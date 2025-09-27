ऐप्पल ने बनाया ChatGPT जैसा आईफोन ऐप, ऐसा कर रहा कंपनी की मदद, सामने आई डिटेल apple created a chatgpt like iphone app named veritas to test its voice assistant siri, Gadgets Hindi News - Hindustan
apple created a chatgpt like iphone app named veritas to test its voice assistant siri

ऐप्पल ने बनाया ChatGPT जैसा आईफोन ऐप, ऐसा कर रहा कंपनी की मदद, सामने आई डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:24 AM
ऐप्पल ने बनाया ChatGPT जैसा आईफोन ऐप, ऐसा कर रहा कंपनी की मदद, सामने आई डिटेल

Apple ने ChatGPT जैसा ऐप तैयार कर लिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि ऐप्पल इंक ने अपने वॉयस असिस्टेंट सिरी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए चैटजीपीटी जैसा आईफोन ऐप बनाया है, जिसके अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी इस ऐप का इस्तेमाल इंटरनल टेस्टिंग के लिए कर रही है।

ऐप का नाम Veritas, यह इंटरनल टेस्टिंग टूल

यह ऐप, जिसे आंतरिक रूप से वेरिटास (लैटिन में "सत्य" के रूप में जाना जाता है) नाम दिया गया है, ऐप्पल कर्मचारियों को सिरी के नए AI-पावर्ड फीचर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से परखने की सुविधा देता है। इसे ईमेल और म्यूजिक समेत पर्सनल डेटा को सर्च करने और फोटो एडिटिंग जैसे इन-ऐप कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में केवल इंटरनल यूज के लिए होने के बावजूद, यह ऐप ऐप्पल के अपने वॉयस असिस्टेंट को नया रूप देने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रिपोर्ट के अनुसार, वेरिटास लोकप्रिय चैटबॉट फॉर्मेट की नकल करता है। यह ऐप्पल के नए इन-बिल्ट सिस्टम, लिनवुड पर आधारित है, जो ऐप्पल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को थर्ड पार्टी एआई प्रोवाइडर्स की तकनीक के साथ जोड़ता है।

ये भी पढ़ें:घर में लें थिएटर का मजा, 100 इंच का Smart TV लाया पॉपुलर ब्रांड, इतनी है कीमत

मार्च में आ सकता है अपडेटेड सिरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि अपडेटेड सिरी अब मार्च की शुरुआत में रिलीज होने वाला है। इसका सक्सेसफुल रोलआउट प्रतिस्पर्धी एआई सिनेरियो में ऐप्पल की स्थिति को मजबूत कर सकता है, जबकि कमियों के कारण गूगल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रतिद्वंद्वियों को आगे निकलने का मौका मिल सकता है।

आने वाले साल में एआई क्षमताओं को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज होने की उम्मीद है, जिसका असर स्मार्टफोन खरीदने के फैसलों पर पड़ेगा। इसके बावजूद, ऐप्पल ने इस महीने की शुरुआत में आईफोन 17 लॉन्च करते समय अपनी इन-हाउस एआई प्रगति पर जोर नहीं दिया है।

ऐप्पल ने बड़े एआई डेवलपर्स के साथ साझेदारी की भी संभावनाएं तलाशी हैं। ओपनएआई और एंथ्रोपिक के साथ शुरुआती बातचीत के बाद, गूगल के साथ उसके जेमिनी एआई प्लेटफॉर्म के एक कस्टमाइज्ड वर्जन को लागू करने के लिए भी बातचीत की है।

आंतरिक रूप से, कंपनी ने अपनी एआई स्ट्रैटजी में भी बदलाव किया है। एआई चीफ जॉन गियानंद्रिया और कुछ सहायर कर्मचारी जा चुके हैं और सिरी काम कामकाज देखने वाली रॉबी वॉकर भी जल्द कंपनी छोड़ेंगे। वॉकर की पुरानी टीम, जो अब एआई-बेस्ड सर्च फंक्शन पर ध्यान दे रही है, अपग्रेडेड असिस्टेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अन्य डिवाइस में भी AI

सिरी के अलावा, ऐप्पल कथित तौर पर अपने होमपॉड स्पीकर, ऐप्पल टीवी और वेब सर्च फंक्शनैलिटी के लिए भी एआई-पावर्ड इम्प्रूवमेंट्स पर काम कर रहा है। टिम कुक ने एआई को "दशकों में सबसे बड़ा परिवर्तन" कहा है और ऐप्पल के इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

वेरिटास ऐप, हालांकि पब्लिक रिलीज के लिए नहीं है, ऐप्पल को यह मूल्यांकन करने के लिए एक बेस प्रदान करता है कि कैसे एआई-पावर्ड कन्वर्सेशन डिवाइस नेविगेशन और यूजर इंटरैक्शन में सुधार कर सकता है, जिससे ज्यादा बुद्धिमान, रिस्पॉन्सिव सिरी इंटरफेस तैयार किया जा सके।

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.