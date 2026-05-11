Apple फैन्स को झटका, बंद हो सकता है सबसे सस्ता MacBook Neo मॉडल, यहां मिल रहा ₹12000 सस्ता
Apple MacBook Neo का किफायती 256GB स्टोरेज वेरिएंट बंद कर सकता है। टिम कूपलन ने अपने हालिया न्यूजलेटर में इस बात का दावा किया है। Amazon पर चल रही Great Summer Sale में यह 12000 सस्ता मिल रहा है। देखें कीमत और फीचर्स की डिटेल
ऐप्पल यूजर्स को एक बड़ा झटका लगाने वाला है। खबर है कि भारत में ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप, MacBook Neo, जल्द ही बंद हो सकता है। ऐप्पल को मेमोरी की बढ़ती कीमतों और दूसरे कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से, कंपनी को अपने मार्जिन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती लागत से प्रोडक्ट की मांग पर दबाव पड़ेगा, और यह कंपनी के लिए एक समस्या बन सकती है। टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, टिम कूपलन ने अपने हालिया न्यूजलेटर में लिखा कि Apple MacBook Neo के किफायती 256GB वाले वर्जन को बंद कर सकता है।
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कंपनी बंद कर सकती है 256GB वेरिएंट
इस लैपटॉप का सस्ता वेरिएंट भारत में 256GB स्टोरेज के साथ 69,900 रुपये में उपलब्ध है। इसलिए, Apple इस वेरिएंट को बंद कर सकता है, और आने वाले दिनों में केवल 512GB वाला वेरिएंट ही बेच सकता है। ऐसा प्रोडक्ट पर मार्जिन बनाए रखने और प्रीमियम डिवाइस की बिक्री को ऊंचा रखने के लिए किया जा रहा है। 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले MacBook Neo की कीमत भारत में 79,900 रुपये है।
टिम कुक ने 30 अप्रैल की अर्निंग्स कॉल में कहा कि Apple को MacBook Neo के लिए सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। DRAM की बढ़ती कीमतें इसका एक बड़ा कारण हैं। इसी वजह से कंपनी यह फैसला ले सकती है। ध्यान दें कि Apple ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट अभी भी दुनियाभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
अमेजन सेल में 12,000 सस्ता मिल रहा MacBook Neo
Amazon पर चल रही Great Summer Sale में फिलहाल यह बड़े डिस्काउंट के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध है। MacBook Neo भारत में 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन Amazon Great Summer Sale के दौरान खरीदार इसे 61,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इस प्राइस कट से सीधे 7,910 रुपये की बचत हो रही है।
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ग्राहक HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन पर, अमेजन 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दे रहा है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और घटकर 57,990 रुपये हो जाती है। इस तरह, ग्राहक अमेजन ग्रेट समर सेल के दौरान MacBook Neo की खरीद पर कुल 11,910 रुपये की बचत कर सकते हैं।
13 इंच डिस्प्ले, दमदार साउंड वाले स्पीकर भी
ऐप्पल का नया मैकबुक नियो, आईफोन 16 प्रो मॉडल में मिलने वाले A18 प्रो चिप पर चलता है और दावा है यह चिप, इंटेल कोर अल्ट्रा 5 चिप वाले विंडोज पीसी की तुलना में रेगुलर कामों में 50 प्रतिशत तक तेज है, जबकि कुछ AI कामों के लिए तीन गुना तक तेज परफॉर्मेंस देता है। लैपटॉप 8GB की यूनिफाइड मेमोरी और 256GB या 512GB एसएसडी स्टोरेज से लैस है। मैकबुक एयर के विपरीत, आप मैकबुक नियो को अधिक रैम के साथ कॉन्फिगर नहीं कर सकते हैं।
मैकबुक नियो में 13-इंच (2,408×1,506 पिक्सल) लिक्विड रेटिना आईपीएस डिस्प्ले है और इसकी पिक्सेल डेंसिटी 219 पीपीआई है। इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड है और 512GB मॉडल टच आईडी को भी सपोर्ट करता है। हाल ही में लॉन्च हुए मैकबुक एयर की तरह, यह ऐप्पल के लेटेस्ट macOS Tahoe पर चलता है। इसमें 1080p फेसटाइम एचडी वेबकैम है और इसमें वॉयस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम माइक्रोफोन मोड के साथ डुअल माइक ऐरे है। इसमें डोल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्पीकर सेटअप और स्पैटियल ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है।
लैपटॉप में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट
मैकबुक नियो वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 6 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और इसमें एक USB 3.0 Type-C पोर्ट (4K रिजॉल्यूशन पर एक एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए नेटिव DisplayPort 1.4 के साथ) और एक USB 2.0 Type-C पोर्ट है - ये दोनों पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एक हेडफोन जैक भी है, जो लेफ्ट किनारे पर है। मैकबुक नियो में 36.5Wh की बैटरी है जिसे 20W USB Type-C एडॉप्टर का इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकता है, जो डिवाइस के साथ 1.5m USB Type-C चार्जिंग केबल के साथ आता है। ऐप्पल का कहना है कि लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 11 घंटे तक वेब ब्राउजिंग या 16 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग दे सकता है। सिर्फ 1.23 किलोग्राम वजनी इस लैपटॉप का साइज 297.5×206.4×12.7 एमएम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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