Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple confirmed ios 26.2 update arrive in december check new feature list

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

iPhone यूजर्स खुशखबरी, इसी महीने आ रहा iOS 26.2 अपडेट, मिलेंगे इतने सारे नए फीचर्स

iPhone यूजर्स खुशखबरी, इसी महीने आ रहा iOS 26.2 अपडेट, मिलेंगे इतने सारे नए फीचर्स

संक्षेप:

अगर आप भी Apple iPhone चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बस कुछ दिनों में आपके आईफोन में ढेर सारे नए फीचर्स दस्तक देने वाले हैं। कंपनी ने कंफर्म किया है कि iOS 26.2 दिसंबर में आएगा, जिसमें कुछ स्टाइलिश अपग्रेड, स्मार्ट हेल्थ टूल्स और ऐप्पल के इकोसिस्टम में छोटे लेकिन काम के बदलाव होंगे।

Dec 12, 2025 05:40 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आप भी Apple iPhone चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बस कुछ दिनों में आपके आईफोन में ढेर सारे नए फीचर्स दस्तक देने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल इस साल को आईफोन यूजर्स के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करके खत्म कर रहा है। उम्मीद है कि ऐप्पल का यह न्यू-ईयर गिफ्ट यूजर्स को पसंद आएगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि iOS 26.2 दिसंबर में आएगा, जिसमें कुछ स्टाइलिश अपग्रेड, स्मार्ट हेल्थ टूल्स और ऐप्पल के इकोसिस्टम में छोटे लेकिन काम के बदलाव होंगे। नए लॉक स्क्रीन इफेक्ट से लेकर ग्लोइंग स्क्रीन नोटिफिकेशन और बेहतर स्लीप ट्रैकिंग तक, यह अपडेट खूबसूरती के साथ प्रैक्टिकैलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बीनेशन है। आइए एक नजर डालते हैं कि अपकमिंग अपडेट अपने साथ कौन-कौन से नए फीचर्स लेकर आएगा...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

लिक्विड ग्लास स्लाइडर

iOS 26.2 में सबसे खास विजुअल फीचर लिक्विड ग्लास स्लाइडर है, जो आपकी लॉक स्क्रीन की खूबसूरती को बेहतर बनाने का एक नया तरीका है। पहले, यूजर्स लिक्विड ग्लास इफेक्ट के लिए सिर्फ 'क्लियर' और 'टिंटेड' मोड के बीच स्विच कर सकते थे, यह फीचर iOS 26.1 में जोड़ा गया था। अब, ऐप्पल आपको यह कंट्रोल करने दे रहा है कि आपकी घड़ी कितनी ट्रांसपेरेंट या फ्रॉस्टेड दिखे, इसके लिए लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मेनू में एक नया ओपेसिटी स्लाइडर है।

यह छोटा सा बदलाव उन यूजर्स के लिए बहुत बड़ा फर्क लाता है जिन्हें पर्सनलाइजेशन पसंद है। अब आप टाइम डिस्प्ले को अपने वॉलपेपर पर एकदम शार्प दिखा सकते हैं या इसे धुंधला कर सकते हैं जो ऐप्पल की बेहतर डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाता हो।

read moreये भी पढ़ें:
16GB रैम और 50MP के तीन कैमरों से लैस होगा यह वीवो का छोटू फोन, सामने आई डिटेल

स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन

ऐप्पल एक नए स्क्रीन फ्लैश फॉर नोटिफिकेशन्स फीचर के साथ ब्राइटनेस को भी बढ़ा रहा है । अब तक, iPhones में विजुअल अलर्ट के लिए सिर्फ रियर कैमरे का LED फ्लैश ही इस्तेमाल किया जा सकता था, यह उन लोगों के लिए एक मददगार टूल है जो साइलेंट नोटिफिकेशन क्यू पसंद करते हैं। iOS 26.2 के साथ, अब जब आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो पूरी स्क्रीन फ्लैश हो सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन आते ही आपका आईफोन एक दिखने वाली पल्स के साथ जल उठेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई जरूरी मैसेज मिस न हो। यह फीचर सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी ऑडियो और विजुअल फ्लैश फॉर अलर्ट्स में है, जहां यूजर्स LED फ्लैश, स्क्रीन फ्लैश, या दोनों में से चुन सकते हैं, या वे इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं।

स्मार्ट स्लीप ट्रैकिंग

हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार हो रहा है। ऐप्पल ने iOS 26.2 और watchOS 26.2 में स्लीप स्कोर रेंज को बदला है ताकि रियल वर्ल्ड स्लीप क्वालिटी को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके। कैटेगरी अब बहुत कम (0–40) से लेकर बहुत ज्यादा (96–100) तक हैं, जो पिछले वर्जन की छोटी रेंज की जगह लेती हैं।

बताया जा रहा है कि नया सिस्टम आपके सोने के समय को ज्यादा सही तरीके से मापेगा। यह यह भी मापेगा कि आपके सोने का पैटर्न कितना एक जैसा है, और आप रात में कितनी बार जागते हैं। स्लीप स्कोर आईफोन पर हेल्थ ऐप और ऐप्पल वॉच पर स्लीप ऐप में देखे जा सकते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
16GB रैम और 108MP कैमरा, मात्र ₹9299 में मिल रहा धाकड़ 5G फोन, Amazon पर मची लूट

इस बीच, रिमाइंडर्स ऐप में एक प्रैक्टिकल अपग्रेड आया है: अब आप खास रिमाइंडर्स के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। टाइम चुनकर और 'अर्जेंट' ऑप्शन पर टॉगल करके, यूजर्स तय समय पर सही अलार्म साउंड चालू कर देंगे, यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो टाइम-सेंसिटिव कामों के लिए रिमाइंडर्स पर भरोसा करते हैं।

म्यूजिक पसंद करने वाले भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि Apple Music अब ऑफलाइन लिरिक्स को सपोर्ट करता है। आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, जिससे लंबी फ्लाइट और खराब सिग्नल से मूड खराब होने की संभावना कम हो जाती है।

आखिर में, Apple News ऐप में एक नया 'Following' सेक्शन जोड़ा गया है, साथ ही स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, पजल्स, बिजनेस और फूड जैसे खास टॉपिक्स के लिए क्विक-एक्सेस बटन भी हैं, जिससे रीडर्स एक ही नजर में अपनी पसंद की चीजों के करीब रह सकते हैं।

iOS 26.2 की लॉन्च डेट

हालांकि iOS 26.2 पूरी तरह से बदलाव नहीं है, लेकिन यह ध्यान से बनाया गया एक रिफ्रेश है जो आईफोन एक्सपीरियंस के कई पहलुओं को बेहतर बनाता है। नए लॉक स्क्रीन इफेक्ट, विजुअल नोटिफिकेशन, बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग और ऑफलाइन फीचर के साथ, ऐप्पल पर्सनलाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी और रोजाना की सुविधा पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। इसके इस महीने के आखिर में रोलआउट होने की उम्मीद है। iOS 26.2 एक ऐसा अपडेट है जो बड़े बदलावों के लिए भले ही सुर्खियां न बटोरे, लेकिन चुपचाप आपके आईफोन को ज्यादा स्मार्ट, स्मूथ और ज्यादा आप जैसा महसूस कराएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।