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नहीं देखा होगा ऐसा iPhone, पहला जिसमें 7 इंच की बॉर्डरलेस स्क्रीन, यह होगा नाम

By Arpit Soni
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Apple अपने फैन्स के लिए अपना सबसे यूनिक आईफोन ला रहा है। कहा जा रहा है कि अपनी 20वीं एनिवर्सरी पर कंपनी 7 इंच बॉर्डरलेस स्क्रीन वाला iPhone ला सकती है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने इस बात की जानकारी दी है। आप भी देखें क्या होगा खास

नहीं देखा होगा ऐसा iPhone, पहला जिसमें 7 इंच की बॉर्डरलेस स्क्रीन, यह होगा नाम

iPhone फैन्स को अब तक का सबसे यूनिक आईफोन मॉडल दिखने को मिलने वाला है। इसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे तो ऐप्पल के 20वीं एनिवर्सरी वाले iPhone में अभी भी लगभग एक साल का समय है, लेकिन लीक से पहले ही हिंट मिल रहे हैं कि यह कंपनी का कई सालों में सबसे बड़ा डिजाइन अपग्रेड हो सकता है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी अपनी अब तक की सबसे बड़ी iPhone डिस्प्ले की टेस्टिंग कर रही है, जिसका साइज लगभग 6.96 इंच है; अगर यह ग्राहकों तक पहुंचत है, तो इसे 7-इंच डिस्प्ले के तौर पर बेचा जा सकता है। यह जानकारी जाने-माने चीनी टिप्स्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' से मिली है, जिनका कहना है कि ऐप्पल अंदरूनी तौर पर इस बड़े पैनल की टेस्टिंग कर रही है। लीक के अनुसार, प्रोटोटाइप का स्क्रीन रेश्यो मौजूदा iPhone 17 Pro Max जैसा ही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह डिस्प्ले आखिर में फाइनल iPhone 20 Pro Max में आएगी या नहीं।

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बॉर्डर-लेस डिजाइन वाला बड़ा डिस्प्ले

बड़ी स्क्रीन, ऐप्पल के एनिवर्सरी आईफोनके लिए बताई जा रही योजनाओं का सिर्फ एक हिस्सा है। पिछली रिपोर्ट्स से पता चला है कि कंपनी एक बड़े रीडिजाइन पर काम कर रही है, जो उसे एक ऐसे आईफोन के लंबे समय के विजन के करीब ला सकता है जो कांच के एक ही टुकड़े जैसा दिखे।

कई अफवाहों का दावा है कि एनिवर्सरी मॉडल में एज-टू-एज डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें चारों तरफ मुड़ा हुआ ग्लास होगा, जिससे यह लगभग बॉर्डरलेस दिखेगा। ब्लूमबर्ग ने पहले रिपोर्ट किया था कि ऐप्पल ने अपने एनिवर्सरी आईफोन के दो वर्जन का डेवलपमेंट तेज कर दिया है, जिससे इस बात को और बल मिलता है कि इसका डिजाइन काफी हद तक बदला जा सकता है।

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डिजिटल चैट स्टेशन ने कहा, "एक खास जानकारी से पता चलता है कि ऐप्पल एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर काम कर रहा है, जिसका असल साइज 6.96 इंच और स्टैंडर्ड साइज 7 इंच है।"

हालांकि "7-इंच" की ब्रांडिंग की वजह से यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन असल में इसमें होने वाली बढ़त काफी कम होगी। मौजूदा iPhone 17 Pro Max में 6.9-इंच का डिस्प्ले है, इसलिए अंतर तो दिखेगा लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं होगा।

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ऐप्पल ने आखिरी बार 2024 में iPhone 16 Pro लाइनअप के साथ अपने प्रीमियम आईफोन डिस्प्ले का साइज बढ़ाया था। Pro मॉडल का साइज 6.1 इंच से बढ़कर 6.3 इंच हो गया, जबकि Pro Max का साइज 6.7 इंच से बढ़कर 6.9 इंच हो गया, ऐसा पतले बेजल और थोड़ी बड़ी बॉडी के कारण हुआ। अगर हालिया लीक सही साबित होता है, तो 2027 का मॉडल ऐप्पल का अब तक का सबसे बड़ा iPhone होगा।

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क्या इसे सच में iPhone 20 कहा जाएगा?

ऐप्पल के एनिवर्सरी आईफोन की फाइनल ब्रांडिंग अभी भी एक राज है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐप्पल iPhone X जैसा ही कोई स्पेशल एडिशन डिवाइस लॉन्च कर सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना ​​है कि नए डिजाइन वाला फोन बस अगले प्रो मॉडल के तौर पर आएगा। एक और थ्योरी यह है कि iPhone की 20वीं एनिवर्सरी के सम्मान में ऐप्पल सीधे iPhone 18 सीरीज से iPhone 20 पर जा सकता है।

फिलहाल, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट में बड़ा डिस्प्ले होगा। कहा जा रहा है कि Apple अलग-अलग प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा है, और डिवाइस के प्रोडक्शन में जाने से पहले अक्सर हार्डवेयर से जुड़े प्लान बदल जाते हैं।

एनीवर्सरी आईफोन के आने से पहले, उम्मीद है कि ऐप्पल दो महीने से भी कम समय में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगा। माना जा रहा है कि कंपनी सितंबर 2026 के पहले हाफ में अपने नेक्स्ट-जेनरेशन आईफोन पेश करेगी। लीक से पता चलता है कि Pro मॉडल में डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में सुधार होगा, हालांकि इनकी कीमत भी ज्यादा होने की उम्मीद है। जब तक Apple कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक इन सभी जानकारियों को अफवाह ही माना जाना चाहिए।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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