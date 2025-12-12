iPhone यूजर्स खुशखबरी, इसी महीने आ रहा iOS 26.2 अपडेट, मिलेंगे इतने सारे नए फीचर्स

संक्षेप: अगर आप भी Apple iPhone चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बस कुछ दिनों में आपके आईफोन में ढेर सारे नए फीचर्स दस्तक देने वाले हैं। कंपनी ने कंफर्म किया है कि iOS 26.2 दिसंबर में आएगा, जिसमें कुछ स्टाइलिश अपग्रेड, स्मार्ट हेल्थ टूल्स और ऐप्पल के इकोसिस्टम में छोटे लेकिन काम के बदलाव होंगे।

अगर आप भी Apple iPhone चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बस कुछ दिनों में आपके आईफोन में ढेर सारे नए फीचर्स दस्तक देने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल इस साल को आईफोन यूजर्स के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करके खत्म कर रहा है। उम्मीद है कि ऐप्पल का यह न्यू-ईयर गिफ्ट यूजर्स को पसंद आएगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि iOS 26.2 दिसंबर में आएगा, जिसमें कुछ स्टाइलिश अपग्रेड, स्मार्ट हेल्थ टूल्स और ऐप्पल के इकोसिस्टम में छोटे लेकिन काम के बदलाव होंगे। नए लॉक स्क्रीन इफेक्ट से लेकर ग्लोइंग स्क्रीन नोटिफिकेशन और बेहतर स्लीप ट्रैकिंग तक, यह अपडेट खूबसूरती के साथ प्रैक्टिकैलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बीनेशन है। आइए एक नजर डालते हैं कि अपकमिंग अपडेट अपने साथ कौन-कौन से नए फीचर्स लेकर आएगा...

लिक्विड ग्लास स्लाइडर iOS 26.2 में सबसे खास विजुअल फीचर लिक्विड ग्लास स्लाइडर है, जो आपकी लॉक स्क्रीन की खूबसूरती को बेहतर बनाने का एक नया तरीका है। पहले, यूजर्स लिक्विड ग्लास इफेक्ट के लिए सिर्फ 'क्लियर' और 'टिंटेड' मोड के बीच स्विच कर सकते थे, यह फीचर iOS 26.1 में जोड़ा गया था। अब, ऐप्पल आपको यह कंट्रोल करने दे रहा है कि आपकी घड़ी कितनी ट्रांसपेरेंट या फ्रॉस्टेड दिखे, इसके लिए लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मेनू में एक नया ओपेसिटी स्लाइडर है।

यह छोटा सा बदलाव उन यूजर्स के लिए बहुत बड़ा फर्क लाता है जिन्हें पर्सनलाइजेशन पसंद है। अब आप टाइम डिस्प्ले को अपने वॉलपेपर पर एकदम शार्प दिखा सकते हैं या इसे धुंधला कर सकते हैं जो ऐप्पल की बेहतर डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाता हो।

स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन ऐप्पल एक नए स्क्रीन फ्लैश फॉर नोटिफिकेशन्स फीचर के साथ ब्राइटनेस को भी बढ़ा रहा है । अब तक, iPhones में विजुअल अलर्ट के लिए सिर्फ रियर कैमरे का LED फ्लैश ही इस्तेमाल किया जा सकता था, यह उन लोगों के लिए एक मददगार टूल है जो साइलेंट नोटिफिकेशन क्यू पसंद करते हैं। iOS 26.2 के साथ, अब जब आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो पूरी स्क्रीन फ्लैश हो सकती है।

इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन आते ही आपका आईफोन एक दिखने वाली पल्स के साथ जल उठेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई जरूरी मैसेज मिस न हो। यह फीचर सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी ऑडियो और विजुअल फ्लैश फॉर अलर्ट्स में है, जहां यूजर्स LED फ्लैश, स्क्रीन फ्लैश, या दोनों में से चुन सकते हैं, या वे इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं।

स्मार्ट स्लीप ट्रैकिंग हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार हो रहा है। ऐप्पल ने iOS 26.2 और watchOS 26.2 में स्लीप स्कोर रेंज को बदला है ताकि रियल वर्ल्ड स्लीप क्वालिटी को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके। कैटेगरी अब बहुत कम (0–40) से लेकर बहुत ज्यादा (96–100) तक हैं, जो पिछले वर्जन की छोटी रेंज की जगह लेती हैं।

बताया जा रहा है कि नया सिस्टम आपके सोने के समय को ज्यादा सही तरीके से मापेगा। यह यह भी मापेगा कि आपके सोने का पैटर्न कितना एक जैसा है, और आप रात में कितनी बार जागते हैं। स्लीप स्कोर आईफोन पर हेल्थ ऐप और ऐप्पल वॉच पर स्लीप ऐप में देखे जा सकते हैं।

इस बीच, रिमाइंडर्स ऐप में एक प्रैक्टिकल अपग्रेड आया है: अब आप खास रिमाइंडर्स के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। टाइम चुनकर और 'अर्जेंट' ऑप्शन पर टॉगल करके, यूजर्स तय समय पर सही अलार्म साउंड चालू कर देंगे, यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो टाइम-सेंसिटिव कामों के लिए रिमाइंडर्स पर भरोसा करते हैं।

म्यूजिक पसंद करने वाले भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि Apple Music अब ऑफलाइन लिरिक्स को सपोर्ट करता है। आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, जिससे लंबी फ्लाइट और खराब सिग्नल से मूड खराब होने की संभावना कम हो जाती है।

आखिर में, Apple News ऐप में एक नया 'Following' सेक्शन जोड़ा गया है, साथ ही स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, पजल्स, बिजनेस और फूड जैसे खास टॉपिक्स के लिए क्विक-एक्सेस बटन भी हैं, जिससे रीडर्स एक ही नजर में अपनी पसंद की चीजों के करीब रह सकते हैं।