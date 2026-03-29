Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस साल लगभग 11 डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, लिस्ट में iPhone 18 Pro, iPad 12 भी

Mar 29, 2026 01:53 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Apple इस साल बाजार में ढेर सारे डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस साल के आखिर तक लगभग 11 नए डिवाइस पेश कर सकता है, जिनमें कंपनी की लगभग हर प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरी शामिल होगी।

इस साल लगभग 11 डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, लिस्ट में iPhone 18 Pro, iPad 12 भी

Apple इस साल बाजार में ढेर सारे डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि Apple के लिए साल की शुरुआत पहले से ही काफी व्यस्त रही हो, लेकिन अब सामने आए नए लीक्स से पता चलता है कि कंपनी आने वाले महीनों में और भी बड़े पैमाने पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस साल के आखिर तक लगभग 11 नए डिवाइस पेश कर सकता है, जिनमें कंपनी की लगभग हर प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरी शामिल होगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro Max

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
  • check6.9-inch Display Size

₹169990

और जाने

Apple iPhone 18 Fold

Apple iPhone 18 Fold

  • check12 GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check5.8/7.8-inch Display Size

₹199990

और जाने

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

  • check12GB RAM
  • check128GB/512GB/1TB Storage
  • check6.2 inch Display Size

₹143990

और जाने

Apple iPhone 18 Air

Apple iPhone 18 Air

  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

इस संभावित लाइनअप में नए iPhone, iPad, Mac और Apple Watch मॉडल शामिल हैं, साथ ही कुछ पूरी तरह से नए डिवाइस भी जोड़े गए हैं। हालांकि Apple ने इनमें से किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिन डिवाइसों की चर्चा हो रही है, उनसे इस बात का मोटा-मोटा अंदाजा लग जाता है कि 2026 में कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन कितनी भरी-पूरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:अगले हफ्ते आ रहे चार धांसू फोन, लिस्ट में OnePlus और 200MP कैमरे वाला फोन भी

Apple जल्द ही iPhone 18 Pro और 18 Pro Max मॉडल लॉन्च कर सकता है।

सभी संभावित लॉन्च में, iPhone 18 Pro सीरीज के आकर्षण का केंद्र रहने की संभावना है। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max, दोनों में ही काफी सुधार देखने को मिल सकते हैं, खास तौर पर डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में।

कहा जा रहा है कि Apple, Face ID के कंपोनेंट्स को डिस्प्ले के नीचे ले जाकर एक ज्यादा साफ-सुथरे फ्रंट डिजाइन पर काम कर रहा है। अगर यह बदलाव फाइनल प्रोडक्ट में शामिल होता है, तो मौजूदा Dynamic Island या तो और छोटा हो सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है। ऐसे में, फ्रंट कैमरा एक छोटे से कटआउट के अंदर हो सकता है, जिससे यूजर्स को स्क्रीन पर ज्यादा बिना रुकावट वाली जगह मिलेगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max

  • checkBlack
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹42999

₹50999

खरीदिये

discount

25% OFF

POCO X8 Pro 5G

POCO X8 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inch Display Size
flipkart-logo

₹32999

₹43999

खरीदिये

discount

25% OFF

POCO X8 Pro 5G

POCO X8 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inch Display Size
flipkart-logo

₹32999

₹43999

खरीदिये

discount

34% OFF

IQOO Z11x 5G

IQOO Z11x 5G

  • checkPrismatic Green
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18998

₹28999

खरीदिये

discount

18% OFF

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹139999

₹169999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:करोड़ों iPhone यूजर्स खतरे में, चोरी हो सकता है पर्सनल डेटा, सरकार की चेतावनी

कैमरा अपग्रेड पर भी चर्चा हो रही है। Pro मॉडल्स में पीछे के लेंसों में से किसी एक पर वेरिएबल अपर्चर दिया जा सकता है, जिससे तस्वीरों में लाइटिंग और डेप्थ पर बेहतर कंट्रोल मिल सकेगा। इसके अलावा, एक नए सेंसर के भी हिंट मिल रहे हैं, जो कम रोशनी वाली स्थितियों में इमेज क्वालिटी को बेहतर बना सकता है।

अंदर की बात करें तो, iPhone 18 Pro मॉडल्स के एक नई A20 Pro चिप पर चलने की उम्मीद है। इस अपग्रेड से बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा कुशलता मिल सकती है, साथ ही ऑन-डिवाइस AI फीचर्स के लिए भी मजबूत सपोर्ट मिलेगा। Pro Max वर्जन में एक बड़ी बैटरी भी हो सकती है, जिसके लिए डिजाइन को थोड़ा मोटा करना पड़ सकता है।

कहा जा रहा है कि Apple इस साल 9 और डिवाइस लॉन्च करेगा: पूरी लिस्ट

Pro मॉडल्स के अलावा, माना जा रहा है कि Apple एक फोल्डेबल iPhone भी डेवलप कर रहा है। इस डिवाइस में एक बड़ी इंटरनल डिस्प्ले और एक सेकेंडरी आउटर स्क्रीन होने की उम्मीद है, साथ ही इसमें मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर फीचर्स भी होंगे।

बाकी संभावित लॉन्च में iPad लाइनअप के अपडेट शामिल हैं। iPad 12 एक तेज चिप और Apple Intelligence के सपोर्ट के साथ आ सकता है, जबकि iPad mini में OLED डिस्प्ले और बेहतर बिल्ड क्वालिटी जैसे अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।

Mac डिवाइस भी इस रूमर्ड लिस्ट का हिस्सा हैं। Mac Studio, Mac mini और iMac में अगली पीढ़ी की M5 चिप्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, अफवाह यह भी है कि Apple, एक नए डिजाइन वाले MacBook Pro पर भी काम कर रहा है, जिसमें OLED डिस्प्ले होगा; हालांकि, यह डिवाइस साल के आखिर में आ सकता है।

ऐप्पल नए Wearables भी लाइनअप में शामिल कर सकता है। Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra को भी नए हार्डवेयर के साथ अपडेट किए जाने की उम्मीद है।

इनके अलावा, कहा जा रहा है कि Apple एक स्मार्ट होम हब लाने की योजना बना रहा है, साथ ही Apple TV और HomePod डिवाइस के लिए अपडेट भी लाएगा। ये प्रोडक्ट्स तब आ सकते हैं, जब कंपनी Siri का ज्यादा पर्सनलाइज्ड वर्जन पेश करेगी।

हालांकि, लॉन्च की टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह हिंट देती है कि ऐप्पल कई प्रोडक्ट अनाउंटमेंट से भरे एक साल की तैयारी कर रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple IPhone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।