।
बैटरी और कलर ऑप्शन
MacBook Neo में 36.5Wh बैटरी दी गई है, जिसे कंपनी के अनुसार एक बार चार्ज करने पर 16 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग और 11 घंटे तक वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लैपटॉप Silver, Blush, Citrus और Indigo रंगों में उपलब्ध है।
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सिर्फ MacBook ही नहीं, दूसरे Apple प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर
Apple Days Sale के दौरान केवल MacBook Neo ही नहीं, बल्कि iPhone, iPad, Apple Watch और AirPods पर भी आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार iPhone की प्रभावी शुरुआती कीमत एक्सचेंज ऑफर के साथ 29,700 रुपये से शुरू हो रही है, जबकि iPad को 40,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स पर भी आसान EMI विकल्प उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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