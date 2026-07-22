नहीं देखा होगा ऐसा iPhone, पहला जिसमें 7 इंच की बॉर्डरलेस स्क्रीन, यह होगा नाम

Apple अपने फैन्स के लिए अपना सबसे यूनिक आईफोन ला रहा है। कहा जा रहा है कि अपनी 20वीं एनिवर्सरी पर कंपनी 7 इंच बॉर्डरलेस स्क्रीन वाला iPhone ला सकती है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने इस बात की जानकारी दी है। आप भी देखें क्या होगा खास

iPhone फैन्स को अब तक का सबसे यूनिक आईफोन मॉडल दिखने को मिलने वाला है। इसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे तो ऐप्पल के 20वीं एनिवर्सरी वाले iPhone में अभी भी लगभग एक साल का समय है, लेकिन लीक से पहले ही हिंट मिल रहे हैं कि यह कंपनी का कई सालों में सबसे बड़ा डिजाइन अपग्रेड हो सकता है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी अपनी अब तक की सबसे बड़ी iPhone डिस्प्ले की टेस्टिंग कर रही है, जिसका साइज लगभग 6.96 इंच है; अगर यह ग्राहकों तक पहुंचत है, तो इसे 7-इंच डिस्प्ले के तौर पर बेचा जा सकता है। यह जानकारी जाने-माने चीनी टिप्स्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' से मिली है, जिनका कहना है कि ऐप्पल अंदरूनी तौर पर इस बड़े पैनल की टेस्टिंग कर रही है। लीक के अनुसार, प्रोटोटाइप का स्क्रीन रेश्यो मौजूदा iPhone 17 Pro Max जैसा ही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह डिस्प्ले आखिर में फाइनल iPhone 20 Pro Max में आएगी या नहीं।

बॉर्डर-लेस डिजाइन वाला बड़ा डिस्प्ले बड़ी स्क्रीन, ऐप्पल के एनिवर्सरी आईफोनके लिए बताई जा रही योजनाओं का सिर्फ एक हिस्सा है। पिछली रिपोर्ट्स से पता चला है कि कंपनी एक बड़े रीडिजाइन पर काम कर रही है, जो उसे एक ऐसे आईफोन के लंबे समय के विजन के करीब ला सकता है जो कांच के एक ही टुकड़े जैसा दिखे।

कई अफवाहों का दावा है कि एनिवर्सरी मॉडल में एज-टू-एज डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें चारों तरफ मुड़ा हुआ ग्लास होगा, जिससे यह लगभग बॉर्डरलेस दिखेगा। ब्लूमबर्ग ने पहले रिपोर्ट किया था कि ऐप्पल ने अपने एनिवर्सरी आईफोन के दो वर्जन का डेवलपमेंट तेज कर दिया है, जिससे इस बात को और बल मिलता है कि इसका डिजाइन काफी हद तक बदला जा सकता है।

डिजिटल चैट स्टेशन ने कहा, "एक खास जानकारी से पता चलता है कि ऐप्पल एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर काम कर रहा है, जिसका असल साइज 6.96 इंच और स्टैंडर्ड साइज 7 इंच है।"

हालांकि "7-इंच" की ब्रांडिंग की वजह से यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन असल में इसमें होने वाली बढ़त काफी कम होगी। मौजूदा iPhone 17 Pro Max में 6.9-इंच का डिस्प्ले है, इसलिए अंतर तो दिखेगा लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं होगा।

ऐप्पल ने आखिरी बार 2024 में iPhone 16 Pro लाइनअप के साथ अपने प्रीमियम आईफोन डिस्प्ले का साइज बढ़ाया था। Pro मॉडल का साइज 6.1 इंच से बढ़कर 6.3 इंच हो गया, जबकि Pro Max का साइज 6.7 इंच से बढ़कर 6.9 इंच हो गया, ऐसा पतले बेजल और थोड़ी बड़ी बॉडी के कारण हुआ। अगर हालिया लीक सही साबित होता है, तो 2027 का मॉडल ऐप्पल का अब तक का सबसे बड़ा iPhone होगा।

क्या इसे सच में iPhone 20 कहा जाएगा? ऐप्पल के एनिवर्सरी आईफोन की फाइनल ब्रांडिंग अभी भी एक राज है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐप्पल iPhone X जैसा ही कोई स्पेशल एडिशन डिवाइस लॉन्च कर सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना ​​है कि नए डिजाइन वाला फोन बस अगले प्रो मॉडल के तौर पर आएगा। एक और थ्योरी यह है कि iPhone की 20वीं एनिवर्सरी के सम्मान में ऐप्पल सीधे iPhone 18 सीरीज से iPhone 20 पर जा सकता है।

फिलहाल, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट में बड़ा डिस्प्ले होगा। कहा जा रहा है कि Apple अलग-अलग प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा है, और डिवाइस के प्रोडक्शन में जाने से पहले अक्सर हार्डवेयर से जुड़े प्लान बदल जाते हैं।