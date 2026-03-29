इस साल लगभग 11 डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, लिस्ट में iPhone 18 Pro, iPad 12 भी

Mar 29, 2026 01:53 pm IST

Apple इस साल बाजार में ढेर सारे डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस साल के आखिर तक लगभग 11 नए डिवाइस पेश कर सकता है, जिनमें कंपनी की लगभग हर प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरी शामिल होगी।

Apple इस साल बाजार में ढेर सारे डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि Apple के लिए साल की शुरुआत पहले से ही काफी व्यस्त रही हो, लेकिन अब सामने आए नए लीक्स से पता चलता है कि कंपनी आने वाले महीनों में और भी बड़े पैमाने पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस साल के आखिर तक लगभग 11 नए डिवाइस पेश कर सकता है, जिनमें कंपनी की लगभग हर प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरी शामिल होगी।

इस संभावित लाइनअप में नए iPhone, iPad, Mac और Apple Watch मॉडल शामिल हैं, साथ ही कुछ पूरी तरह से नए डिवाइस भी जोड़े गए हैं। हालांकि Apple ने इनमें से किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिन डिवाइसों की चर्चा हो रही है, उनसे इस बात का मोटा-मोटा अंदाजा लग जाता है कि 2026 में कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन कितनी भरी-पूरी हो सकती है।

Apple जल्द ही iPhone 18 Pro और 18 Pro Max मॉडल लॉन्च कर सकता है। सभी संभावित लॉन्च में, iPhone 18 Pro सीरीज के आकर्षण का केंद्र रहने की संभावना है। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max, दोनों में ही काफी सुधार देखने को मिल सकते हैं, खास तौर पर डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में।

कहा जा रहा है कि Apple, Face ID के कंपोनेंट्स को डिस्प्ले के नीचे ले जाकर एक ज्यादा साफ-सुथरे फ्रंट डिजाइन पर काम कर रहा है। अगर यह बदलाव फाइनल प्रोडक्ट में शामिल होता है, तो मौजूदा Dynamic Island या तो और छोटा हो सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है। ऐसे में, फ्रंट कैमरा एक छोटे से कटआउट के अंदर हो सकता है, जिससे यूजर्स को स्क्रीन पर ज्यादा बिना रुकावट वाली जगह मिलेगी।

कैमरा अपग्रेड पर भी चर्चा हो रही है। Pro मॉडल्स में पीछे के लेंसों में से किसी एक पर वेरिएबल अपर्चर दिया जा सकता है, जिससे तस्वीरों में लाइटिंग और डेप्थ पर बेहतर कंट्रोल मिल सकेगा। इसके अलावा, एक नए सेंसर के भी हिंट मिल रहे हैं, जो कम रोशनी वाली स्थितियों में इमेज क्वालिटी को बेहतर बना सकता है।

अंदर की बात करें तो, iPhone 18 Pro मॉडल्स के एक नई A20 Pro चिप पर चलने की उम्मीद है। इस अपग्रेड से बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा कुशलता मिल सकती है, साथ ही ऑन-डिवाइस AI फीचर्स के लिए भी मजबूत सपोर्ट मिलेगा। Pro Max वर्जन में एक बड़ी बैटरी भी हो सकती है, जिसके लिए डिजाइन को थोड़ा मोटा करना पड़ सकता है।

कहा जा रहा है कि Apple इस साल 9 और डिवाइस लॉन्च करेगा: पूरी लिस्ट Pro मॉडल्स के अलावा, माना जा रहा है कि Apple एक फोल्डेबल iPhone भी डेवलप कर रहा है। इस डिवाइस में एक बड़ी इंटरनल डिस्प्ले और एक सेकेंडरी आउटर स्क्रीन होने की उम्मीद है, साथ ही इसमें मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर फीचर्स भी होंगे।

बाकी संभावित लॉन्च में iPad लाइनअप के अपडेट शामिल हैं। iPad 12 एक तेज चिप और Apple Intelligence के सपोर्ट के साथ आ सकता है, जबकि iPad mini में OLED डिस्प्ले और बेहतर बिल्ड क्वालिटी जैसे अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।

Mac डिवाइस भी इस रूमर्ड लिस्ट का हिस्सा हैं। Mac Studio, Mac mini और iMac में अगली पीढ़ी की M5 चिप्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, अफवाह यह भी है कि Apple, एक नए डिजाइन वाले MacBook Pro पर भी काम कर रहा है, जिसमें OLED डिस्प्ले होगा; हालांकि, यह डिवाइस साल के आखिर में आ सकता है।

ऐप्पल नए Wearables भी लाइनअप में शामिल कर सकता है। Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra को भी नए हार्डवेयर के साथ अपडेट किए जाने की उम्मीद है।

इनके अलावा, कहा जा रहा है कि Apple एक स्मार्ट होम हब लाने की योजना बना रहा है, साथ ही Apple TV और HomePod डिवाइस के लिए अपडेट भी लाएगा। ये प्रोडक्ट्स तब आ सकते हैं, जब कंपनी Siri का ज्यादा पर्सनलाइज्ड वर्जन पेश करेगी।